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Дрейк посвятил Белле Хадид песню, и она ответила
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Дрейк посвятил Белле Хадид песню, и она ответила 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В октябре прошлого года поползли слухи о том, что Дрейк неровно дышит к младшей Хадид: он неожиданно взял на себя все расходы по организации ее дня рождения и устроил для Беллы настоящий праздник. «Да они просто друзья», — отмахивалась мама супермодели Иоланда, но на фоне регулярных свиданий и флирта звучало это как-то неубедительно…
Впрочем, продолжения у этих отношений не случилось — не в последнюю очередь потому, что забыть The Weeknd Белла так до конца и не смогла, а Дрейку, как говорят источники, надоело бороться за ее внимание и ревновать. На днях 31-летний исполнитель представил новый альбом Scorpion, в котором — упс — и о Хадид найдется пара строчек. Да что там — целый трек с говорящим названием Finesse («Утонченность»).
«Ты и твоя сестренка — слишком горячие штучки, чтобы держать себя в руках», «Стоит ли мне ехать в Нью-Йорк? Я не могу решить. Недели моды — это все-таки по твоей части», «Невыносимо наряжаться в костюм и галстук, а потом стоять с тобой по разные стороны комнаты» — тут и без намеков ясно, о ком речь, согласитесь. Правда, Белла умудрилась даже в этой ситуации прикинуться дурочкой.
«Это просто возмутительно! Я не имею отношения к этому треку. Почему люди не понимают, что можно просто дружить, без всякой грязи и интриг?» — возмутилась супермодель. Помним, помним, Белла говорила то же самое, после того как ее уличили в поцелуях с The Weeknd на «Коачелле»!
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