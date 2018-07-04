Питерский стрит-арт: надписи, которые вдохновляют, умиляют и бесят

В начало текста так и просится «Это Питер, детка». Во-первых, потому что только в Северной столице настенные надписи (даже бранные) приобретают ореол романтики и поэтичности. Во-вторых, порой кажется, будто такое можно встретить в Санкт-Петербурге и только там. Что ж, без претензий к другим городам, давайте с головой нырнем в питерский стрит-арт.

Сразу оговоримся, многие фотографии мы позаимствовали у Марии Ошмянской — девушка собирала эту подборку не один месяц (а может, и не один год).

«Периодически фотографирую настенные живопись и письмена. Давно хотела поделиться — не все ж одной наслаждаться», — написала на своей странице в Facebook Мария.

Некоторые записи (или их «доработки» другими авторами) бывают не совсем цензурными, но от того не менее вескими и философскими. Примечательно, что коллективное творчество обитателей Санкт-Петербурга встречается в подобных случаях довольно часто. Один, как говорится, написал, другой дописал, третий довел до ума.

Ну, и куда, собственно, без поэзии и поэтов в Санкт-Петербурге?

Не обходится в Северной столице и без настенных размышлений о боге и своем месте в жизни. А еще в Питере, как известно, пить, поэтому и про алкоголь уличные писатели не забыли.

Кроме подборки Марии Ошмянской хотим показать вам еще несколько настенных шедевров из Питера. Некоторые довольно резкие и даже провокационные, другие же, напротив — очень воодушевляющие и милые.

«Надпись «Долой смерть» я сфотографировал на водосточной трубе близ набережной Фонтанки, — рассказал БигПикче питерский поэт Алексей Нимандов. — Мне показалось это очень вдохновенным. Потому что иди ты долой смерть, или смерть долой тебя — каждый сам решает. Ну, а «Угол для сосания», кстати, находится он тоже где-то в центре города, просто забавная надпись — культурная столица, здесь для любого дела найдется свой угол».

Публикация от Сомнамбулический туризм (@alex.niemand)

14 Авг 2017 в 2:50 PDT Публикация от Сомнамбулический туризм (@alex.niemand)

24 Июн 2017 в 11:18 PDT И напоследок еще несколько фотографий из Instagram нашей доброй подруги из Питера Марии Елисеевой . Здесь и действительно потрясающий стрит-арт, и обычные надписи. Но, как водится, с петербургским шармом и философией.

Публикация от Masha Eliseeva (@masha_vilka)

24 Май 2015 в 5:36 PDT Публикация от Masha Eliseeva (@masha_vilka)

25 Апр 2015 в 7:29 PDT Публикация от Masha Eliseeva (@masha_vilka)

19 Сен 2014 в 8:50 PDT Публикация от Masha Eliseeva (@masha_vilka)

19 Сен 2014 в 7:28 PDT Публикация от Masha Eliseeva (@masha_vilka)

12 Сен 2014 в 10:23 PDT