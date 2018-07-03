Ещё
«Мы верим даже в самые слабые команды»: Английские болельщики о локальном футболе и силе поддержки
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мы верим даже в самые слабые команды»: Английские болельщики о локальном футболе и силе поддержки 

Tvoybro.com 1 час назад
Фото: Tvoybro.com
West Ham United
«Видишь, Гугл по похожему запросу выдаёт тебе «Арсенал»? Так вот, «Арсенал» — это полное дерьмо! Вест Хэм Юнайтед пережил много взлётов и падений, мы уходили из Премьер-лиги и возвращались обратно. Мы вернулись и надрали всем задницы. Главное богатство «Вест Хэма» — это их болельщики. Если ты родился в Ист-Энд [восточная часть Лондона, — прим.ред.], ты безоговорочно будешь фанатом «Вест Хэма». Если в тебе течёт кровь жителя Ист-Энда, ты также будешь фанатом «Вест Хэма». Понимаешь, о чём я? Наши традиции и убеждения настолько глубоки, что никакая география и переезды не смогут сломить нас».
Aston Villa
Роб, фанат Aston Villa:
«Посмотри внимательно на флаг «Вест Хэм Юнайтед». Видишь цвета? Они просто украли наши и слепили своё! У нашего клуба, у первых, появились бордовые футболки. Но мы на «Вест Хэм» зла не держим, что взять с работников завода? Мы одни из старейших и самых титулованных клубов Англии, нам нет дела до конфликтов из-за какой-то там футболки. Наш капитан команды — великий Джон Терри. Фанатов у клуба очень много, мы имеем различные объединения по всей стране и за её пределами. Я здесь встретил даже парочку русских, знающих толк в футболе, они выразили уважение нашем клубу».
Nottingham Forest
Гарри, фанат Nottingham Forest:
«Сейчас я буду перечислять наши победы, а ты позови ещё кого-нибудь, потому что твоих пальцев на руках не хватит. А если серьёзно, то в Англии очень любят футбол, буквально в каждом городе или деревне есть своя команда. И знаешь, что отличает русских фанатов от наших? Мы верим даже в самые слабые команды. Вы часто говорите о том, что российская сборная — ничтожество. Но как они могут стать лучше без поддержки болельщиков?»
Kidderminster Harriers
Джо, фанат Kidderminster Harriers:
«Мы чувствуем ответственность перед всем Вустерширом, потому что наша команда единственная, кто представляет графство в футбольной лиге Англии. «Киддерминстер» — полупрофессионалы, и некоторые не относятся к нам серьёзно. Я считаю, что местный футбол не менее важен, ведь он объединяет жителей небольших городов. В этой игре чувствуется единство. Поэтому мы так любим этот вид спорта. Я видел ваш стадион «Балтика», на нём играет ваша местная команда, верно? Стадион находится в плохом состоянии, и мне кажется, что это отражение отношения местных жителей к вашей команде. Советую калининградцам поменять свою точку зрения, может, команда у вас плохо играет, но в таких условиях это неудивительно»., Предлагаем также познакомиться с самыми красивыми болельщицами, которых нам удалось запечатлеть., Фото: Руслан Дюсюнов Изображённые напитки являются безалкогольными
Tvoybro.com: последние новости
Наши за бугром: Об аргентинском гостеприимстве, способах остаться в Буэнос-Айресе и сложности восприятия Калининграда «Это полезно городу и миру»: Как дизайн-бюро Pictorica вопреки всему меняет Калининград к лучшему – опыт Максима Попова Парк футбола и отдыха: Хорошие и плохие стороны футбольной зоны, развернувшейся на выходных на площади Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мрачные тайны роскошного Дубая15
Американка отрастила бороду и обрела счастье9
Тюремная надзирательница ушла работать в порно5
Танцующих тверк испанок мама избила тапочками12
C чего начались «страстные» поцелуи Брежнева
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
10:00
Загадочные истории, которые мы так и не поняли
Безумный мир
06:22
На такой работе вам точно не понравится
Места
11:32
Парки развлечений, которые уже пугают
Места
03:42
Сверхсекретные места на Земле, куда нет доступа
Места
00:45
Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
Люди
09:21
Мифические места, которые действительно существуют
Места
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение