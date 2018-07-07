Как на Руси давали двойные имена

Традиция, из-за которой детям на Руси давали двойное имя, восходит к суевериям язычества, по которым враг, знающий реальное имя человека, якобы может ему повредить, «сглазить» заговорами и заклятьями. Поэтому при крещении на Руси часто использовали два имени — языческое (бытовое) и нареченное, которое давали при крещении.

Так, князь Владимир Святославович имел православное имя Василий (так записано в Синодике 1878 года), а переписчик знаменитого «Остромирова Евангелия» монах Остромир, носил вполне православное имя Иосиф.

Славянское «родовое» имя, данное при рождении, сохраняли князья и знать: отец Александра Невского носил княжеское имя Ярослав, был крещен Федором, но имя это так и не вошло в обиход при его жизни; Василием был крещен Великий Киевский князь Владимир Мономах, убиенные князья Борис и Глеб были крещены Давидом и Романом.

Посещавший в XVII веке Россию австрийский барон Августин фон Мейерберг в своем «Путешествии в Московию» вспоминал, что у некоторых бояр было по два имени, например, князь Юрий Александрович Долгоруков был крещен Софронием, а боярин Богдан Хитрово носил библейское имя Иов, — об этом сообщала его родословная книга.

Имели двойные имена и простые люди: в 1630 году в Тюмени во время переписи в книгу были занесены такие имена, как «Еуфимка» по прозвищу «Богдашко» Кандратьев сын, сын Ивана «Мартинко по прозвищу Шумилко» и «Якушко по прозвищу Тренька Иванов сын».

Доктор филологических наук Нина Никифорова считает, что прозвище в этих записях означает бытовое имя человека, которым его называли все — от родных до начальства. Кроме этого, Никифорова указывает, что отчества у русских возникли от бытовых имен, и в пример приводит завещание, сохранившееся в Российской государственной библиотеке, где автор называет себя «раб божий Арефа» по прозвищу Андрей Совин», а сына называет Василием Андреевичем Совиным.