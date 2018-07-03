«Мы верим даже в самые слабые команды»: Английские болельщики о локальном футболе и силе поддержки

West Ham United

«Видишь, Гугл по похожему запросу выдаёт тебе «Арсенал»? Так вот, «Арсенал» — это полное дерьмо! Вест Хэм Юнайтед пережил много взлётов и падений, мы уходили из Премьер-лиги и возвращались обратно. Мы вернулись и надрали всем задницы. Главное богатство «Вест Хэма» — это их болельщики. Если ты родился в Ист-Энд [восточная часть Лондона, — прим.ред.], ты безоговорочно будешь фанатом «Вест Хэма». Если в тебе течёт кровь жителя Ист-Энда, ты также будешь фанатом «Вест Хэма». Понимаешь, о чём я? Наши традиции и убеждения настолько глубоки, что никакая география и переезды не смогут сломить нас».

Aston Villa

Роб, фанат Aston Villa:

«Посмотри внимательно на флаг «Вест Хэм Юнайтед». Видишь цвета? Они просто украли наши и слепили своё! У нашего клуба, у первых, появились бордовые футболки. Но мы на «Вест Хэм» зла не держим, что взять с работников завода? Мы одни из старейших и самых титулованных клубов Англии, нам нет дела до конфликтов из-за какой-то там футболки. Наш капитан команды — великий Джон Терри . Фанатов у клуба очень много, мы имеем различные объединения по всей стране и за её пределами. Я здесь встретил даже парочку русских, знающих толк в футболе, они выразили уважение нашем клубу».

Nottingham Forest

Гарри, фанат Nottingham Forest:

«Сейчас я буду перечислять наши победы, а ты позови ещё кого-нибудь, потому что твоих пальцев на руках не хватит. А если серьёзно, то в Англии очень любят футбол, буквально в каждом городе или деревне есть своя команда. И знаешь, что отличает русских фанатов от наших? Мы верим даже в самые слабые команды. Вы часто говорите о том, что российская сборная — ничтожество. Но как они могут стать лучше без поддержки болельщиков?»

Kidderminster Harriers

Джо, фанат Kidderminster Harriers:

«Мы чувствуем ответственность перед всем Вустерширом, потому что наша команда единственная, кто представляет графство в футбольной лиге Англии. «Киддерминстер» — полупрофессионалы, и некоторые не относятся к нам серьёзно. Я считаю, что местный футбол не менее важен, ведь он объединяет жителей небольших городов. В этой игре чувствуется единство. Поэтому мы так любим этот вид спорта. Я видел ваш стадион «Балтика», на нём играет ваша местная команда, верно? Стадион находится в плохом состоянии, и мне кажется, что это отражение отношения местных жителей к вашей команде. Советую калининградцам поменять свою точку зрения, может, команда у вас плохо играет, но в таких условиях это неудивительно»., Предлагаем также познакомиться с самыми красивыми болельщицами, которых нам удалось запечатлеть., Фото: Руслан Дюсюнов Изображённые напитки являются безалкогольными