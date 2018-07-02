Интервью фаната в кокошнике радиостанции «Говорит Москва»

Корр. : Как вам обстановка на самой игре? Чья была идея надеть кокошники?

Гнатюк: В кокошниках мы ходили тем же составом — я, жена и племянник — ещё на матч-открытие. Потом ещё на один матч ходили Бразилия — Сербия тоже в кокошниках. Мне кажется, что это такой русский символ вне гендерных характеристик, символ русского гостеприимства, потому что все говорят, что то, что здесь происходит — это большой праздник. Люди братаются, вспоминают, что они всё-таки люди, а не какие-то там политические субъекты или жертвы экономических репрессий, что-то в этом роде. Это большой человеческий праздник, и атмосфера на стадионе это всё подтверждает.

Организовано просто изумительно всё. Я на других чемпионатах мира не был, но я был на клубных соревнованиях. Всё-таки сейчас это идеально — нигде не стоишь в очередях, нет очереди длиннее 30 секунд. Волонтёры всё тебе показывают, нарисовали нам флаги на лице с разных сторон — и испанский, и русский. И болельщики друг с другом, я бы сказал, в лёгком соревновании, никакой агрессии. Кстати, там были не только испанцы, там очень много было латиноамериканских болельщиков, просто болельщиков, которые приехали сюда посмотреть на футбол.

Корр: Пойдёте ли на следующий матч 7 июля в Сочи?

Гнатюк: Да, сказали, что теперь нам обязательно надо быть. Так как мы сидим «белый-синий-красный» в стиле триколора российского, нам сказали, что мы — талисман нашей сборной, и без нас этот матч не состоится.

Корр: Это супер! А кто вам так сказал? Это организаторы на вас вышли?

Гнатюк: Вышли организаторы, не хочу фамилии говорить.

Корр: Вы втроём поедете?

Гнатюк: Да. Будем одеты так же: белый-синий-красный.

Корр: Спасибо вам большое за интервью, за ваши эмоции.