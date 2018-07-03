У кого из знаменитостей случаются приступы агрессии?

«У меня абсолютно чудовищный темперамент, — рассказывает актриса. — Когда я злюсь, просто прошу выйти всех из комнаты. Честно говоря, ровно по этой причине я никогда не буду покупать себе оружие. Звучит смешно, конечно, но мало ли?». Меган, а ты опасная!

Тут и говорить нечего: с Наоми шутки плохи. Как минимум три ее асссистента уволились из-за того, что начальница бросалась в них телефоном и постоянно кричала. Впрочем, с годами пыл Кэмпбелл поумерился: модель признаётся, что много работает на собой и старается контролировать эмоции.

Мало того что, по слухам, довольно грубо относится к подчиненным, так ещё и может закатить скандал по любому поводу — да такой, что мало никому не покажется. Но, согласитесь, королеве эпатажа простительно и такое!