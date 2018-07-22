21-22 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

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Уехать в Лос-Анджелес и стать актрисой: дочь Веры Брежневой рассказала о своих планах и возможностях

Президент Франции Эммануэль Макрон о нападках в адрес жены: «Если бы она была младше, вопросов бы не возникало»