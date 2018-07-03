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Омич рассказал о своей зарплате на «Доме-2»
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Омич рассказал о своей зарплате на «Доме-2» 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Против нахождения на проекте Данила Никитина проголосовало 27 участников телестройки. 20-летний фотограф из Омска Данил Никитин покинул знаменитую телестройку, которая длится уже более 14 лет. Выпуск показали в эфире накануне. Против Опасного, как его прозвали участники, проголосовали 27 человек. Отметим, что он находился на проекте полтора месяца и за это время так и не смог построить отношений. Долгое время Никитин старался завоевать сердце Оксаны Ряски, однако попытки не увенчались успехом.
Позже в своем Instagram омич рассказал, как попал на проект, сообщив, что шел за отношениями. Сообщил он и о том, какую получал зарплату.
— Первые три месяца — испытательный срок, продержался три месяца или 101 день, тебя не выгнали, и после чего начинаешь получать деньги. Деньги не такие большие, если ты новенький участник, от 20-30-50-80-100 тыс. руб. У всех разная зарплата, зависит от того, как часто ты в эфирах, от твоей популярности и рейтингов. У старичков побольше, — написал он.
В итоге сейчас на «Доме-2» остался только омич Роман Гриценко, который прославился своими ухаживаниями за ведущей Ольгой Бузовой, но теперь строит отношения с новой участницей проекта Ириной Пинчук.
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