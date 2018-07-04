«В наше время, когда чувства и отношения стали одноразовыми, хочется быть полезным кому-то». 4 истории неравнодушных людей

Юлия Сафонова, помощник руководителя в строительной компании

Фото: Личный архив Фото: Личный архив — По натуре я жизнерадостный, ответственный и неравнодушный человек, люблю людей и верю в их способности изменять свою и чужую жизни к лучшему. В наше сложное время, когда все чувства и отношения стали одноразовыми, просто хочется быть полезным кому-то, искренне и от чистого сердца помочь тем, кому это жизненно необходимо, сделать их жизнь немного легче.

По этой причине я всегда интересовалась благотворительностью и конкретно волонтёрством, но порой не хватало времени, не знала, с чего начать и справлюсь ли вообще с этой обязанностью. Поэтому довольно долгое время я просто вносила пожертвования в благотворительные организации. Со временем появилось осознание того, что волонтёрство интересует меня всё больше. Я стала целенаправленно искать благотворительную организацию, в которую бы поверила и смогла бы приносить реальную помощь в меру своих сил. Так появился в моей жизни благотворительный «Фонд продовольствия „Русь“», чему я очень рада. Фонд стал первым в России «банком еды», основная задача которого — передача бесплатных продуктов нуждающимся людям по всей России. Фонд работает в рамках проектов «Народный обед», «Корзина доброты», «Продукты в глубинку для пожилых людей», сотрудничает с различными производствами, крупными гипермаркетами, кафе, которые могут бесплатно отдавать излишки продукции на благотворительность. Меня очень вдохновила сама идея фонда — помощь в удовлетворении базовой потребности человека, потребности в еде, основы основ, без которой невозможно существование. Я присоединилась к фонду в качестве волонтёра и стала принимать участие в различных акциях, которые устраивали для сбора средств, необходимых для перевозки и доставки продуктов нуждающимся семьям, одиноким пенсионерам. Например, недавно мы с Мишкой (моим 10-летним сыном) были волонтёрами на ярмарке «Местный маркет еды», где предлагали людям за любое пожертвование бутилированную воду. Несмотря на дождливую холодную погоду, настроение у меня было великолепное, на душе было тепло и легко от осознания, что делаешь доброе, правильное дело, что кому-то будет оказана целевая помощь. Меня переполняло чувство гордости. Я видела горящие глаза сына, как он переживает, сколько мы соберём и будет ли этого достаточно. Очень здорово, что мой ребёнок тоже приобщился к этому достойному делу.

Отдельно хочу сказать о сотрудниках фонда. Это очень открытые, доброжелательные, вдохновляющие люди, которые каждый день выполняют очень важную и нужную работу — поддерживают социально незащищённые категории населения всей нашей страны и привносят изменения в жизни сотни людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Спасибо, что помогаете и волонтёрам становиться чуточку лучше. Поэтому даже не знаю, больше отдаёшь или получаешь, работая волонтёром!

Юлия Лебедева, эксперт в электроэнергетике

Фото: Личный архив — Иногда хочется сделать доброе какому-нибудь человеку, который этого совсем не ждёт. А тем более под Новый год. Ведь каждый из нас, сколько бы лет нам ни было, верит и ждёт чуда. Детям из детдомов помогают многие, а про стариков зачастую забывают. Поэтому я и решила как-то поучаствовать в акции «Старость в радость» — сбор новогодних подарков в дом престарелых для одиноких пенсионеров (позже это уже станет традицией). Я очень сентиментальная, и когда читаю анонсы подобных акций, представляю, что моя бабуля или мой дедуля сидят в одиночестве в какой-то там комнате в доме престарелых, у меня щемит в груди и наворачиваются слёзы.

Когда я приняла решение собрать такой подарок, меня поддержали подруги, и вместе мы упаковали 8—10 пакетов. Что подарить?! Список нужных вещей есть на сайте (тёплые колготки, ночные рубашки, полотенца, носки, сканворды, зефир), но кроме этого нужно написать письмо, чтобы придать подарку душевности и теплоты. В письме можно рассказать о себе, спросить что-то о бабушке или дедушке, которым достанется ваш подарок. Я бы очень хотела, чтобы мне пришёл ответ, чтобы обзавестись таким вот взрослым другом по настоящей (бумажной) переписке. Но увы, этого пока не произошло. Хотя ведь всё ещё впереди.

Starikam.org — сайт для тех, кто тоже хочет помогать одиноким бабушкам и дедушкам и почувствовать тепло их улыбок. Всё просто. Принцип «сеятеля» работает на 100% — что посеешь, то и пожнёшь. Делай добро, и оно обязательно к тебе вернётся. Как минимум чувством удовлетворённости от благих дел.

Анастасия Тагильцева, аналитик по планированию

Фото: Личный архив Фото: Личный архив Фото: Личный архив Фото: Личный архив — Хорошие дела для меня, думаю, и для многих, это история про десятки рукопожатий. Когда-то во времена ЖЖ («Живой журнал») я по ссылкам из ленты узнала и про Лизу Глинку и «Справедливую помощь», Татьяну Краснову с её «Конвертиком для Бога», и про Олю Журавскую, а там уже про «Созидание», «Кислород» и «Галчонка». А теперь мимо таких историй просто не пройти. Ты всегда знаешь человека, который подписался на автоплатёж во «Всем по собаке» или «Доме с маяком» и написал пост, мол, «если хотите поздравить меня с днём рождения, вот реквизиты фондов, мне действительно будет приятно, что у меня такие друзья». Или позвали тебя на благотворительный Helpersbazar, ты набрал там каких-то умопомрачительных штук и встречаешь уставших друзей-волонтёров, которые выдыхают одними губами: «Кажется, побьём в этом году рекорд!» И действительно, бьют, набирают больше 3 млн и передают в фонд «Старость в радость». А потом кто-то в ленте сделал репост забавных картинок Тани Задорожной (tavlla, fevrony), под которыми был текст — если вам понравится картинка, переводите по сто рублей в фонд «Детские сердца». И всем нравится, и набегает почти миллион.

А ты не замечаешь, как одной из любимых традиций Нового года становится квест «Стань Дедом Морозом» от Галчонка, выбираешь подарок и отправляешь ребёнку, который его просил в письме Дедушке. И люди тебе пишут, не только из фонда — кто-то может выкупить на переведённые деньги игрушку и передать курьеру, кто-то встретить курьера. И мы ведь никогда не видели и, может быть, не увидим друг друга, но я очень люблю это ощущение — понимать, что такие люди есть.

Одной из немногих офлайн-историй у меня стала прогулка с ребятами из детского дома неподалёку от Владивостока. Один мой друг знает хорошего человека, Алексея, который финансирует поездку в Москву талантливых ребят, но сам приехать с ними не может. Алексей спрашивает Андрея, который когда-то здесь жил, Андрей пишет мне. Парочка виртуальных рукопожатий — и мы уже гуляем с детьми, спорим про «Спартак» и ЦСКА с мальчишками и разбираем, из какой же рэп-песни цитата на толстовке у девчонок. Они ворчат, что «вот в номере, между прочим, есть wifi, а эта ваша Красная площадь уж очень далеко», а потом вдруг забывают про усталость на ВДНХ, где нормальный человек устаёт, только войдя. А я человек, который не очень умеет общаться с детьми, уже сама сообщаю Алексею во Владивосток: обязательно пиши на следующий год, потому что за эти дни я хоть и осталась без ног, но с каким-то проснувшимся сердцем.

Светлана Яворская, директор специальных проектов, ADG group

Фото: Личный архив Фото: Личный архив — Шесть лет назад Саша Ламм, моя экс-коллега, предложила собрать деньги, лекарства и тёплые одеяла для помощи приюту — дело было в ноябре, было холодно и приют утеплялся к зиме. А потом другая моя экс-коллега, Ира Шашкина, предложила отвезти всё это в приют на её машине. Так я оказалась в приюте для животных Бим-хотеичи. Там все нам были рады, всё, что мы привезли, забрали и предложили провести экскурсию по приюту. Особенность БИМ в том, что кроме собак и кошек там живут козы, волки, лошади, несколько медведей и даже лев — все они стали жертвами человеческой жестокости и банальной глупости (пара медведей жила в крошечной клетке в ресторане). Экскурсия хоть и познавательная, но не из лёгких: каждая собака за клеткой вольера пытается привлечь твоё внимание. Столько виляющих хвостов и внимательных глаз я не видела никогда! Конечно, сердце разрывается и хочется их всех увезти с собой. Я шла вдоль вольеров и вела внутренний монолог: давно подумывала завести собаку, но всё время откладывала это и боялась ответственности, с другой стороны, в детстве у меня была собака, и это было не так уж и сложно. И может быть, я справлюсь? Этот монолог оборвался, когда я увидела собаку, которая сидела спиной ко входу и никак не реагировала на гостей. Это была колли!

Тут нужно сделать лирическое отступление и рассказать, что одной из первых художественных книг я прочла книгу о Лесси. Знаменитая история про собаку, которая прошла пешком через всю Шотландию, сбежав от нового хозяина к прежнему. И всю свою жизнь я хотела колли, но у отца — бронхиальная астма, и поэтому в семье родителей был гладкошёрстный крошечный той-терьер как компромисс.

Сейчас я понимаю, что на самом деле я всё решила в ту же секунду. Сотрудники приюта предложили познакомиться поближе с собакой, её достали из вольера, и мы отправились на прогулку. Ещё месяц у меня ушёл на то, чтобы организовать переезд собаки и смену её статуса приютской на домашнюю. Процесс был непростым:

сначала мне нужно было убедить молодого человека (который боялся собак с детства), что мы справимся с этой ответственностью;

после нужно было убедить хозяина квартиры, что собака никак не повредит его недвижимость, а если повредит, то мы всё компенсируем;

уже после этого нужно было убедить сотрудников приюта, что мне можно доверить собаку. Формально я была максимально неподходящей кандидатурой, так как жила в съёмной квартире, не состояла в зарегистрированном браке, меньше года работала на последнем месте работы. Но желание и готовность договариваться и подтверждать уже достигнутые договорённости помогли.

Фото: Личный архив Собаку стерилизовали и привезли ко мне спустя полтора месяца после нашей первой встречи. Надо сказать, что первые несколько дней мне казалось, что я совершила огромную ошибку! Что собака занимает всё свободное пространство в квартире и в моей жизни заодно. Я ужасно нервничала, и как только собака начинала совершать подозрительные, на мой взгляд, движения, тащила её на улицу. Через пару дней панические ощущения прошли, собака вела себя аккуратно и все дела делала на улице. А ещё через месяц я решила прибегнуть к услугам кинолога и узнала, что собака тоже осваивалась и закономерно искала границы, а также пыталась понять своё место в домашней иерархии. Узнала, что всех членов своей семьи собака воспринимает как стаю и видит взаимоотношения в формате иерархии в стае. Чтобы собака слушала хозяина, он должен последовательно показывать, что он тут главный: первым ест, первым заходит в дом после прогулки, первым получает внимание членов семьи и так далее. И первое время собака проверяет свои шансы на лидерство и вообще границы, допустимые в стае. Проявлялось это весьма забавно, например, однажды утром я зашла на кухню и увидела её на обеденном столе. Собака не очень понимала, как надо себя вести, и на всякий случай виляла хвостом.

Лайза ужасно боялась дворников и всех других собак, не умела ходить на поводке и проявляла ещё много последствий жизни на улице и в приюте. Нанять кинолога, как оказалось, было лучшей идеей в мире, потому что нам объяснили вообще всё: как ладить с собакой и как с ней договариваться, как показать ей, кто в доме главный и поддерживать этот «имидж», как научить выполнять команды и трюки. Спустя полгода регулярных занятий собака выполняла основные команды, я понимала, как устроена её психика и как действовать в разных ситуациях.

В какой-то период мы с молодым человеком решили завершить отношения, собака осталась со мной. Я пишу этого для того, чтобы сомневающиеся девушки и юноши без пары знали, что можно держать собаку и вне отношений. Я прошла квест «сними квартиру с большой собакой» (решение простое: в договор аренды включается пункт о том, что если собака портит что-то из описи, то я ремонтирую это или возмещаю по актуальной рыночной стоимости) и научилась планировать своё время так, чтобы получалось гулять с собакой два раза в день, работать полный день и заниматься своей жизнью. Собаки отличные тренеры в области тайм-менеджмента! Дела шли прекрасно: я бегала с собакой, брала её с собой на встречи с друзьями и даже в офис (с разрешения коллег).

К слову, именно благодаря Лайзе я познакомилась со своим мужем! Я уезжала в отпуск и искала помощи, чтобы отвезти Лайзу к другу, который присматривал за ней в моё отсутствие. Подруга договорилась с другом, и вот с собакой бегала уже не только я. Фото: Личный архив Спустя несколько лет лента фейсбука принесла пост, в котором знакомый писал, что встретил в деревне Горицы (100 км от Вологды) бездомного пса с голубыми глазами, но не знает, что делать и как ему помочь. Все стали делиться опытом и выработался план: Димка организовывает трансфер собаки из Горицы в Москву, а уже тут мы собаку обследуем и пристраиваем. И буквально на первом этапе трансфера всё сломалось — ехать 8 часов в одну сторону и искать собаку никто особо не горел желанием. На улице холодало, октябрь был суровый, и нужно было быстрее что-то предпринимать. В субботний вечер в 22:00 муж предложил самим поехать за собакой. До этого мы обсуждали идею взять собаку себе, но не были уверены, что справимся с двумя собаками и что они поладят между собой (Лайза в каком-то смысле интроверт и не ищет общества других собак). Пока ехали, придумали план: найти собаку, отдать в ветклинику на карантин, попробовать привести домой и дальше смотреть по обстоятельствам (в самом крайнем случае отвезти собаку в гостиницу для животных и искать ей хозяев). По приезду в деревню мы нашли место, где видели собаку, только её там не было. Мы пытались спрашивать прохожих, показывали фотографии пса. Жители деревни Горицы смотрели на нас очень подозрительно, собаку не узнавали и не очень понимали, что мы правда приехали из Москвы ради не нашей и вообще бездомной собаки. А дальше как в кино: отчаявшись, мы пошли к машине, муж достал припасённую для собаки палку колбасы и громко сказал: «пёс, давай, иди сюда, твой собачий бог тебе сегодня улыбнулся». И из-за угла очень бодро выбежала собака! Без тени сомнений пёс запрыгнул в машину, лёг на заднем сиденьи и крепко заснул. Скорее всего, собака раньше жила с людьми — в машине прекрасно себя ощущает, на поводке ходит, людей не боится, сухой корм ест без сомнений. Оказалось, что это мальчик, и, конечно же, родилась шутка про горца, потом про Дункана Маклауда, и в итоге мы назвали его Конор.

В ветклинике выяснилось, что собака совершенно здорова и у неё нет ни одного из типичного для уличных собак заболеваний. Потому что такие болезни передаются в стае, а Конор жил один и в деревне. Поэтому через трое суток карантина (и груминга) Конор приехал к нам домой. Забегая вперёд скажу — там он и остался!

Я несколько дней была дома с собаками, помогая им найти общий язык, пресекая попытки агрессии со стороны «старшей» собаки. Нашей задачей, как главных в этой стае, было показывать важность каждой собаки, подчёркивать главенство Лайзы и помогать друг другу справиться с ощущением огромной ошибки. Ведь это ощущение вызвано переменами в жизни, отдалением от пресловутой зоны комфорта. Уже через несколько дней каждый из нас научился гулять с двумя собаками (это не так сложно, как кажется), высматривать собак на горизонте (новая собака оказалась выраженным охранником и лает на всех собак, кроме «старшей»), мыть лапы в два раза быстрее и всё такое.

Сейчас сложно вспомнить, как оно было без собак, тем более без Лайзы. Мы придумали график, в котором я гуляю с собаками утром, а муж вечером. Выходит даже заниматься спортом и встречаться с друзьями, хотя вначале казалось, что всё, теперь-то точно вся жизнь пройдёт на собачьей площадке.

Я совершенно убеждена, что все решения были верными, и могу сказать тем, кто сомневается, что со стороны всё куда страшнее. Обе мои собаки не любят гулять в дождь и делают все свои дела очень быстро, друзья берут собак на время поездок, корм и игрушки можно заказать с доставкой, у ветеринаров есть рейтинг, услуги кинологов стоят недорого (а в открытых источниках есть много доступной информации, смотрите тему «подкрепление позитивного результата»). Собаки — это бездонный источник любви и оптимизма, у них можно научиться не только верности и бескорыстности, но и вере в лучшее. Фото: Личный архив Статьи по теме «Приют — это подтверждение того, что у каждой собаки есть шанс» По телевизору вы увидите гораздо больше передач про Сирию, нежели про детские дома Нам важно донести простую мысль: не нужно быть Анджелиной Джоли , чтобы помогать людям Кто такие благобегуны и как бег может помочь изменить чью-то жизнь

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