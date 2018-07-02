Фермер Петр Павлов из Новоспасского крепко стоит на земле

Хорошего человека видно издалека

Петра Павлова в поселке Новоспасском Приволжского района знают все — любит он ковбойские шляпы и ездит на белом пикапе «Тойота». А из дома его, на другом берегу Волги, Сызрань видно — хвастается он сам. Конечно же, совсем не за это его уважают, а глава поселения улыбается, на крыльцо провожает и руку пожимает (мы встретились с фермером у здания администрации поселка). Просто глава хозяйства, многие годы успешно остающегося на плаву в нынешние не самые простые для всех, а уж для аграриев особенно, времена, свое уважение и внимание со стороны односельчан заслужил.

Хозяйство у него большое. На глаз — огромное, от горизонта до горизонта поле, похожее на зеленое озеро, по которому ветер гоняет волны. «Удобно — все тут, все рядом, под боком, предлагали мне взять куски земли где-то далеко, за каналом, но не хочу мотаться, да и хватит мне уже, больше не надо», — объясняет Павлов. И в цифрах тоже немало — 2500 га, из них в этом году 500 засеяно подсолнечником, 500 озимыми, 500 яровыми, 500 ячменем, остальные стоят под парами. «По чуть-чуть», на пробу, посеяли нут (50 га). На одном из участков Павлов демонстрирует нам результаты своей крестьянской смекалки — ноу-хау, впрочем, давно уже опробованное в прошлом. Не понравилось ему, как жидковато взошла озимая пшеница, и он подсеял к ней на поле овес. А осенью получит хорошую кормовую смесь — вместо урожая пшеницы с сомнительным результатом.

Вообще же всходы на полях Павлова заметно выше и гуще, чем у соседей. «Меня волшебником называют, говорят, что я ворожу, шаманю с посевами», — улыбается Петр Васильевич. Но, конечно, будь это на самом деле так, прежде всего наколдовал бы он дождя — очень его ждет земля, с весны «ничего путного» не было, а оросительную систему как растащили на металлолом еще в 1990-е, так и нет ее до сих пор. А богарное земледелие в нашей зоне стабильных урожаев никому не обещает: будет дождь — будет хлеб, а придет засуха — все труды насмарку.

Техника и люди

Работают в хозяйстве 17 человек. Но из них один пенсионер, трое уже в предпенсионном возрасте. А у молодых особого желания в поле работать нет — грязно, пыльно, мазут… Вот сын его племянника — пока учился в СХИ, два года подряд приезжал на каникулы, работал в КФХ. А теперь получил диплом и нашел чистую работу в офисе, за компьютером. Да и с квалификацией новичков тоже проблем хватает. Опыт — он годами нарабатывается.

Радует Петра Васильевича сын Максим. Раньше он жил и работал в Сызрани, в РЖД , купил там квартиру, но уже пять лет как перебрался в Новоспасский, к отцу, построил дом и помогает вести хозяйство. Так что складывается трудовая фермерская династия Павловых.

…Под разговоры о людях хозяин ведет нас показать новострой — зерноочистительную машину, запускают в нынешнем году, уже опробовали. Будет обрабатывать по 500 тонн зерна в день, на целый процент больше влаги убирать. А началось все с того, что просто захотели отремонтировать старую, построенную еще в 1970-е годы. Начали считать со строителями, и оказалось, что менять всю эту ржавчину и гнилье дороже, чем новую построить. Ну, а почему бы нет? Прошлогодний урожай продали хорошо, средства были. И вот — стоит и радует Павлова, новенькая.

Еще одно большое дело — смогли перекрыть крышу амбара в 5000 кв. м. Так что теперь можно в нем хранить урожай до весны, никуда не торопиться и ждать выгодных цен. Вот, лежат «в уголке» 150 тонн овса — никак покупатель не находится, видимо, совсем уже повсеместно стальной конь пришел на смену крестьянской лошадке… Шутка, конечно — пусть пока лежит: запас карман не тянет. Хотя вот в 1989 году Павлов, еще молодой и полный надежд, писал реферат о животноводстве в совхозе «Солнечный». Тогда здесь держали 19 000 голов КРС, 5000 свиней. Куда подевался весь этот скот? Вопрос риторический.

Гримасы рынка

Конечно же, есть и проблемы, куда без них? Поселковому автоэлектрику, например, уже 70 лет. Слава богу, он пока еще бодр и помогает, если возникает нужда, но в будущее приходится смотреть с тревогой. Закупочные цены, наверное, никогда к производителям так и не развернутся. Иногда даже приходится продавать зерно прямо в поле, с комбайна, — не от хорошей, естественно, жизни.

Про оросительную систему речь уже шла. Построенную в 1970-е годы уже давно растащили и осталась от нее одна только большая закопанная в землю труба, которую оттуда без спецтехники и не достать. А полив полям очень нужен, но приходится нынче сидеть и ждать дождя, заклиная коварную и переменчивую погоду.

Или вот еще проблема на ровном месте — во всем Приволжском районе нет ни одного магазина, продающего запчасти для сельскохозяйственной техники. Доходит до обидного — в посевную или в уборочную ломается какая-нибудь «ерундовина», и за ней надо аж в Хворостянский район ехать. А если авария случилась в выходные дни, когда магазин в Хворостянке не работает (у продавцов-то страды нет!), приходится мотаться аж в Духовницкое Саратовской области.

"Вот так и живем", — поясняет Павлов. А на вопрос, почему не бросает такое хлопотное и трудное дело, как фермерство, что его держит, отвечает: «Семья держит, места родные, да и рабочие — что я им скажу? Я привык быть всегда с людьми, в разговоре, в работе. Когда еще в молодости на Тихоокеанском флоте служил старшиной в учебной роте, все на мне держалось. С тех пор и командую».

Петр Павлов, руководитель ИП КФХ:

— С ценами все очень интересно. Покупаем запчасти, стройматериалы, солярку — все растет, все кусается, ко всему не подступиться. А когда везем сдавать свое зерно — получается, что оно вообще почти ничего не стоит. Планов много, только средств на все не хватает.