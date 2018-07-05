Каждый спрашивает себя: Кто становится все более сексуальным — я или Гарет Саутгейт?

Гарет Саутгейт , определенно, выглядит все более и более сексуально.

Главный тренер сборной Англии впервые занял свой пост на фоне насмешек, хохота и шума из выкриков «тьфу», однако он уже сумел проявить себя как компетентный и вдохновляющий лидер.

«Был такой момент во втором тайме, когда мы стали больше играть в обороне и выпустили на поле Эрика Дайера (Eric Dier), а затем мы уступили, пропустив гол на 94 минуте, и в тот момент я был уверен, что Саутгейт — это просто какой-то полный недоумок, который не дает Англии воспользоваться ее футбольным правом первородства», — сказал ошеломленный Саймон Уильямс (Simon Williams), ярый болельщик сборной команды Англии.

«Но теперь он мне нравится. Раньше он был обычным парнем. Но теперь — даже не могу поверить — у него такая прекрасная фигура в этом элегантном жилете и в рубашке с галстуком, а как он сосредоточенно продумывает оборонительную стратегию второго тайма — от этого… от этого у меня внутри все тает».

«Посмотрите на него, когда он почти как Джеймс Бонд поправляет свои манжеты».

«А хештег ГеиЗаСаутгейта (#GayForSouthgate) — это тенденция или уже нечто реальное? Потому что это будет реальным. Определенно».

Аристократка Элизабет Кинг (Elizabeth King) сказала: «Сочетание профессионального успеха и прекрасной задницы в плотно облегающих костюмных брюках заведут кого угодно, поэтому я не обвиняю Саймона».

«Меня даже больше не беспокоит то, что его нос выглядит так, как будто он был сломан в 37 различных местах различными тупыми предметами».

«Я просто хочу, чтобы его хорошенько поскребли и направили в мою комнату».

Группа английских фанатов уже сочинила кричалку:

Мы поимеем тебя, Саутгейт, мы это сделаем! Мы поимеем тебя, Саутгейт, мы это сделаем! Мы поимеем тебя, Саутгейт, мы это сделаем! Оооо, Саутгейт, мы поимеем тебя!"