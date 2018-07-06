Расписание матчей ЧМ-2018 на 6 июля

В России продолжается чемпионат мира — 2018. Сегодня, 6 июля, будут сыграны два матча 1/4 финала турнира.

В 17:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе начнётся игра плей-офф между национальными командами Уругвая и Франции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Позднее состоится ещё одна встреча в 1/4 финала чемпионата мира — 2018, в которой на стадионе «Казань Арена» в Казани сойдутся сборные Бразилии и Бельгии. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полное расписание и результаты всех матчей 1/8 финала чемпионата мира — 2018 можно посмотреть здесь.