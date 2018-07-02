«Всех причастных заставлю заплатить». Олег Навальный рассказал о мести за годы в тюрьме

Отметим, что Навальный-младший вышел на свободу 29 июня. Он отбывал наказание в ИК-5 в поселке Нарышкино в Орловской области в течение трех с половиной лет. О своих днях, проведенных в тюрьме, и о том, что не собирается все забывать, он рассказал в интервью «Медузе».

Навальный подчеркнул, что при появлении возможности заставит заплатить всех причастных к его заключению в тюрьму. Он вспомнил, что в апреле 2016 года ему было очень холодно, когда в колонии отключили отопление, и планирует отомстить за это. «Я спал в фуфайке, просыпался от холода. Я обозлился страшно: почему мне должно быть так холодно, если я ничего никому не сделал плохого? Абсолютно точно, если будет возможность, я всех причастных заставлю за это заплатить», — отметил он.

Кроме того, Навальный рассказал, чем занимался в колонии все эти годы. Его поселили в камере перед Новым годом 30 декабря. «И ко мне подселили зека. Открывается дверь, а он стоит такой, офигевший, с тазом оливье в руках. У него, наверное, планы были: с родственниками по скайпу поговорить, с сотоварищами пообщаться, они там самогон у сотрудников выменяли. И вот его этого всего лишили: мало того что забрали и вручили этот оливье, так еще и прихожу непонятный я, говорю ему: „Здоровенько!“ Мы ели этот оливье, слышали салют, другие зеки шумно праздновали. Да, это было странно», — рассказал он.

Также он сравнил тюремный строй с игрой, в которой с одной стороны преступники, а с другой — администрация. «Конечно, коробит, когда к тебе приходит какой-то хрен с горы и отдает команды: встать, сесть, руки за спину. Нет такого, что чувствуешь себя вечно подчиненным, ты чувствуешь, что в игре», — подчеркнул Навальный.

Он рассказал, что в колонию его везли в специальном железном вагоне, в котором купе закрываются железными решетками. В одном купе ехали порядка 20 человек, кто-то стоя. Колонию Навальны назвал печальным местом: «Антуражно было, печально так. Понял, что попал в очень странное место».

Кроме того, бывший заключенный рассказал о распорядке дня в ИК. Пробуждение проходило в 6 утра. В это время играл гимн. После этого проводилась зарядка под песню Высоцкого про утреннюю зарядку. Дальше у кого-то был завтрак. В семь утра под «Прощание славянки» заключенных выводили на работу. Некоторые осужденные не работали, а спали весь день или смотрели телевизор.