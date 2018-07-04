Александр II: каким он был на самом деле

Он вошёл в историю как великий реформатор и «освободитель». Его правление интересно не только политическими инициативами, но и личными факторами, сыгравшими не последнюю роль в его царствование.

Предсказание матери

Император Александр II, пожалуй, был последним правителем, родившимся в Москве. Его семья переехала сюда в 1817 году, дабы поддержать и помочь восстановлению города, пострадавшему в результате нашествия Наполеона. Рождение Александра 17 (29) апреля стало настоящим праздником в семье Романовых, ведь на протяжении последних 20 лет в фамилии рождались лишь девочки.

Это был 1818 год — у Александра I еще не проявились симптомы болезни, оборвавшей его жизнь, не произошло еще страшного восстания на Сенатской площади, не был объявлен преемник Александра, которому судьба не подарила сына.

Но уже во время родов мать будущего императора Александра Федоровна предсказала будущее новорожденного: «Когда матушка (Мария Федоровна), подойдя к нам, сказала „Это сын“ — счастье наше удвоилось, однако, я помню, что почувствовала что-то внушительное и грустное при мысли, что это маленькое существо будет со временем императором».

Через год стала известна воля Александра I, сделать преемником своего брата Николая Павловича. Определенную роль в этом решении сыграло наличие в его семье наследника мужского пола.

Камень-талисман

17 апреля 1834 года великому князю исполнилось 16 лет, молодой цесаревич был объявлен совершеннолетними. В этот же день, на Урале финский геолог Норденшильд открыл неизвестный ранее драгоценный камень и назвал его в честь наследника «александритом».

При всем обилии предзнаменований и предсказаний, сопровождавших царствование Александра II, разговоры об этом камне, запомнились современникам особо. Александрит обладает уникальным свойством менять свой цвет — от зеленого до кроваво-красного. Из-за этого камню начали приписывать мистические свойства и не раз сравнивали с судьбой императора: «…вот-вот тот вещий русский камень…Коварный сибиряк! Он все был зелен, как надежда, а к вечеру облился кровью… в нем зеленое утро и кровавый вечер… Это судьба, это судьба благородного царя Александра!», — писал в одной из своих повестей Николай Лесков

Александрит стал талисманом императора, который не раз отводил от него беду, но в злополучный день последнего покушения — 1 (13) марта 1881 года Александр забыл взять камень с собой.

Последнее напутствие отца

У Александра II, как часто бывает в императорской семье, были сложные отношения с отцом. Николай I прекрасно понимал, какая участь ожидает его сына и не давал слабину в воспитании. Кроме того, его самого современники вспоминают как «деспота во всем», в том числе и в семье. Сам он не раз говорил: «смотрю на человеческую жизнь, только как на службу, так как каждый служит».

Не забыл Николай о своей роли и на смертном одре. Он передал сыну бразды правления с большим сожалением: «Сдаю тебе команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот. У меня было две мысли, два желания: освободить восточных христиан из-под турецкого ига; второе: освободить русских крестьян из-под власти помещиков. Теперь война и война тяжелая, об освобождении восточных христиан думать нечего, обещай мне освободить русских крепостных крестьян».

Надо отметить, что до своего вступления на престол Александр II был убежденным консерватором. После этих воспоминаний может показаться, что Александр II изменил свою позицию, дабы исполнить волю отца, но это не так. Крымская война и поражение Николая преподнесла ему важный урок — так жить больше нельзя.

Продажа Аляски

За что всегда винили Александра, так это за продажу Аляски США. Основные претензии заключаются в том, что богатый регион, который приносил России пушнину, а при более тщательном исследовании мог стать золотой жилой, был продан Америке за какие-то 11 миллионов царских рублей. Правда в том, что у Российской империи после Крымской войны просто не было ресурсов для освоения столь далекого региона, к тому же в приоритете стоял Дальний Восток.

Кроме того, еще при правлении Николая генерал-губернатор восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский представил государю доклад о необходимости укрепления связей с Америкой, которая рано или поздно поставит вопрос о расширении своего влияния на этот регион, который был для последней стратегически важен.

Александр II вернулся к этому вопросу, лишь когда стране понадобились деньги на реформы. У императора стоял выбор — либо решать насущные проблемы людей и государства, либо лелеять далекую перспективу возможного освоения Аляски. Выбор был сделан в пользу злободневных проблем. В 4 часа утра 30 марта 1867 года Аляска перешла в собственность США.

Шаг навстречу

Александра II можно смело назвать экспериментатором. Это качество проявилось отнюдь не только в его многочисленных реформах, принесших ему историческое имя «Освободитель». Александр II пытался максимально сблизиться с народом, понять его нужды. Уже в XX веке Солженицын в своем обличительном произведении «Архипелаг Гулаг» писал: «Известен случай, что Александр II, тот самый, обложенный революционерами, семижды искавшими его смерти, как-то посетил дом предварительного заключения на Шпалерной и в одиночке 227 (одиночной камере) велел себя запереть, просидел больше часа — хотел вникнуть в состояние тех, кого он там держал».

Неугодный брак

Александр II уважал и нежно любил свою жену Марию, но примерным супругом не являлся. Всех его любовниц и не перечислишь, но самые искренние чувства он испытывал к Екатерине Долгорукой , которая стала ему второй супругой. Когда они познакомились ему шел уже сорок один год, а ей было только тринадцать. Роман зародился уже после, спустя шесть лет, в 1865 году, когда Екатерина заняла свое место при дворе среди фрейлин императрицы. В 1866 году император предложил ей руку и сердце: «Сегодня я, увы, не свободен, но при первой же возможности я женюсь на тебе, отселе я считаю тебя своей женой перед Богом, и я никогда тебя не покину».

3 июня 1880 года в гордом одиночестве умерла императрица Мария Александровна. Брак с Екатериной стал возможным, вопреки всему недовольству и порицанию двора, который не перестал называть ее «наглой авантюристкой». Многие историки, в частности Леонид Лященко, связывали впоследствии усиление раскола в обществе с расколом в царской семье.

Будучи второй законной супругой Александра II, Екатерина не стала императрицей. Между ними был заключен морганатический брак, при котором супруга более низкого происхождения не становится равным по статусу своему мужу.

Незавершенное дело

1 марта 1881 Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. По иронии судьбы, он погиб как раз в тот день, когда решился дать ход конституционному проекту Лорис-Меликова, который бы предоставил третьему сословию право участвовать в обсуждении политических инициатив монарха.

Этот ход должен был привести к спаду революционного террора в стране. 1 (13) марта в полдень император объявил Лорису-Меликову, что проект будет обсуждаться 4 марта на заседании Совета министров. Тогда же он обратился к своим сыновьям Александру (в будущем Александру III) и Владимиру: «Я не скрываю от себя, что мы идем по пути конституции». Через четыре часа император был убит.