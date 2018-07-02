Ещё
Фермер Петр Павлов из Новоспасского крепко стоит на земле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фермер Петр Павлов из Новоспасского крепко стоит на земле 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Хорошего человека видно издалека
Петра Павлова в поселке Новоспасском Приволжского района знают все — любит он ковбойские шляпы и ездит на белом пикапе «Тойота». А из дома его, на другом берегу Волги, Сызрань видно — хвастается он сам. Конечно же, совсем не за это его уважают, а глава поселения улыбается, на крыльцо провожает и руку пожимает (мы встретились с фермером у здания администрации поселка). Просто глава хозяйства, многие годы успешно остающегося на плаву в нынешние не самые простые для всех, а уж для аграриев особенно, времена, свое уважение и внимание со стороны односельчан заслужил.
Хозяйство у него большое. На глаз — огромное, от горизонта до горизонта поле, похожее на зеленое озеро, по которому ветер гоняет волны. «Удобно — все тут, все рядом, под боком, предлагали мне взять куски земли где-то далеко, за каналом, но не хочу мотаться, да и хватит мне уже, больше не надо», — объясняет Павлов. И в цифрах тоже немало — 2500 га, из них в этом году 500 засеяно подсолнечником, 500 озимыми, 500 яровыми, 500 ячменем, остальные стоят под парами. «По чуть-чуть», на пробу, посеяли нут (50 га). На одном из участков Павлов демонстрирует нам результаты своей крестьянской смекалки — ноу-хау, впрочем, давно уже опробованное в прошлом. Не понравилось ему, как жидковато взошла озимая пшеница, и он подсеял к ней на поле овес. А осенью получит хорошую кормовую смесь — вместо урожая пшеницы с сомнительным результатом.
Вообще же всходы на полях Павлова заметно выше и гуще, чем у соседей. «Меня волшебником называют, говорят, что я ворожу, шаманю с посевами», — улыбается Петр Васильевич. Но, конечно, будь это на самом деле так, прежде всего наколдовал бы он дождя — очень его ждет земля, с весны «ничего путного» не было, а оросительную систему как растащили на металлолом еще в 1990-е, так и нет ее до сих пор. А богарное земледелие в нашей зоне стабильных урожаев никому не обещает: будет дождь — будет хлеб, а придет засуха — все труды насмарку.
Техника и люди
Работают в хозяйстве 17 человек. Но из них один пенсионер, трое уже в предпенсионном возрасте. А у молодых особого желания в поле работать нет — грязно, пыльно, мазут… Вот сын его племянника — пока учился в СХИ, два года подряд приезжал на каникулы, работал в КФХ. А теперь получил диплом и нашел чистую работу в офисе, за компьютером. Да и с квалификацией новичков тоже проблем хватает. Опыт — он годами нарабатывается.
Радует Петра Васильевича сын Максим. Раньше он жил и работал в Сызрани, в РЖД, купил там квартиру, но уже пять лет как перебрался в Новоспасский, к отцу, построил дом и помогает вести хозяйство. Так что складывается трудовая фермерская династия Павловых.
…Под разговоры о людях хозяин ведет нас показать новострой — зерноочистительную машину, запускают в нынешнем году, уже опробовали. Будет обрабатывать по 500 тонн зерна в день, на целый процент больше влаги убирать. А началось все с того, что просто захотели отремонтировать старую, построенную еще в 1970-е годы. Начали считать со строителями, и оказалось, что менять всю эту ржавчину и гнилье дороже, чем новую построить. Ну, а почему бы нет? Прошлогодний урожай продали хорошо, средства были. И вот — стоит и радует Павлова, новенькая.
Еще одно большое дело — смогли перекрыть крышу амбара в 5000 кв. м. Так что теперь можно в нем хранить урожай до весны, никуда не торопиться и ждать выгодных цен. Вот, лежат «в уголке» 150 тонн овса — никак покупатель не находится, видимо, совсем уже повсеместно стальной конь пришел на смену крестьянской лошадке… Шутка, конечно — пусть пока лежит: запас карман не тянет. Хотя вот в 1989 году Павлов, еще молодой и полный надежд, писал реферат о животноводстве в совхозе «Солнечный». Тогда здесь держали 19 000 голов КРС, 5000 свиней. Куда подевался весь этот скот? Вопрос риторический.
Гримасы рынка
Конечно же, есть и проблемы, куда без них? Поселковому автоэлектрику, например, уже 70 лет. Слава богу, он пока еще бодр и помогает, если возникает нужда, но в будущее приходится смотреть с тревогой. Закупочные цены, наверное, никогда к производителям так и не развернутся. Иногда даже приходится продавать зерно прямо в поле, с комбайна, — не от хорошей, естественно, жизни.
Про оросительную систему речь уже шла. Построенную в 1970-е годы уже давно растащили и осталась от нее одна только большая закопанная в землю труба, которую оттуда без спецтехники и не достать. А полив полям очень нужен, но приходится нынче сидеть и ждать дождя, заклиная коварную и переменчивую погоду.
Или вот еще проблема на ровном месте — во всем Приволжском районе нет ни одного магазина, продающего запчасти для сельскохозяйственной техники. Доходит до обидного — в посевную или в уборочную ломается какая-нибудь «ерундовина», и за ней надо аж в Хворостянский район ехать. А если авария случилась в выходные дни, когда магазин в Хворостянке не работает (у продавцов-то страды нет!), приходится мотаться аж в Духовницкое Саратовской области.
"Вот так и живем", — поясняет Павлов. А на вопрос, почему не бросает такое хлопотное и трудное дело, как фермерство, что его держит, отвечает: «Семья держит, места родные, да и рабочие — что я им скажу? Я привык быть всегда с людьми, в разговоре, в работе. Когда еще в молодости на Тихоокеанском флоте служил старшиной в учебной роте, все на мне держалось. С тех пор и командую».
Петр Павлов, руководитель ИП КФХ:
— С ценами все очень интересно. Покупаем запчасти, стройматериалы, солярку — все растет, все кусается, ко всему не подступиться. А когда везем сдавать свое зерно — получается, что оно вообще почти ничего не стоит. Планов много, только средств на все не хватает.
Волга Ньюс: последние новости
Дмитрий Азаров: "У меня в сутках 28 часов" Болельщик Виктор Морида: "Между колумбийцами и русскими много общего" Усатое трио "под Черчесова" на "Дне" спело "Ты просто космос, Стас!"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сумасшествие и суицид: трагедии советских звезд1
Ужасные люди, которых вы встретите на пляже25
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа42
Почему известный актер сорвался со скалы11
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту206
Новости партнеров
Видео
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
00:45
Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
Люди
09:21
Мифические места, которые действительно существуют
Места
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
12:08
Были ли пришельцы в Розуэлле
Безумный мир
05:28
Женщина обдурила США историей о теракте 11 сентября
Люди
10:04
Мистические эксперименты ЦРУ
Безумный мир
02:18
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа
Места В мире
12:24
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение