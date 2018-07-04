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«Альфа-банк» и YouDo помогут ИП и самозанятым с регистрацией бизнеса и ведением бухгалтерии
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«Альфа-банк» и YouDo помогут ИП и самозанятым с регистрацией бизнеса и ведением бухгалтерии 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
«Альфа-банк» и онлайн-сервис YouDo запустили совместный проект для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Пользователям предложат пакет услуг, позволяющий быстро начать свой бизнес, рассказали Inc. в YouDo.
Предприниматели получат доступ к широкой базе корпоративных заказчиков, чьи задания могут выполнять только исполнители со статусом юридического лица или ИП. Из 700 тыс. верифицированных исполнителей, зарегистрированных на YouDo, такой статус имеют около 20%.
Самозанятым новая услуга позволит «выйти из серого сектора и показывать свою деятельность», то есть зарегистрировать бизнес. «Альфа-банк» предложит пользователям YouDo полное банковское сопровождение: от подготовки документов для регистрации бизнеса до бесплатного ведения бухгалтерии. Также они получат доступ к небанковским сервисам «Клуба клиентов Альфа-Банка» («Альфа-Касса», разработка сайта, поиск клиентов в интернете и соцсетях, юридические сервисы и прочее).
анатолий медведев
руководитель по разработке продуктов блока «Малый и средний бизнес» «Альфа-банка»
«Совместный проект с сервисом YouDo.com нацелен на поддержку начинающих предпринимателей, которые получат с нашей стороны помощь в регистрации бизнеса, бесплатную бухгалтерию (для ИП на упрощенной системе налогообложения 6%, без наемных сотрудников, эквайринга и кассы), 3 месяца бесплатного рассчетно-кассового обслуживания, а также доступ к специальным отраслевым продуктам банка. Общая экономия клиента на развитии бизнеса составит более 100 000 рублей».
Пользователи YouDo, подключившиеся к совместному проекту с «Альфа-банком», получат специальный бейдж, подтверждающий юридическую чистоту исполнителя, и 1000 приветственных баллов, которые можно использовать для оплаты откликов на задания физических лиц.
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Онлайн-сервис YouDo.com помогает пользователям находить исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач. На площадке зарегистрированы более 2,5 млн активных пользователей, ежедневно там публикуется порядка 5 тыс. заказов. По итогам 2017 года оборот заданий на сервисе составил 3 915 млрд рублей.
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