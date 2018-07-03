Неожиданные факты о Киевской Руси

Сегодня наши знания о Древней Руси похожи на мифологию. Свободные люди, отважные князья и богатыри, молочные реки с кисельными берегами. Настоящая история менее поэтична, но от этого не менее интересна.

«Киевской Руси» не было

Название «Киевская Русь» появилось в XIX веке в трудах Михаила Максимовича и других историков в память о главенстве Киева. Уже в самые первые века Руси государство представляло собой несколько обособленных княжеств, живших своей жизнью и вполне независимо. При номинальном подчинении земель Киеву Русь не была единой. Такая система была обычной для ранних феодальных государств Европы, где каждый феодал обладал правом собственности на земли и всех находящихся на них людей.

«Из варяг» куда угодно

Путь «Из варяг в греки» по Днепру не был самостоятельной торговой артерией. Скорее это собирательное название сухопутных, речных и морских путей между Балтикой и Византией. Об этом говорит малое количество византийских монет и крупные клады арабских. На важном отрезке пути вообще не найдено кладов монет. Трудностями пути по Днепру были сложность волоков и порожистость (летом и осенью пороги были непроходимы). Хотя Днепр и играл важную роль, такие реки как Припять, Неман и Западная Двина ничуть не меньше служили связью с Европой и Скандинавией. Таким же разветвленным был и путь «из немец в хозары».

Стены древних храмов скрывали органы

В Киевской Руси можно было увидеть органы и не увидеть колоколов в храмах. Хотя в крупных соборах колокола существовали, в мелких церквях их часто заменяли плоские «била». После монгольских завоеваний органы были утрачены и забыты, а первые колокольные мастера пришли заново из Западной Европы. Об органах в древнерусскую эпоху пишет исследователь музыкальной культуры Татьяна Владышевская. На одной из фресок Софийского собора в Киеве «Скоморохи» изображена сцена с игрой на органе.

Полочане — «родственники» поляков

Язык древнерусского населения считают восточнославянским. Однако археологи и лингвисты с этим не совсем согласны. Предки новгородских словен и части кривичей (полочане) прибыли отнюдь не с южных просторов от Карпат до правобережья Днепра, а с Запада. Исследователи видят западнославянский «след» в находках керамики и берестяных записях. К этой версии склоняется и крупный историк-исследователь Владимир Седов . Предметы быта и особенности обрядов схожи у ильменских и балтийских славян.

Князья имели восточную внешность

Внешность киевских князей была не всегда подлинно «славянской» как это принято представлять. Все дело в тонкой киевской дипломатии, сопровождавшейся династическими браками, как с европейскими династиями, так и с кочевниками — аланами, ясами, половцами. Известны половецкие жены русских князей Святополка Изяславича и Всеволода Владимировича. На некоторых реконструкциях русские князья имеют монголоидные черты.

Не по-русски, а по-псковски

Новгородские и псковские говоры отличались от других наречий Древней Руси. В них были черты, присущие языкам полабов и поляков, и даже совсем архаичные, праславянские. Известные параллели: кьркы— «церковь», хѣде — «седой». Остальные говоры были весьма схожи между собой, хотя и не были таким единым языком как современный русский. Несмотря на различия, простые новгородцы и киевляне могли неплохо понимать друг друга: слова отражали общий для всех славян быт.

«Ненародные» вече были нормой

Вече не всегда были подлинно народными сходами, как красиво гласят летописи. Множество несвободных людей не обладали никакими правами. Часто вече собирало лишь самых влиятельных и богатых людей. В то же время любое многолюдное собрание свободных людей могло называться вече, вот только понятие «свободы» в IX-X вв. было еще довольно туманным: люди полностью зависели от феодалов. Поэтому даже вечевые площади вмещали только ограниченное количество «лучших» людей.

Русины никогда не жили на Руси

Судьба восточнославянского народа русинов сложилась очень странно. Русинами в старых договорах и летописях обычно называли жителей Руси. Но карпатский народ русин никогда живет куда западнее границ Руси, если можно было говорить о границах в ту далекую эпоху. По одной версии русинами прозвали этих людей из-за схожего с русскими наречиями языка венгры, румыны или поляки; по другой же название принесли мигрировавшие на запад тиверцы и уличи, побывав под властью Киева.

«Белые пятна» на самом видном месте

Мы почти ничего не знаем о первых Рюриковичах. События, описываемые в «Повести временных лет» уже на момент написания были легендарны, а свидетельства археологов и поздних летописей скудны и неоднозначны. Письменные договоры упоминают неких Хельга, Ингера, Сфендослава, но даты событий в разных источниках расходятся. Не очень ясна и роль в складывании русской государственности киевского «варяга» Аскольда. И это не говоря уже о вечных спорах вокруг личности Рюрика.

«Столица» была пограничной крепостью

Киев находился далеко не в центре русских земель, а был южной пограничной крепостью Руси, при этом размещаясь на самом севере современной Украины. Города южнее Киева и его окрестностей как правило служили центрами кочевых племен: торков, аланов, половцев, либо носили преимущественно оборонительное значение (например, Переяславль).

Русь — государство работорговли

Важной статьей богатства Древней Руси была работорговля. Торговали не только пленными чужеземцами, но и славянами. Последние пользовались большим спросом на восточных рынках. Арабские источники X-XI веков в красках описывают путь невольников из Руси в страны Халифата и Средиземноморье. Торговля рабами была выгодна князьям, крупные города на Волге и Днепре были центрами работорговли. Огромное количество людей на Руси были несвободны, за долги их могли продать в рабство иностранным купцам. Одними из главных работорговцев были евреи-радониты.

В Киеве «наследили» хазары

Во времена власти хазар (IX-X вв.) помимо тюрок-сборщиков дани в Киеве находилась большая диаспора евреев. Памятники той эпохи до сих пор отражены в «Киевском письме», содержащем переписку на иврите киевских евреев с другими еврейскими общинами. Рускопись хранится в Кембриджской библиотеке. Одни из трех главных киевских ворот назывались Жидовские. В одном из ранних византийских документов Киев называется Самбатас, что по одной из версий можно перевести с хазарского как «верхняя крепость».

Киев — Третий Рим Древний Киев до монгольского ига занимал площадь около 300 га в период своего расцвета, счет церквей шел на сотни, впервые в истории Руси в нем была применена планировка кварталов, делавших улицы стройными. Городом восхищались европейцы, арабы, византийцы и называли соперником Константинополя. Однако от всего изобилия того времени не осталось почти ни одного строения, не считая Софийского собора, пары-тройки перестроенных церквей и воссозданных Золотых ворот. Первая белокаменная церковь (Десятинная), на которой киевляне спасались от набега монголов, была разрушена уже в XIII веке

Русские крепости старше Руси

Одной из первых каменных крепостей Руси была каменно-земляная крепость в Ладоге (Любшанская, VII в.), основанная словенами. Стоявшая на другом берегу Волхова скандинавская крепость была еще деревянной. Построенная в эпоху Вещего Олега новая каменная крепость уже ничем не уступала аналогичным крепостям Европы. Именно она называлась в скандинавских сагах Альдегьюборг. Одной из первых твердынь на южной границе была крепость в Переяславле-Южном. Среди русских городов лишь единицы могли похвастаться каменным оборонительным зодчеством. Это Изборск (XI век), Псков (XII век) и позднее Копорье (XIII век). Киев в древнерусское время был почти полностью деревянным. Старейшей каменной крепостью был замок Андрея Боголюбского близ Владимира, хотя он знаменит больше своей декоративной частью.

Кириллицу почти не использовали

Глаголица, первая письменная азбука славян, не прижилась на Руси, хотя её знали и могли переводить. Глаголические буквы использовались лишь в некоторых документах. Именно она в первые века Руси связывалась с проповедником Кириллом и называлась «кириллицей». Глаголица часто использовалась в качестве тайнописи. Первой надписью на собственно кириллице оказалась странная надпись «гороухща» или «горушна» на глинянном сосуде из гнёздовского кургана. Надпись появилась незадолго до крещения киевлян. Происхождение и точное толкование этого слова до сих пор вызывает споры.

Древнерусская вселенная

Ладожское озеро называлось «озеро великое Нево» по реке Неве. Окончание «-о» встречалось часто (например: Онего, Неро, Волго). Балтийское море называлось Варяжским, Черное море — Русским, Каспийское — Хвалисским, Азовское — Сурожским, а Белое — Студёным. Эгейское море балканские славяне наоборот называли Белым (Бяло море). Великим Доном назывался не Дон, а его правый приток Северский Донец. Уральские горы в старину называли Большой Камень.

Наследник Великой Моравии

С упадком Великой Моравии, крупнейшей для своего времени славянской державы, начинается возвышение Киева и постепенная христианизация Руси. Так, летописные белые хорваты вышли из-под влияния терпящей крах Моравии, и попали под притяжение Руси. Их соседи, волыняне и бужане издавна участвовали в византийской торговле по Бугу, из-за чего во время походов Олега были известны как переводчики. Неизвестна роль моравских книжников, которых с распадом государства стали притеснять латиняне, однако самое большое количество переводов великоморавских христианских книг (около 39) находилось в Киевской Руси.

Без алкоголя и сахара

Алкоголизма как явления на Руси не было. Винный спирт пришел в страну уже после татаро-монгольского ига, даже пивоварение в классическом виде не сложилось. Крепость напитков обычно не была выше 1-2%. Пили мёд питный, а также хмельной или ставленый (слабоалкогольные), перевары, квасы.

Простые люди в Древней Руси не ели масла, не знали пряностей вроде горчицы и лаврового листа, а также сахара. Варили репу, стол изобиловал кашами, блюдами из ягод и грибов. Вместо чая пили отвары из кипрея, который позднее станет известен как «копорский чай» или иван-чай. Кисели были несладкими и делались из злаков. Ели также много дичи: голубей, зайцев, оленей, вепрей. Традиционными молочными яствами были сметана и творог.

Две «Болгарии» на службе у Руси

Эти два могущественнейших соседа Руси оказали на неё огромное влияние. После заката Моравии обе страны, возникшие на осколках Великой Болгарии, переживают расцвет. Первая страна попрощалась с «булгарским» прошлым, растворившись в славянском большинстве, перешла в православие и восприняла византийскую культуру. Вторая вслед за арабским миром стала исламской, но сохранила булгарский язык в качестве государственного.

В Болгарию переместился центр славянской книжности, на тот момент территория её расширилась настолько, что включала часть будущей Руси. Вариант староболгарского языка стал языком Церкви. Он использовался в многочисленных житиях и поучениях. Булгария в свою очередь стремилась навести порядок в торговле по Волге, пресекая атаки чужеземных бандитов и грабителей. Нормализация волжской торговли обеспечила княжеские владения изобилием восточных товаров. Болгария повлияла на Русь культурой и книжностью, а Булгария способствовала её богатству и процветанию.

Забытые «мегаполисы» Руси

Киев и Новгород были не единственными крупными городами Руси, не зря в Скандинавии её прозвали «Гардарикой» (страна городов). До возвышения Киева одним из самых крупных поселений во всей Восточной и Северной Европе было Гнёздово — город-предок Смоленска. Название условное, так как сам Смоленск находится в стороне. Но, возможно, мы знаем его имя по сагам — Сюрнес. Самыми населёнными также были Ладога, символически считающаяся «первой столицей», и Тимерёвское городище близ Ярославля, что был построен напротив пользующегося славой города-соседа.

Русь крестили к XII веку

Летописное крещение Руси в 988 году (а согласно данным некоторых историков в 990 году) затронуло лишь малую часть людей, в основном ограничившись киевлянами и населением самых крупных городов. Полоцк был крещен только в начале XI века, а в конце века — Ростов и Муром, где оставалось еще много финно-угров. Подтверждением того, что большáя часть простого населения оставалась язычниками, были регулярные восстания волхвов, поддерживаемые смердами (Суздальское в 1024 году, Ростовское и Новгородское в 1071). Двоеверие возникает позже, когда христианство становится истинно довлеющей религией.

Тюрки тоже имели города на Руси

В Киевской Руси были и совсем «неславянские» города. Таким был Торческ, куда князь Владимир разрешил поселиться кочевникам торкам, а также Саков, Берендичев (назван по берендеям), Белая Вежа, где проживали хазары и аланы, Тмутаракань, населенная греками, армянами, хазарами и черкесами. Печенеги к XI-XII векам уже не были типично кочевым и языческим народом, часть из них крестилась и поселилась в городах союза «черных клобуков», подчиненного Руси. В старых городах на месте или в окрестностях Ростова, Мурома, Белоозера, Ярославля жили в основном финно-угры. В Муроме — мурома, в Ростове и близ Ярославля — меря, в Белоозере — весь, в Юрьеве — чудь. Названия многих важных городов нам неизвестны — в IX–X веках в них почти не было славян.

«Русь», «Роксолания», «Гардарика» и не только

Балты называли страну «Кревия» по соседним кривичам, в Европе прижилось латинское «Рутения», реже «Роксолания», скандинавские саги называли Русь «Гардарика» (страна городов), чудь и финны «Венемаа» или «Венайа» (от венедов), арабы называли основное население страны «Ас-Сакалиба» (славяне, склавины)

Славяне вне границ

Следы славян можно было отыскать и за пределами государства Рюриковичей. Многие города по средней Волге и в Крыму были многонациональны и заселены в том числе и славянами. До половецкого нашествия много славянских городков существовало на Дону. Известны славянские названия многих Византийских черноморских городов — Корчев, Корсунь, Сурож, Гуслиев. Это говорит о постоянном присутствии русских торговцев. Чудские города Эстландии (совр. Эстонии) — Колывань, Юрьев, Медвежья голова, Клин — с переменным успехом переходили в руки то славян, то германцев, то местных племен. По Западной Двине вперемежку с балтами селились кривичи. В зоне влияния русских торговцев был Невгин (Даугавпилс), в Латгалии — Режица и Очела. Летописи постоянно упоминают походы русских князей на Дунай и взятие местных городов. Так, например, галицкий князь Ярослав Осмомысл «запер дверь Дуная на ключ».

И пираты, и кочевники

Беглые люди различных волостей Руси составляли независимые объединения задолго до казачества. Были известны берладники, населявшие южные степи, главным городом которых были Берлады в Прикарпатье. Они часто нападали на русские города, но в это же время участвовали в совместных походах с русскими князьями. Летописи также знакомят нас с бродниками, смешанным населением непонятного происхождения, имевшим много общего с берладниками.

Морскими пиратами от Руси были ушкуйники. Первоначально это были новгородцы, занимавшиеся набегами и торговым промыслом на Волге, Каме, в Булгарии и на Балтике. Ими предпринимались походы даже в Предуралье — на Югру. Позднее они отделились от Новгорода и даже обрели собственную столицу в городе Хлынов на Вятке. Возможно, именно ушкуйники вместе с карелами разорили древнюю столицу Швеции — Сигтуну в 1187 году.