Три века молчания: в Русской церкви хотят решить проблему старого обряда

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости Алексей Михеев . В Русской православной церкви набирает популярность «единоверие» — богослужение по старому обряду, запрещенному при патриархе Никоне. Сегодня таких приходов уже около сорока. Как живут современные «канонические» старообрядцы, что думают о своих традициях, почему священнику нельзя есть мороженое на улице, а девушке приходится покупать свадебный наряд в мусульманской лавке — в материале РИА Новости.

Покровский храм, стоящий прямо в полосе отвода железной дороги на берегу Яузы, ни разу не перестраивался с XVII века. После революции он был закрыт и разорен. Сначала здесь были мастерские по ремонту электрооборудования, потом делали памятники Ленину, а в 1961 году здание передали хоровой капелле. Сейчас при храме действует Патриарший центр древней богослужебной традиции — это одна из трех православных общин столицы, где службы совершают по старому обряду.

К алтарю за романтикой

До сих пор историки задаются вопросом, почему реформа патриарха Никона, задавшегося целью привести русское богослужение в соответствие с обрядами, принятыми в то время в греческих православных церквях, вызвала такое сопротивление в народе. Тысячи людей добровольно шли на костры, предпочитая страшную смерть новому порядку. Монастыри и храмы штурмовали войска, целые семьи замерзали насмерть на пути в Сибирь — кто-то сам бежал туда, где нет солдат и можно молиться как хочется, кого-то высылали власти. Одна из попыток примирить две церковные традиции — так называемое единоверие, официальное разрешение служить в отдельных храмах по старому обряду.

При этом все анафемы, принятые на церковных соборах против старообрядцев, оставались в силе (их сняли только в ХХ веке). И обычный православный мог причаститься у священника-единоверца только в самом крайнем случае. Только в 1905 году последний российский самодержец подписал знаменитый указ «Об укреплении начал веротерпимости», разрешающий православным «отпадение» от собственной религии. Старообрядцы вздохнули свободно, и число единоверческих храмов к 1917 году достигло 600. Сегодня их, по словам настоятеля Покровского храма священника Иоанна Миролюбова, всего около 40.

"А к началу перестройки было только два! Наверное, 40 — не так много, но давайте вспомним, что было в Советском Союзе. Сначала совсем не было прихожан, так что рост заметен", — говорит он.

Своих прихожан он условно делит на три категории: потомков старых единоверцев; тех, кто перешел из «классических» старообрядцев (которых в Русской церкви, несмотря ни на что, до сих пор считают раскольниками); и тех, кого привела «историческая романтика».

Кто в рай попадет

"Они ищут атмосферу Древней Руси. Говорят: «Хотим посмотреть, как у вас здесь». И чаще всего остаются прихожанами. Иные попадают случайно: их завораживает древняя служба. Но такие потом убегают как ошпаренные — чувствуют что-то непривычное, это их пугает, и больше они не приходят. Кто-то просто смотрит. А кто-то признается: «Мы после вас не понимаем, как по-другому молиться». Можно назвать этот путь эстетическим — люди воспринимают саму службу, и она трогает их сердца", — рассказывает отец Иоанн.

Ему часто задают вопрос, чем отличается служба по старому обряду: только ли двумя, а не тремя сложенными при крестном знамении пальцами и количеством молитв? «Конечно, нет, — отвечает священник, — гораздо важнее атмосфера». В старообрядческом приходе очень важно понятие единомыслия, единой молитвы, здесь нет места «творческому подходу». «Если положено класть поклоны, все кладут поклоны, не положено — не кладут. Нет хождений по храму, личных проявлений — икону поцеловать, свечку поставить. И сама служба неспешная, проникнутая древним унисонным пением, которое больше настраивает человека на молитву», — убежден он.

Отец Иоанн родился в Прибалтике в старообрядческой семье, десять лет был ректором Рижского старообрядческого духовного училища, но потом перешел в РПЦ. Рукополагал его в Смоленске будущий Патриарх Московский и всея Руси митрополит Кирилл , а старообрядцы до сих пор не могут простить.

"Я родился в среде беспоповцев — это старообрядцы, у которых нет священников и некому совершать таинства. Многие задумываются, как вернуть утраченное, это очень большая проблема. Конечно, за тех старообрядцев-беспоповцев, которые живут вдали от цивилизации, в тайге, моя душа не болит — их напряженный молитвенный труд, я уверен, Господь оценит. А вот те, что в городах, очень быстро теряют свои специфические черты. В моем понимании это ничем не оправдано", — рассказывает он.

Мороженое и дресс-код Каждое воскресенье в красивый белый храм у бывшего электрозавода приходит человек 50. Все очень молодые — лет по 30. «Крестим, венчаем, только с погребениями у нас плоховато», — шутит отец Иоанн.

Как и полагается старообрядцам, прихожане большое внимание уделяют внешнему виду и соблюдению положенных канонов: перед службой переодеваются в специальную молитвенную одежду, которая хранится здесь же, в храме. Но без фанатизма, сразу предупреждает настоятель. Он не понаслышке знает, как легко верующему потерять смысл, увлекшись внешней формой.

"Любой нормальный, воспитанный человек должен понимать, куда он идет — на пляж или в храм. Ведь почему-то не принято ходить в шортах в театры и даже в хорошие рестораны. А в храм некоторые рвутся в том, в чем гуляют в жару по улице, и возмущаются, когда их здесь не понимают", — говорит священник.

"Иногда видишь такие картинки: идут два священника в рясах и едят мороженое. Наверное, их не воспитали, или они не понимают, что не надо этого делать на улице, в метро. Мы тут стараемся такие вещи прививать", — заключает он.

Один из его прихожан, потомственный терский казак, однажды надумал венчаться. У него самого проблем со свадебным костюмом не возникло, а вот в поисках наряда для невесты пришлось обойти пол-Москвы, в том числе и православные магазины. В итоге то, что хотели молодые, нашлось только у мусульман. «Стыд для всех нас», — качает головой отец Иоанн.

Как петь православному

Известный публицист Михаил Тюренков считает, что сторону, виновную в церковном конфликте, разгоревшемся в царствование Алексея Михайловича, определить невозможно. Он тоже единоверец и десять лет посещает еще один московский приход РПЦ, где служат по старому чину, — храм Святого Николы в Студенцах на Таганке. Прихожан здесь немного, зато практически каждый в общине знает церковный устав и умеет читать богослужебные тексты, а многие еще и поют древним знаменным распевом. Последний председатель Высшей аттестационной комиссии СССР академик Евгений Шемякин тоже ходил в эту церковь.

"Самое главное, наш приход — это настоящая семья, где никто не смотрит на чины и звания и все стараются возрастать в вере и помогать в этом друг другу. И тут нет ни грамма лишней патетики", — говорит Михаил.

Что касается приверженности древнему унисонному пению, то Михаил солидарен с отцом Иоанном: «Унисонное (а не многоголосное, как в большинстве православных храмов) пение намного лучше располагает к молитве и позволяет понять духовный смысл того, что поется. Русский религиозный философ Евгений Трубецкой как-то назвал икону „умозрением в красках“. И именно „умозрением“ или даже „богословием в пении“ я бы назвал знаменный распев», — объясняет он.

Католики с единоверцами — братья навек?

Община Никольского храма поддерживает близкие отношения с белорусскими староверами-беспоповцами, часть которых перешла в Московский патриархат на правах единоверия. Особенно в Минске и Полоцке.

"Белоруссия, с одной стороны, все еще сильно напоминает Советский Союз, а с другой — испытывает значительное католическое влияние. Однажды по приглашению митрополита Минского приехали мы на пасхальные торжества. На особых vip-местах в кафедральном соборе Святого Духа расположились местные чиновники: Минкультуры , горисполком, глава отдела по идеологической работе (есть и такой) и, как говорится, «другие официальные лица». И эти лица говорят, вот, мол, места для «ваших». Но оказалось, что это были места для католиков: их белорусского архиепископа-митрополита Тадеуша (Кондрусевича) с присными. Что же в глазах белорусских чиновников так сблизило гладко выбритых латинян с бородатым единоверческим игуменом? Оказывается, деталь облачения, малая мантия, которую носят старообрядческие монахи, — она напоминает католические пелерины. Судя по всему, малая мантия пришла из раннехристианской древности, но после реформ патриарха Никона сохранилась только у православных старообрядцев и у римокатоликов", — рассказывает Михаил.

Пострадавшие за царя

После революции на «пострадавших от царизма» старообрядцев советская власть первое время демонстративно не обращала особого внимания. Более того, по словам журналиста Алексея Пичугина , много лет изучавшего историю, большевики были благодарны купцам-старообрядцам за то, что те поддерживали революционеров рублем. Потом, естественно, все было забыто, и староверы разделили горькую участь большинства религиозных конфессий в СССР. А вот единоверцам, многие из которых были убежденными монархистами, с самого начала надеяться было не на что.

"Для единоверцев предреволюционные годы были временем своеобразного расцвета — в 1912 году в Петербурге прошел первый единоверческий съезд, а вскоре после Февральской революции в Нижнем Новгороде состоялся второй. У приверженцев старого обряда появился епископ Симон (Шлеев), известный священник и активный деятель единоверческого движения. К сожалению, прослужил он совсем недолго — убит неизвестными в 1921-м. Второго архиепископа, Андрея (Ухтомского), расстреляли в 1937-м. Важным событием в жизни единоверческого течения стала отмена в 1929 году всех соборных решений XVII века в отношении старого обряда. В это время могла открыться совершенно новая страница в жизни «единоверия», но по всей стране уже массово закрывали церкви", — считает Алексей.

Один из крупнейших единоверческих приходов, продержавшийся дольше других, — Михайло-Архангельский храм в Михайловской слободе, неподалеку от Москвы. Его закрыли уже в 1950-е. Священник этого храма, протоиерей Стефан Смирнов, служивший в нем с 1903 по 1934 год, оставил после себя очень любопытные дневники, которые вел с начала ХХ века до самой своей кончины.

К 1980-м единоверческих приходов в СССР практически не осталось.

Что дальше?

Будущее «единоверия» Михаил Тюренков связывает с просвещением. «Мы должны больше узнать о том, что же в реальности привело к расколу. Не выискивая виновных, анализировать эту трагедию, говоря современным языком, как „кейс“, чтобы сделать выводы из случившегося», — убежден он.

Но это нельзя сделать «по разнарядке сверху», нужен именно диалог, который позволит если не прийти к компромиссу, то хотя бы сформулировать эту позицию. Иначе о воссоединении старообрядцев с РПЦ не может быть и речи, полагает Тюренков. В ходе этого содержательного (и, что крайне важно, взаимоуважительного) диалога нужно вместе защищать нравственность, бороться с абортами и «общественными девиациями», устраивать выставки и вообще чаще встречаться, чтобы узнавать друг друга не только как оппонентов, но и просто как православных русских людей, объединенных общими ценностями.

"Я скорее оптимист, поскольку вижу, что хоть и медленно, со скрипом, но интерес к дораскольным традициям просыпается, новые единоверческие общины создаются, причем не по указке сверху, а благодаря инициативам снизу. Хотя без должного знания и обсуждения случившегося во второй половине XVII века все это останется на уровне «сапог и косовороток» — фольклора, эстетически интересного, но еще отнюдь не являющегося «единоверием», — заключает собеседник.