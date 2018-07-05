Предприниматель Константин Сунцов рассказал в «Кофемолке» про возможную оптимизацию системы управления Ижевском

Ижевск. Удмуртия. Предприниматель и советник главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска Константин Сунцов рассказал в «Кофемолке», что систему управления городом нужно оптимизировать. Например, в районных администрациях «нужно оставлять один этаж», оставив лишь социальную функцию и контроль.

Выяснилось, что Константин успел пожить во всех 5 районах Ижевска. Сам он из многодетной семьи, а свой трудовой путь нынешний претендент на пост главы столицы Удмуртии начинал на заводе «Ижсталь» , как и бывший глава.

Ведущий проекта Энвиль Касимов узнал ревнует ли жена успешного бизнесмена к красавицам-футболисткам из принадлежащего ему клуба «Торпедо». В ходе разговора выяснилось, что предприниматель предпринимает и дома — для своей дочери он провел своеобразный ICO в воспитательных целях.

Кофемолка — выпуск 58: Константин Сунцов в гостях у Энвиля Касимова

Предприниматель и советник главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска Константин Сунцов рассказал в «Кофемолке», что систему управления городом нужно оптимизировать. Например, в районных администрациях «нужно оставлять один этаж», оставив лишь социальную функцию и контроль. Выяснилось, что Константин успел пожить во всех 5 районах Ижевска.

Энвиль Касимов: Как часто пьёшь кофе?

Константин Сунцов: Два-три раза в день. Американо — это офисный вариант, капучино — когда есть время подумать, помечтать, где-то сесть и поймать осознанность.

Завод зовёт?

О заводе думаю. Завод — это большой опыт. Я когда был ещё студентом, пришёл на практику на завод «Ижсталь» и так сложилось, что проработал там 5 лет в управлении финансов. Конечная моя должность — начальник бюро финансового планирования и контроля.

Когда я только-только ушёл оттуда, думал, что столько времени потерял. А спустя время начал понимать, что там было очень много интересных взаимодействий, свидетелем которых я стал.

Родился в Ижевске?

Да, это мой родной город. Я родился в роддоме в соцгороде и за всё время успел пожить в каждом районе Ижевска. Семья улучшала жилищные условия и часто переезжала.

Какого самого дальнего родственника ты помнишь?

Меня назвали в честь прапрадедушки Константина. Он погиб на Великой Отечественной войне. Я читал его письма-треуголки, которые он писал на родину. Его самого я не мог встретить, но память осталась.

Какие чувства испытываешь, когда читаешь эти фронтовые письма?

Из этих писем становится ясно, что он не боялся идти в бой, а больше переживал за свою семью, близких. Находясь на войне, он писал письма домой и подчеркивал, что сейчас сложно не ему. Сложно тем людям, которые остались дома. Там встречаются такие фразы: «Продавайте всё, но покупайте еду». Переживания за семью были сильнее страха погибнуть на войне самому. Забота о семье красной нитью проходит через все письма.

О чём ты мечтал в детстве?

У меня папа принимал участие в строительстве космодрома Байконур. Ездил в командировки, я редко его видел. Дома он много рассказывал о своих поездках. И, соответственно, я мечтал стать космонавтом. В наше время все дети хотели стать космонавтами, но я всегда считал, что у меня на это больше прав. Потому что у меня папа ездит на Байконур.

Твоё детство пришлось на 90-е годы. Какую новость ты запомнил из того периода?

Мы были в детском лагере в старших отрядах. Традиционно по всей стране включали утреннюю зарядку каждый день. Однажды мы вышли на зарядку, весь лагерь стоит и вдруг включается «Лебединое озеро». Это было 19 августа. Взрослые, вожатые тогда были в смятении. Нам — детям — хотелось зрелищ, мультиков, кино. А «Лебединое озеро» показывали целый день.

Как отец отреагировал на крушение великой страны?

Мама с папой очень прикладно реагировали. Продали свои обручальные кольца, чтобы покупать нам еду. Не все могли приспособиться к новой информации, наверное, в число таких входили и мои родители.

Почему одним из твоих проектов стал футбол?

Я давний поклонник футбола, стараюсь не пропускать главные мировые и европейские форумы, а также ключевые матчи Лиги чемпионов.

Женский футбол — это был самый короткий путь стать владельцем футбольного клуба. И это был самый короткий путь, например, сделать шаг в Высшую лигу, где мы сейчас играем.

С учётом понимания себя, своего развития и сегодняшних финансов с мужским клубом это точно не получалось. Это история ограниченных ресурсов. Когда ты, как в предпринимательстве, из ограниченных ресурсов сделал картинку.

Я всё равно не понимаю женский футбол. Они же там матерятся?

На самом деле, эмоций и честности сегодня в женском футболе больше, чем в мужском. Там меньше продажности и каких-то симуляций. Женский футбол сохранил ещё ту ауру мужского, за которым я наблюдал в детстве. Там были великие игроки. Сейчас в женском футболе примерно то же самое, девчонки идут нога в ногу. Это мне и нравится.

На сегодняшний день ты — советник Главы УР Александра Бречалова. А что бы ты посоветовал Президенту России?

Я советник по инвестиционному развитию. Я думаю, что с политической точки зрения у нас сильная страна. Я бы посоветовал, наверное, присмотреться к внутренней экономике страны.

Как бы спросил сейчас Владимир Путин : какие точки роста вы предлагаете?

У нас есть безработица. Я бы хотел, чтобы люди сегодня все были в статусе либо самозанятых, либо устроенных на работу. Я бы посоветовал мотивировать компании вовлекать людей в дело. Это возможно сделать только с учётом того, что каждый из нас — предпринимателей, владельцев предприятий — не будет платить за то, что мы людей принимаем на работу. Люди сами должны платить налоги.

Нужно сделать так, чтобы человек сам платил за пенсионную систему, за медицинское обслуживание. И тогда бы появилась возможность требовать с медицинских учреждений качественное выполнение услуг. Потому что каждый человек заключил бы договор. Сегодня даже для моего дедушки нет бесплатного медицинского обслуживания.

Как только у нас люди сами начнут менеджерить эти вещи (и тем самым будут менеджерами своего будущего) тогда и придёт сознание. Наверное, тогда от повышенных запросов будут меняться и учреждения, которые предоставляют услуги.

Что бы ты поменял в Ижевске?

За это время, пока я назначен советником, я погрузился в структуру управления города и увидел, что многие функции дублируются. И, наверное, первое, с чего бы я начал — это разделение функций на штаб и «поле».

Сегодня над управлением Ижевска работает больше тысячи человек. Это много. Если у нас все эти люди будут работать в «поле» — ходить по районам, с населением, с нарушениями, стихийными свалками, ходить и фиксировать это всё — то такое разделение приведет к тому, что мы не будем сидеть в кабинете и ждать, когда принесут жалобу. Мы сами будем активно её исправлять. С таким разделением это количество «управленцев» может и остаться. Но это будут люди, которые работают в «полях», прочесывая всё.

Не много ли районов в городе?

Пять районов у нас сегодня в городе и пять районных администраций. Больше 70% функций, которые они выполняют, можно вывести в централизованную систему.

Сейчас мы встречаемся с такой ситуацией, что в администрации района сидит бухгалтерия только для того, чтобы считать зарплату сотрудников администрации района. Так же дела обстоят и с закупками. Эти функции нужно передать городу.

В районе оставляем две важные вещи: работу с населением и работу в «поле». Потому что на местах больше знакомы с населением, знают все проблемы и оперативнее могут решить их. Все остальные этажи уже не нужны. Зачем людям ходить по этажам и искать специалистов? Они должны придти на один этаж и получить ответы на все свои вопросы.

Районные администрации лучше знают свою территорию. Это как организация логистики. Условно — доставка пиццы. Если мы доставляем пиццу по всей Москве, то мы должны открыть порядка 20 производств, чтобы в течение часа доставлять пиццу. Здесь точно так же. Это, правда, не Москва и не пицца, но это пять точек, условно «производств» того, чтобы людям жилось хорошо.

Давно пользовался общественным транспортом?

Недавно ездил. Билет стоит 20 рублей. Хочу проверить в следующий раз систему работы PayPass — так можно купить билет со скидкой.

У нас в городе комфортный общественный транспорт. В последний раз ездил на трамвае. Кстати, на трамвае я отпраздновал своё 35-летие. У ИжГЭТ есть такая услуга — экскурсионный трамвай-ресторан. Ко мне приехали гости из других городов, и мы вместе проехались по всему городу.

Ты сапожник в сапогах? Где сам стрижёшься и бреешься?

Я стараюсь бриться и стричься у разных мастеров, но это все мастера нашей сети. Да, иногда бывают не очень хорошие опыты. Но в целом я люблю проверять качество на себе.

Дочь не жалко? Она постоянно у вас тренируется. Вы же отняли у неё детство?

Кто в чём себя находит. Мы постепенно заводили её в гимнастику. Поначалу мы ей предложили несколько вариантов, она сделала свой выбор и этот путь ей доставляет удовольствие. Когда ты видишь, что человек утром, днём, вечером, всё своё свободное время танцует, делает упражнения, ты понимаешь, что это абсолютно её.

Кем она мечтает стать?

Певицей и телезвездой. Она мечтает «попасть в телевизор». Гимнастика — это в том числе путь к телевидению. Ну и, конечно, олимпийской чемпионкой.

Сказки на ночь ей читаешь?

Есть обязательная школьная программа сказок, которую мы читаем вместе. Сам я люблю сказки братьев Гримм. Они не совсем детские, поэтому я к ним дочь реже подпускаю, но что-то из них рассказываю.

Какие-то гаджеты есть у дочери?

Есть айпад, мобильный телефон. Я в прошлом году сделал своё ICO — купоны для дочери. Там есть своя система сдержек и противовесов. Она зарабатывает купоны чтением, занятиями и прочим, и тратит их на пользование айпадом. Во всём этом есть определённые нормативы. Так мы с ней официально договорились, сколько времени она может уделять игре.

Если посмотреть на сегодняшнее воспитание, то у многих семей можно заметить смартфон как средство занять ребёнка, чтобы он не мешал. Мы же, наоборот, любим вовлекать дочь во всё наше общение.

Соцсети дают красивое восприятие жизни. В том числе там я наблюдаю и за вашей семьёй, и заметил, что у вас очень трогательные отношения с женой. Мог бы объясниться ей в любви прямо сейчас?

Я думаю, это не для социальных сетей и не для публичности. Считаю, что личные отношения — это личные отношения. Никогда не пойду на площадь, не возьму гитару, цветы и не буду кричать и петь. И на асфальте не буду писать. Мне кажется, у людей должно оставаться что-то своё сокровенное, которое они должны сохранять.

Спасибо за беседу и привет семье.

Спасибо!