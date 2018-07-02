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В Японии изобрели индикатор неприятного запаха, исходящего от человека
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В Японии изобрели индикатор неприятного запаха, исходящего от человека 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: iguides.ru
На японском рынке появилось устройство Tanita ES-100, которое измеряет уровень запаха, исходящего от человека. Относительно недавно в Стране восходящего солнца появился термин «домогательство запахом», из-за которого на человека могут наложить штраф, если он систематически плохо пахнет, сообщает Sora News 24.
Прибор Tanita ES-100 снабжен специальными сенсорами, которые определяют остроту исходящего от человека запаха по шкале от 0 до 10. Для этого достаточно поднести устройство к любой части тела и подержать около 10 секунд.
Если отметка на приборе больше пяти — это значит, пора принять душ. Также гаджет реагирует на слишком сильный запах парфюма.
Производители говорят, что устройства хватит примерно на год использования.
Стоимость индикатора запаха составляет около 8 тысяч рублей, продается он пока только в Японии.
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