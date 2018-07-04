3 нестандартных способа выучить английский

Зарубежный контент все еще в десятки или даже сотни раз качественнее отечественного. И это при том, что отечественные творцы безбожно плагиатят у своих заморских коллег. И это действительно полезно, ведь не все форматы еще заимствованы и общий уровень несравнимо выше (если, конечно, не брать в расчет ASMR-негритянку, которая чавкает огурцами на камеру). У них несколько иной подход к творчеству. И даже западный YouTube способен на равных конкурировать с телевидением. Это же касается песен и такого, пока еще не очень популярного в нашей стране, жанра, как подкасты. И вот мы плавно подходим к проблеме: а как смотреть и слушать зарубежный контент, если нет нормального знания английского? Если ты ничего не можешь сказать, кроме «май нэйм из Уитя и Ландан из зэ кэпитал оф грэйт Британ», а иностранцев понимаешь исключительно благодаря жестам, что делать? А остается разве что выбить клином клином — так сказать, использовать нестандартные форматы для изучения языка. Хочешь понимать англоязычные ролики и подкасты? Используй их чисто в педагогических целях. Для этого зайди на сайт Puzzle English и познакомься с тремя, возможно, самыми интересными способами выучить язык. И если в оставшиеся дни чемпионата мира к тебе обратятся за помощью иностранные болельщики, ты с вероятностью до 90 процентов сможешь подсказать им, как добраться до bus stop, а не до чебуречной.

1. YouTube

Ролики YouTube как нельзя лучше подойдут для изучения языка. В каком-то смысле это даже полезнее, чем учиться английскому по сериалам, поскольку ролики с этого хостинга больше ориентированы на аудиторию. Они, если можно так сказать, точнее передают современное состояние языка со всеми его жаргонизмами, неологизмами, арго и другими нюансами. Даже фильмы Тарантино, включающие большое количество емких и неласковых слов, весьма далеки от реального английского, на котором общаются условные Фред из Бронкса и Джеронимо из Шеффилда. Разумеется, пытаться учить язык самостоятельно по субтитрам на самом хостинге — достаточно опасное занятие. Общий смысл фраз будет понятен, а вот глубина и уместность употребления — не до конца. Учить его по уже дублированным доморощенными умельцами роликам — еще хуже: складывается впечатление, что, как только люди становятся способны перевести на русский слово fuck, они тут же берутся переводить лекции TED и спешл Луи Си Кея. Естественно, выходит максимально коряво и нелепо.

Поэтому лучше довериться специалистам из Puzzle English. У них в разделе «Видеопазлы» проходят глубокие и очень подробные разборы роликов с YouTube. То есть ты не просто смотришь и переводишь, а разбираешь каждое слово, узнавая, что оно значит и почему именно оно здесь использовано. Инструкция проста: сначала ты смотришь ролик целиком, а потом подробно, с особой тщательностью разбираешь каждую фразу. И сразу беглая «дворовая» речь зарубежных блогеров и правильный театральный английский Камбербэтча становятся в три раза понятнее. Посмотреть ролики →

2. Подкасты

Говорят, что у YouTube есть добрый брат-близнец, который ничего не видит, но зато отлично говорит и еще лучше слышит. Это мы про подкасты. Если тебе важно научиться определять слова и речевые обороты на слух, то заходи в раздел «Синхроподкасты». Система примитивна, но ее монструозная простота эквивалентна эффективности. Ты слушаешь английскую речь, в то время как текст дублируется. А новые слова можно отправить в словарь. В результате ты получаешь все тот же детальный разбор, но только в формате аудио. Общая тематика подкастов — «Английский на каждый день», и это название очень точно передает суть. В каждом выпуске детально приводятся реальные жизненные ситуации (вроде покупки костюма) либо какие-то культурные и бытовые явления (вроде Beatles и жизни в кондоминиуме). Пожалуй, что именно в темах — главное преимущество подкастов перед видео в YouTube. Таким образом, ты получаешь эффективную подготовку к бытовым реалиям и заодно знания, которые можно будет применить в беседе с носителем языка. Прослушать подкаст →

3. Песни

Один из самых интересных разделов на Puzzle English — это раздел «Песни». Настоящая отрада для меломанов, которые получат шанс узнать суть их любимых песен. Но осторожно: возможен эффект Deep Purple (это когда ты узнаешь, что у твоей любимой песни совершенно тупой текст). На самом деле песни, как и ролики с YouTube, — это камертон эпохи, который точно передает язык, темы и настроение времени, в котором они были написаны. Поэтому каждая песня подробно разбирается, ведь в композициях Тейлор Свифт и Стиви Уандера различий не меньше, чем у Михаила Шуфутинского и Бьянки. Да и сам по себе процесс изучения языка по песням Стинга Depeche Mode , Dire Straits и нескольких десятков современных музыкантов, чьи имена мы не запоминаем в силу возраста, гораздо интереснее, чем заунывное прочтение неактуальных фолиантов с пометкой «Английский для чайников».

Сам процесс протекает не менее увлекательно. Сперва тебе дается подробный разбор, где на фоне включенной песни закадровый голос переводит слова на русский и объясняет суть некоторых фраз. Как только разобрался, переходи в режим «Караоке» и пой под музыку, но на русском. А затем включай видео и пробуй перевести текст, не заглядывая в перевод. Кстати, проверено: после нескольких таких вот музыкальных уроков ты начинаешь различать даже непонятную англоязычную кашу из уст англоговорящих рэперов. Воистину, искусство — сильная вещь. Переводить песни →