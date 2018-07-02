В Японии изобрели индикатор неприятного запаха, исходящего от человека

На японском рынке появилось устройство Tanita ES-100, которое измеряет уровень запаха, исходящего от человека. Относительно недавно в Стране восходящего солнца появился термин «домогательство запахом», из-за которого на человека могут наложить штраф, если он систематически плохо пахнет, сообщает Sora News 24.

Прибор Tanita ES-100 снабжен специальными сенсорами, которые определяют остроту исходящего от человека запаха по шкале от 0 до 10. Для этого достаточно поднести устройство к любой части тела и подержать около 10 секунд.

Если отметка на приборе больше пяти — это значит, пора принять душ. Также гаджет реагирует на слишком сильный запах парфюма.

Производители говорят, что устройства хватит примерно на год использования.

Стоимость индикатора запаха составляет около 8 тысяч рублей, продается он пока только в Японии.