«Если ты не видел рынка — ты не видел ничего»: хорватский болельщик рассказывает о Ростове

Хорватский блогер отметил, что Ростов очень чистый, но очень жаркий город Донская столица стала предметом восхищения одного из хорватских журналистов. Болельщик, имя которого остается неизвестным, ведет интерактивный дневник, где описывает свои впечатления о ЧМ и российских городах. Перевод постов хорвата опубликовал сайт «Иносми» . В своей первой публикации о Ростове блогер пожаловался на донской климат. — Я посмотрел на прогноз и глазам своим не поверил: сегодня 34 градуса, а завтра будет 36! «Ужасно жарко», — подумал я и понял, что мне не хватает прохладного северного климата, — пишет автор. Он отметил, что в городе очень чисто. Прогуливаясь по Ростову, иностранец «не нашел ни одной бумажки». Во время прогулки его особенно привлек, судя по описанию, Центральный рынок: — Ветер доносит знакомый мне запах фруктов и овощей. Я подумал и пошел туда, потому что если ты не видел рынка, то ты не видел ничего. И вот я уже в толпе россиян внимательно изучаю, что продают. Хорват отмечает, что Ростов-на-Дону — «почти военная зона», так как находится недалеко от восточных районов Украины. Свою позицию по поводу русско-украинского конфликта он не озвучивает. Просто отмечает, что из-за «американской пропаганды» ему все представлялось в ужасном свете — гораздо хуже реального положения вещей. Во втором посте блогер пишет уже о ростовских девушках. Он слышал, что они — самые красивые в России. Но с этим утверждением не соглашается. — Не знаю, но, по-моему, девушки красивые во всех городах, где я побывал до сих пор, — пишет хорват. Правда, блогер вспоминает эпизод, которые выбил его и других иностранцев-болельщиков из колеи. — На улицу — без преувеличения — вышло 50 девушек в летних платьях. Хорватские, исландские болельщики буквально таращились, встав посреди дороги, и были вознаграждены улыбками, а кому повезло — еще и приветствием «хеллоу». Один пожилой господин в темно-синей форме прилюдно пообещал: «Через четыре месяца, когда тут уже не будет туристов, я вернусь сюда и найду себе блондинку. Третий брак должен быть удачным», — вспоминает автор дневника. Кроме прекрасной половины он отметил степень серьезности, с которой относятся к безопасности в Ростове. — Помимо обуви, у меня также проверяют лекарство от астмы, а один сотрудник службы безопасности даже попросил меня слегка нажать на баллончик, и я на глазах у него пробую свой аэрозоль. Но и этого ему показалось мало, поэтому он понюхал мое лекарство. Однако я не против всего этого: у них проблемы с чеченцами, и лучше бы все оставалось, как прежде, безопасно и без инцидентов, — объяснил такие меры болельщик. Ранее мы писали еще об одном, теперь уже известном, иностранном журналисте, побывавшем в Ростове. Это спортивный репортер из Бразилии Томер Савойя. Он стал знаменитым, после фразы «Россия, … (офигенна), братан!» в преддверии матча Бразилия — Швейцария, который проходил в Ростове.