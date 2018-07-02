Ещё
«Всех причастных заставлю заплатить». Олег Навальный рассказал о мести за годы в тюрьме
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Всех причастных заставлю заплатить». Олег Навальный рассказал о мести за годы в тюрьме 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Младший брат оппозиционного политика Алексея Навального Олег дал первое интервью после отбывания срока в колонии «по делу »Ив Роше».
Отметим, что Навальный-младший вышел на свободу 29 июня. Он отбывал наказание в ИК-5 в поселке Нарышкино в Орловской области в течение трех с половиной лет. О своих днях, проведенных в тюрьме, и о том, что не собирается все забывать, он рассказал в интервью «Медузе».
Навальный подчеркнул, что при появлении возможности заставит заплатить всех причастных к его заключению в тюрьму. Он вспомнил, что в апреле 2016 года ему было очень холодно, когда в колонии отключили отопление, и планирует отомстить за это. «Я спал в фуфайке, просыпался от холода. Я обозлился страшно: почему мне должно быть так холодно, если я ничего никому не сделал плохого? Абсолютно точно, если будет возможность, я всех причастных заставлю за это заплатить», — отметил он.
Кроме того, Навальный рассказал, чем занимался в колонии все эти годы. Его поселили в камере перед Новым годом 30 декабря. «И ко мне подселили зека. Открывается дверь, а он стоит такой, офигевший, с тазом оливье в руках. У него, наверное, планы были: с родственниками по скайпу поговорить, с сотоварищами пообщаться, они там самогон у сотрудников выменяли. И вот его этого всего лишили: мало того что забрали и вручили этот оливье, так еще и прихожу непонятный я, говорю ему: „Здоровенько!“ Мы ели этот оливье, слышали салют, другие зеки шумно праздновали. Да, это было странно», — рассказал он.
Также он сравнил тюремный строй с игрой, в которой с одной стороны преступники, а с другой — администрация. «Конечно, коробит, когда к тебе приходит какой-то хрен с горы и отдает команды: встать, сесть, руки за спину. Нет такого, что чувствуешь себя вечно подчиненным, ты чувствуешь, что в игре», — подчеркнул Навальный.
Он рассказал, что в колонию его везли в специальном железном вагоне, в котором купе закрываются железными решетками. В одном купе ехали порядка 20 человек, кто-то стоя. Колонию Навальны назвал печальным местом: «Антуражно было, печально так. Понял, что попал в очень странное место».
Кроме того, бывший заключенный рассказал о распорядке дня в ИК. Пробуждение проходило в 6 утра. В это время играл гимн. После этого проводилась зарядка под песню Высоцкого про утреннюю зарядку. Дальше у кого-то был завтрак. В семь утра под «Прощание славянки» заключенных выводили на работу. Некоторые осужденные не работали, а спали весь день или смотрели телевизор.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Возможность невозможного или почему ЧМ-2018 так много показал россиянам о них самих, но ничего не объяснил В Канаде отца 149 детей осудили за брак с 24 женщинами‍ «Вместо затыкания социальной дыры в бюджете 800 миллиардов выбросили в космос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сумасшествие и суицид: трагедии советских звезд1
Ужасные люди, которых вы встретите на пляже25
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа42
Почему известный актер сорвался со скалы11
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту206
Видео
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
00:45
Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
Люди
09:21
Мифические места, которые действительно существуют
Места
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
12:08
Были ли пришельцы в Розуэлле
Безумный мир
05:28
Женщина обдурила США историей о теракте 11 сентября
Люди
10:04
Мистические эксперименты ЦРУ
Безумный мир
02:18
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа
Места В мире
12:24
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение