«Рыдал после Испании, а потом прочел, что я биомасса, сброд». Русский фанат, которым пугали англичан

Василий Степанов по прозвищу «Киллер» — известный фанат «Спартака» , экс-лидер группировки Gladiators Firm, герой фильма BBC о русских фанатах. Sport24 поговорил со Степановым о чемпионате мира и том, что происходит вокруг него.

— Вы довозили заблудившихся болельщиков от академии «Спартака» до стадиона. Как это получилось?— Это было в субботу в день игры Аргентины с Исландией. Я выезжал с академии «Спартака» имени Черенкова в Сокольниках. Там я болел за своих друзей из команды «Авангард», который выступает в Любительской футбольной лиге Москвы.

До матча сборных оставалось около двух часов, и я неспешна вырулил из-под шлагбаума. На другой стороне дороги увидел картину: трое болельщиков в майках Аргентины, чуть поодаль трется водителя такси и трое русских студентов, которые что-то объясняли аргентинцам. У тех в руках была какая-то карта и телефоны, они много жестикулировали.

Проехав метров триста, я посмотрел на часы и быстро пришел к выводу: ребят привезли на «Спартак», но не на стадион, а в академию (уже позже я узнал, что таких случаев был ни одни десяток). Развернулся, подъехал, из машины на своем простейшем, уровня советской школы английском — его хватит разве что для быстрого допроса потенциального противника из стран НАТО , — предложил им доехать со мной до нужного им стадиона.

— Вашего брутального вида они не испугались? — Нет. Таксист по-тихому свалил, студенты помахали нам ручками, аргентинцы быстро разместились в авто, и мы двинули в сторону Тушина. Ребята были очень многословными, но говорили на своем, только один из них что-то вещал на английском. Вообще они ребята шумные, громкие, постоянно жестикулируют — забавные, короче. По дороге я включил немного спартаковской музыки — для баланса, чтобы ребята стали чуть потише.

Переговариваться они начали друг с другом шепотом. Ну, а мне что? Везу и везу аргов к их ориентиру, успеваю. Вспомнил, дал им еще посмотреть на моем телефоне инстаграм и фото из Daily Mirror (газета называла Степанова организатором беспорядков в Марселе перед матчем Евро-2006 между Россией и Англией — Sport24). Тут совсем гости притихли. Молчат. Так и доехали до «Макдональса» напротив стадиона.

— Они вас как-то отблагодарили? — Когда остановились, они резво стали выходить из машины, кричать «грацио, грацио», полезли за деньгами. Конечно же, я ничего с них не взял. Одном из них по-английски на прощание посоветовал загуглить «Вася Киллер» — так, для общего развития — пожелал удачи. Хорошие ребята. Думаю, запомнят эту поездку и расскажут своим друзьям в Аргентине про русское гостеприимство.

— Как еще русские помогали гостям чемпионатов мира?— Таких случаев много. Мой — капля в море. И телефоны находили и возвращали, и паспорта, и билеты, и Fan ID. В Казани колумбийцу коляску инвалидную дали, когда его сломалась. В барах — здравницы и угощения за счет местных, с жильем и дорогой помогали. А уж как сборную Сербии встречали, ее болельщиков, они просто были дома! Да и много других примеров. И негативные примеры, конечно, есть, никто не спорит. С теми же таксистами, мелким криминалом и бытовухой. Большое скопление людей, без этого никак.

— Как вы отреагировали на победу сборной России над испанцами?— Я рыдал. Это были слезы счастья. А на следующей день на «эхах» и «дождях» прочитал, что я биомасса и сброд. И дети мои, что радовались со мной, — тоже. И миллионы болельщиков сборной России — «рабы».

— Британские СМИ до начала ЧМ зря пугали России? Как все организовано, на ваш взгляд?— А что тут сказать? Турнир и его организация — на высочайшем уровне. Такого праздника футбола, думаю, до ЧМ-2018 не было и после него не будет. Русский размах и подход навряд ли кто-то сможет повторить.

Вся же истерия западной прессы до чемпионата сработала в обратную сторону. В Россию поехали все и, судя по тому, что происходило и происходит в городах, принимающих туристов со всего мира, «западная цивилизация» в своей кривде проиграла. А те, кто отказался от поездки в Россию будут глубоко сожалеть, что их тут не было. Англичане, например, начали приезжать только после рассказов своих друзей о том, что никто никого тут не убивает и все проходит максимально мирно.

Расстраивает разве только отечественная представители либеральной тусовки и хейтеры. Для них все, что ни делается в стране, — плохо. И футбол плохо, и сборная наша плохая, и, конечно, Путин виноват вообще во всем.

— Вчера английский фанат перед матчем Колумбией исписал памятник Федору Черенкову . Как вы это восприняли?— Как личное оскорбление моей семьи.

— Он отделался штрафом в три тысячи рублей. В феврале попытавшемуся поджечь памятник Ельцину дали год исправительных работ. Это справедливо?— Только когда в нашей стране закон будет работать для всех одинаково — будь то обычный человек, чиновник или гражданин иностранного государства — тогда у нас все будет хорошо.