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Расписание матчей ЧМ-2018 на 6 июля
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Расписание матчей ЧМ-2018 на 6 июля 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
В России продолжается чемпионат мира — 2018. Сегодня, 6 июля, будут сыграны два матча 1/4 финала турнира.
В 17:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе начнётся игра плей-офф между национальными командами Уругвая и Франции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Позднее состоится ещё одна встреча в 1/4 финала чемпионата мира — 2018, в которой на стадионе «Казань Арена» в Казани сойдутся сборные Бразилии и Бельгии. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Полное расписание и результаты всех матчей 1/8 финала чемпионата мира — 2018 можно посмотреть здесь.
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