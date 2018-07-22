21-22 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Как прошли звездные выходные — читайте в нашем дайджесте.
Наталья Водянова рассказала о годовщине романа с Антуаном Арно, а Стас и Юлия Костюшкины отмечают никелевую свадьбу.
Марина Газманова тепло поздравила супруга с днем рождения и показала процесс создания подарка для именинника: «ДОРОГОЙ МОЙ МУЖ И ПРОСТО САМЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПАПА НА СВЕТЕ! ПРИМИ НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ! Ты самый удивительный человек на земле, который так может радоваться этому дню или совсем забывать про него! Ты никогда специально не готовишься отмечать какие-либо даты! Только вдруг с утра у тебя появляется огромное желание собрать все же своих друзей, начиная с шести приглашенных, и в конце концов приходят все пятьдесят…и ничего, что не хватает столов и стульев, все без претензий как-то рассаживаются и веселятся! Ничего, что в этом году ты опять всё перепутал и уже с 20 числа кричал, что завтра у тебя день рождение, которое только 22 июля! Ничего, что ты будешь еще получать подарки от всей страны еще до следующего Дня Рождения! Немного грустно, что мы твои родные не будем вместе с тобой в этот день! Но нам не привыкать отмечать разные наши события по Skype! Мы, как всегда, приготовили тебе подарки и сюрпризы! Так что будь готов ко всему! Желаем тебе сил и здоровья, творческих мук и оргазмического ощущения от жизни! Ты написал уже, пожалуй, обо всем: Путанах, Морячках, о всех городах, о любви, друзьях и путешествиях! Только песни о Дне Рождении у тебя нет! Желаю, чтобы муза посетила тебя! Яви миру такую песню, чтоб сердца зацепила! Твоя семьЯ».
Денис Клявер показал красавицу-падчерицу: «Сегодня у этой прекрасной девушки юбилей-20 лет! Настюшка, дорогая хомяшка! Поздравляю тебя, девочка!🙌🙏❤🌹🌹🌹Ты очень сильная личность!Талантливая и целеустремлённая!Светлый и позитивный человек! От души желаю найти и реализовать себя на все 💯% в этой жизни!Люблю! ❤Твой (страшное, конечно, слово, но так называется этот статус) отчим Дэн😜😂😘😘😘❤❤❤».
Глафира Тарханова примерила неожиданный образ для нового проекта, а Дана Борисова готовится к переезду. Анна Хилькевич показала свое первое обнаженное фото, а Екатерина Андреева «скрутилась в бараний рог».
Игорь Верник поделился детскими воспоминаниями: «Где начинается Балтийское море? За спиной у нас с папой или перед нами? В детстве с родителями мы всей семьей ездили в Прибалтику, в Палангу.. мы с братом строили города на белом песке, искали янтарь в тине, разбрызгивая брызги, бежали по воде далеко вперёд в поисках глубины, играли с папой и мамой в бадминтон в дюнах, по вечерам гуляли вдоль моря… Счастливые воспоминания!.. и ещё помню как папа закатывал длинные плавки, сворачивал их на боках, чтобы загореть и брал нас с братом за руки и шёл в воду.. она была холодная и он зачерпывал ее и обтирался, чтобы привыкнуть к этой температуре.. А в этом году в Юрмале, много лет спустя, мы опять вместе с папой вошли в море! Он снял сорочку и прямо в шортах пошёл в воду..».
Альбина Джанабаева улетела отдыхать в Испанию, а Светлана Ходченкова продолжать баловать подписчиков откровенными фото. Кристина Асмус показала, как ее дочь выбирает «свадебное» платье.
Сын Тутты Ларсен постигает азы игры на барабане.
У Ольги Слуцкер и Дарьи Поверенновой выходные выдались спортивными, а Дмитрий Исхаков повесил скворечник.
Фото: instagrsam