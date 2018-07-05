«Придумывать не умею». Писатель Денис Чернов об издателях и своих книгах

«АиФ-НН» беседует с писателем Денисом Черновым о том, чем автор может помочь читателям, а они ему, и почему лучший литературный критик — жена.

Всегда лез на рожон

Злата Медушевская, «Аиф-НН»: Денис, почему называете себя невеликим русским писателем? Все же хотят быть великими…

Денис Чернов: Наверное, я таким образом оставляю за собой право на ошибку. Пока не великий, но уже писатель.

— Вы с 11 лет занимаетесь журналистикой. Став взрослым, много лет работали в этой профессии, в том числе в « Аргументах и фактах ». Возможность писать и быть прочитанным у вас была всегда. Почему решили заняться литературой?

— Вы знаете, я в жизни всегда лез на рожон, чтобы мне было о чём потом написать книгу.

Хотелось прожить самые острые моменты и рассказать о них людям. Я ведь родился и вырос в городе Корсакове. В лихие 90-е это была криминальная столица Сахалина. Заразившись романтикой тех лет, сполна испытал на себе «прелести» и жестокость криминального мира.

Помню, мне 16 лет, холодная зима, и я лежу в сугробе. Мимо проезжает милицейский уазик, люди, сидящие в нём, ищут меня. О чём я в этот момент думаю? О том, как здорово будет когда-то об этом написать!

Правда, мне всегда казалось, что творчеством я займусь в жанре мемуаров и на пенсии.

— Почему получилось раньше?

— Друг мотивировал. Он сказал, что если я напишу 15 рассказов, то он их издаст. Была у него такая возможность. Я написал 17.

Так появилась книга «Бог любит Дениску», сборник рассказов о моём детстве и юности на Сахалине. Конечно, большинство читателей знакомились с ней в электронной версии через Интернет. И эти люди вдохновили меня на вторую книгу. Многие в отзывах замечали: таким языком надо писать о любви, а вы эту тему как-то обходите стороной.

— Не любите про любовь писать?

— «Бог любит Дениску» — автобиографическая книга. Я рассказываю там не только о себе, но и о других. Я задумывал писать её продолжение и рассуждал: имею ли право раскрывать на страницах книги интимные секреты жизни других людей? Решил в итоге, что напишу повесть о первой любви с вымышленными персонажами. Так родилась идея второй книги — «Митя». Но придумывать всё равно не умею. Где-то приукрашиваю, добавляю. Основой творчества всё равно остаётся прожитая жизнь.

Сумма на книгу за 40 минут

— А если опыта жизненного маловато, а писателем стать хочется, как быть?

— Идти «в люди», как великий русский писатель Максим Горький . Шучу. По большому счёту, опыт можно получать и из книг. Можно общаться с интересными людьми и транслировать их опыт на страницы своих произведений. Желательно анонимно, конечно, чтобы не обидеть.

— Судя по отзывам читателей под электронными версиями ваших книг, они действительно интересны людям. Многие пишут, что, сев читать, не смогли оторваться, хотя вы описываете обычную жизнь. Откуда у людей такой интерес к простым вещам?

— Вот я рассказываю о жизни на Сахалине в «лихие 90-е». Но насколько я знаю, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в эти же годы творилось нечто подобное — может, не в таких масштабах. Да много где в России тех лет был такой беспредел! То есть, читая мои книги, люди могут вернуться в собственное прошлое, ещё раз прожить его, переоценить некоторые поступки и навсегда закрыть для себя некоторые темы. Такой визит к психологу получается.

Мне книги помогли понять, почему многие вещи в моей жизни произошли. Я как будто посмотрел на себя со стороны и понял, куда двигаться дальше. Это тоже дорогого стоит.

— Читатели отблагодарили вас. Насколько я знаю, на второе издание «Мити» вы 100 тыс. руб. попросили именно у них.

— На первое издание тиражом 100 экземпляров деньги были собраны в социальной сети, где у меня много друзей и подписчиков. Но количество заявок на бумажную версию книги было столь велико, что я обратился к людям на краудфандинговой платформе. Сегодня это популярный в Сети способ коллективного финансирования, основанный на добровольных взносах. Сто тысяч рублей — это тот минимум, без которого «Мите» было бы сложно попасть на прилавки книжных магазинов.

Нужную сумму я собрал за 40 минут. Её перечислил один человек, и сам он книгу не читал. Его поразили положительные отзывы других людей. Человек решил: если книга вызывает такие сильные эмоции, она имеет право быть изданной. Я потом с этим человеком связывался, спрашивал, как могу его поблагодарить. Он попросил только пару экземпляров «Мити» с автографом. Вот такая удивительная история. Тоже из моей жизни…

Книга — это друг

— Ваше творчество пользуется большим успехом в Сети. Зачем издавать книги в бумажном виде?

— Многие на самом деле не читают электронных книг — ну не лежит у них к этому душа! Я щедро делюсь электронной версией «Мити», но люди потом хотят приобрести бумажную версию. Книга — это друг. Она должна быть рядом, а не в Сети.

— Дорого ли издать книгу? Откуда такие высокие цены в книжных?

— В среднем, себестоимость книги в твёрдом переплёте с чёрно-белыми иллюстрациями — 400 руб. Бумага, печать, транспортные расходы, комиссия магазина, авторские отчисления…

— То есть зарабатывать писательским трудом всё же можно?

— Если ты Прилепин, Улицкая или Толстая, то да. Зарабатывать могут те писатели, у кого контракты с крупными издательствами. Я, конечно, пока не могу бросить все дела и посвятить себя литературе. У меня подрастает трое детей. Отослал первую книгу в 50 издательств. Не взяли нигде. Однажды приехал в питерское издательство и напрямую спросил у менеджера по работе с молодыми авторами, почему так. Он сказал, что сборник рассказов — не жанр современной литературы. В моде повести и романы. Я написал повесть. Тоже пока реакции нет. Но начал сотрудничать с небольшим издательством с хорошей репутацией.

— Многие жёны писателей были их музами. Супруга поддерживает ваше увлечение литературой?

— Жена — мой первый критик. Иногда хочется о чём-то написать, но я не знаю, как на это отреагируют другие. Александра всегда честно говорит, что убрать, а что оставить. Редко ошибается.

— Чем займётесь дальше?

— Буду писать продолжение первой книги. Рабочее название — «Дениска любит Бога».