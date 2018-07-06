Журналист Washington Post — об Овечкине, Кузнецове и «Вашингтоне»

Как в столице США полюбили хоккей, как юмор помогает стать звездой, почему ушёл Барри Тротц — в интервью с журналистом Washington Post

Прошёл месяц с тех пор, как «Вашингтон» завоевал первый в своей истории Кубок Стэнли, а Александра Овечкина признали самым ценным игроком плей-офф. За эти дни многое случилось — отгремели бурные празднования, Барри Тротц подал в отставку, прошла церемония закрытия сезона и драфт НХЛ. Скоро на горизонте замаячит новый сезон. «Чемпионат» поговорил об этом удивительном сезоне с главным обозревателем «Кэпиталз» для газеты Washington Post Изабель Хуршудян.

«Вашингтон» устроил вечеринку для всех, это уникальный случай»

— Одна русская девушка, которая живёт в Вашингтоне, сказала, что это сонный город, где интеллигентные болельщики. И что это чемпионство пробудило их. Это действительно так? — Наверное, да. В Вашингтоне происходит много всего помимо спорта, потому что это политический центр страны. К тому же местные команды долгое время проигрывали, по крайней мере в плей-офф. И когда одна из команд далеко прошла в плей-офф, начала выигрывать, мы все были удивлены реакцией. Люди высыпали на улицы, праздновали. Даже когда «кэпс» играли в Лас-Вегасе. На парад пришло огромное количество народа. Было удивительно, сколько людей так радовались хоккею. Мы всегда знали, что тут очень интересуются американским футболом и бейсболом. Теперь стало ясно, что этот город любит и хоккей, и все были очень рады, что у них есть команда-победитель.

— Получается, хоккей не самый популярный вид спорта в Вашингтоне? — Нет, да и во всей стране хоккей не самый популярный. Может, он на четвёртом месте после американского футбола, баскетбола и бейсбола. Даже, возможно, после гольфа и Наскар.

— Не думала, что гольф — увлекательная игра. Мне казалось, он скучный. — Мне нравится гольф, он завораживает, можно смотреть часами. Но я выросла в Южной Каролине, где он популярен. Забавно, но я разговаривала с Кузнецовым, и он говорил: «Не понимаю, почему тут все любят гольф, он же скучный».

— Можете вспомнить команду, которая бы праздновала титул так, как «Вашингтон»? С купаниями в фонтане и прочими безумствами? — Команды и раньше носили кубок по улицам, но обычно все устраивают безумные празднования в приватной обстановке — снимают ресторан или клуб, куда обычные люди не попадут. Возможно, было что-то похожее в прошлом, когда соцсети не были так распространены и к этому не привлекалось такого внимания. То, что они носили везде Кубок Стэнли и устроили вечеринку для всех, это уникальный случай. Думаю, ребята понимали, что это чемпионство значит для города, и хотели разделить праздник со всеми. Соцсети вывели всё на новый уровень. Ребята не просто делали селфи с фанатами, они делали татуировки, снимали об этом «сториз» в «Инстаграме». Было много забавных вещей, которые привлекли огромное внимание.

«Овечкин не намеренно выводил Флёри из себя, но это было смешно»

— Когда вы поверили, что команда выиграет? — Когда они прошли «Питтсбург». Я всегда считала, что, если они пройдут второй раунд и победят «Питтсбург», у них гора упадёт с плеч. Команда с Овечкиным никогда не проходила так далеко, так что я думала, что после этого они попрут как танк. И когда они обыграли «Питтсбург», я подумала, что они могут выиграть кубок. «Тампа» — очень хорошая команда, но я всё равно считала, что они смогут это сделать.

— В первом раунде «Вашингтон» горел 0-2, и Овечкин пообещал сравнять счёт в серии. Были какие-то сомнения на этот счёт внутри команды и вокруг неё? — В команде никаких сомнений не было, они верили, что победят. Они были уверены в себе, это было понятно по Овечкину и его словам. Но мы, пресса, сильно сомневались. У «Вашингтона» был такой странный сезон — иногда они выглядели хорошо, иногда плохо. Не было стабильной игры, и мы не знали, что случится в плей-офф. Я точно не знала, потому что они играли сумбурно. Забавно думать об этом сейчас, но если бы Эллер не забил во втором овертайме третьего матча, то они бы, наверное, вылетели в первом раунде. Очень редко кто отыгрывается с 0-3. В том матче Кэм Аткинсон попал в штангу в первом овертайме, но «Вашингтону» повезло. Они не так уж и хорошо играли в третьем матче, но после него всё стало получаться. Они стали намного лучше, стали играть правильно, чтобы побеждать.

— «Вашингтону» действительно везло в этом плей-офф. — Да, но любой команде для победы нужна удача. Хоккей — игра случая. Шайба может попасть в конёк и отскочить в ворота. В третьем матче с «Коламбусом» шайба попала в бедро защитнику, потом в чью-то ногу, потом в конёк Эллера и наконец в ворота. Можно вспомнить четвёртый матч с «Вегасом», когда «рыцари» раза четыре попали в каркас ворот. Без удачи никак не победить, но помимо этого надо быть хорошей командой и понимать, как использовать эту удачу. Осознавать, что нам везёт, поэтому сейчас надо забить. Они попали в штангу, давайте забьём и ещё больше деморализуем их. Действительно, в этом году на стороне «Вашингтона» было столько отскоков, сколько никогда раньше не было. Было ощущение, что последние пару лет удача отворачивалась от них, а в этом году, наоборот, была на их стороне. Но и сама команда заработала эту удачу.

— Кажется, в финале Овечкин пытался забраться к Флёри в голову, бил ему клюшкой по щиткам, заезжал за красную линию. Думаете, он специально его выводил из себя? — Может, и специально, хотя выглядело наоборот. Овечкин на раскатке находится в своём собственном мирке, каждый раз делает одно и то же. Возможно, Флёри думал, что тот пытается вывести его из себя. Марк-Андре — весёлый парень, который решил ответить Овечкину. В начале серии он пытался передразнить Ови, когда плеснул водой из бутылки. Возможно, они оба пытались психологически воздействовать друг на друга, но это было весело. Фанатам такое нравится. Эти ребята всю жизнь сражаются друг с другом, с тех пор как Флёри играл в «Питтсбурге». Мне казалось, что это было смешно, но вряд ли Овечкин делал это намеренно. Либо он хорошо это скрывал.

«Если бы НХЛ поехала на Олимпиаду, «Вашингтон» мог и не выиграть кубок»

— Давайте вспомним начало сезона, когда Овечкин забил семь голов в двух матчах. Это был сигнал, подтверждение его слов, что «Вашингтон» не будет отстоем? — Пожалуй, да. Это был сигнал не только о команде, но и о нём самом. У него был средний сезон, когда он забил 33 гола, — для Овечкина это не впечатляющие цифры. Многие стали говорить, что он стареет и больше не может забивать, как раньше. Кто-то считал, что этот сезон может получиться для него ещё хуже. Он хотел показать, что всё ещё может. Несмотря на то что вокруг него появляются молодые игроки, по которым все сходят с ума, он по-прежнему является одним из лучших в мире.

— Решение НХЛ пропустить Олимпиаду ещё больше разозлило Ови? — Это точно разозлило его, но не уверена, что повлияло на его игру. Я не знаю, выиграли бы «Кэпиталз» Кубок Стэнли, если бы игроки НХЛ поехали на Олимпиаду. У «Вашингтона» многие бы уехали в сборные, кто-то мог получить травму, или ребята могли устать. Но, конечно, Овечкин был очень расстроен и зол, так же как Кузнецов и Орлов. Но не знаю, повлияло ли это на их игру. Не думаю, что он провёл такой крутой сезон, потому что был взбешён НХЛ.

— Его игра изменилась в этом сезоне, он стал отрабатывать в обороне. Что на него повлияло? — Это в основном началось в плей-офф. Где-то этому способствовал Барри Тротц, но к тому же Овечкин осознал, что с тем, как он играл раньше, команда в плей-офф не выигрывала. Он понял, как должен играть, чтобы команда добивалась успеха, понял, что если будет играть иначе, это будет многое значить для его партнёров. Если он будет бросаться под шайбу, это даст сигнал остальным. В плей-офф всё это сошлось, но за последние четыре года Тротц учил его более ответственно действовать в обороне, помогал ему менять свою игру.

«Овечкин против Кросби — до сих пор главное противостояние в НХЛ»

— Овечкин в этом сезоне забил 600-й гол в карьере, сыграл в 1000-м матче. Что было самым впечатляющим достижением для него, не считая Кубка Стэнли? — Наверное, 1000 матчей. Я знаю многих игроков, которым покорилось это достижение, но Овечкин сделал это довольно быстро. Это удивительно из-за его манеры игры. Его постоянно бьют, он сам применяет силовые приёмы. Он способен играть помногу и, даже если получает повреждение, играет через боль. Меня всегда это восхищало, потому что по логике он должен получать травмы намного чаще, но у него получается идти наперекор логике и оставаться здоровым большую часть карьеры.

— Когда он забил 600-й гол, я пыталась посчитать, сможет ли он повторить рекорд Гретцки. Вышло, что ему придётся играть ещё 8-10 лет. — Сомневаюсь, что он побьёт этот рекорд. Во времена Гретцки в НХЛ забивали намного больше. Не думаю, что он хочет так долго играть. Он уже говорил, что не хочет быть как Ягр. Думаю, когда он начнёт терять скорость и у него уже не будет получаться делать то, что он может сейчас, он вряд ли захочет продолжать карьеру, несмотря на возможный рекорд. Не уверена, что для него это стоит того. Вряд ли он будет получать удовольствие от своей игры лет в 40, когда он сможет забивать 15 голов в сезон и все они будут в большинстве. Наверное, к тому времени он уже захочет вернуться в Россию.

— Овечкин появился в НХЛ в один год с Кросби, и они стали главными лицами лиги. Их противостояние в первые годы было острым, но потом утихло. Кросби выигрывал кубки, Овечкин вылетал в плей-офф. Сейчас начнётся новая глава этого противостояния? — Думаю, да. Им приходится каждый год играть друг против друга в плей-офф. Тогда-то и проявляется противостояние, в регулярном сезоне это не так заметно. Кросби выигрывал два предыдущих года, Овечкин выиграл в этом году. Если «Вашингтон» выиграет снова, то разница в кубках будет три к двум. Сейчас многие уделяют больше внимания противостоянию молодых игроков, но Овечкин против Кросби — это до сих пор главное противостояние. Сейчас «Кэпиталз» приобрели большее уважение, выиграли кубок. Так что да, думаю, противостояние вновь разгорится.

— А что в США думают о формате плей-офф, когда тому же «Вашингтону» приходится играть с «Питтсбургом» во втором раунде каждый год? — Большинству это не нравится, потому что каждый год одни и те же пары. «Кэпиталз» особенно страдали от такого формата, но не думаю, что что-то изменится. НХЛ нравится, когда в плей-офф встречаются принципиальные соперники. Формат останется прежним, но люди всё равно обсуждают, что можно поменять. Даже в этом году двум лучшим командам «регулярки», «Нэшвиллу» и «Виннипегу», пришлось встретиться во втором раунде.

«Кузнецов — лучший, но Овечкин всегда будет популярнее в «Вашингтоне»

— Знаю, что вы не участвовали в выборе обладателя «Конн Смайт Трофи». За кого бы вы проголосовали? — Наверное, за Овечкина. Кузнецов поразительно провёл плей-офф, но надо учитывать, что для команды значит Овечкин, какую роль он играет. Он поменял свою игру, забивал в нужное время — в седьмом матче с «Тампой», в пятом матче с «Вегасом»… Если смотреть на общую картину, он был самым важным игроком.

— В России думают, что Кузнецов скоро отберёт у Овечкина роль лидера «Вашингтона». А вам как кажется? — Согласна. Возможно, Кузнецов уже является лучшим игроком команды. Он на пороге того, чтобы стать одним из лучших хоккеистов в НХЛ. В этом сезоне он набрал 83 очка, не удивлюсь, если в следующем году он перевалит за 90. А когда набираешь больше 90, о тебе начинают говорить как о претенденте на «Харт Трофи». Кузнецов постепенно становится суперзвездой, и игра рядом с Овечкиным, конечно, помогает в этом. А ещё он очень весёлый и смешной, это помогает ему взлететь в статус суперзвезды. Думаю, он уже самый талантливый игрок команды — его катание и всё остальное поражают.

— Он может стать круче Овечкина? — В «Вашингтоне», наверное, нет. Это слишком тяжело. Когда Овечкина выбирали на драфте, «Кэпиталз» были на дне, никто не ходил на матчи. Он оживил хоккей в Вашингтоне, поэтому, наверное, навсегда останется самым популярным игроком «Вашингтона» всех времён. Но если говорить об НХЛ, то Кузнецов может стать лучше Овечкина. Не забывайте о разнице в возрасте. Овечкин ещё долго будет в расцвете сил, но Кузнецов тоже в расцвете сил, и люди сейчас стали понимать, какой он динамичный игрок.

— Кузнецов не расстроился, что не получил «Конн Смайт»? — Не думаю. Он просто был счастлив, что выиграл Кубок Стэнли. Остальное было неважно. В хоккее всегда команда стоит на первом месте, и для Кузнецова тоже.

— Евгений ничего не сказал о своей травме. Что там было? — Он говорил, что это повторная травма плеча. Первую он получил в марте и пропустил три матча. Не думаю, что там было что-то серьёзное. Во-первых, он смог играть, во-вторых, ему не понадобилась операция. Он вышел на тренировку уже на следующий день после травмы, так что там не было ничего серьёзного.

— Кузнецов — номер один по части шуток в команде? Как-нибудь разыгрывал своих партнёров? — Он просто большой шутник. Во время интервью обязательно что-то отмочит, не боится этого делать. Он знает о своём сильном русском акценте и играет на этом, от этого становится ещё смешнее. Всё звучит уморительнее. Он не разыгрывает ребят, а просто шутит. Всё, что он говорит, смешно. Вокруг него всегда смех, и команда, и пресса считают его уморительным. Не могу объяснить почему или привести пример. На пресс-конференциях он может выругаться — это необычно, но в то же время смешно. Например, про Натана Уокера , австралийца, он после шестого матча с «Питтсбургом» сказал: «Это сукин сын, по-другому я его не могу назвать» (Уокер сыграл в плей-офф один матч и отметился голевой передачей, «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» со счётом 2:1 ОТ и вышел в финал Востока. — Прим. «Чемпионата»). Кузя просто очень весёлый — вечно травит анекдоты. Иногда они бессмысленные, но всё равно смешные.

«Тротц был готов забыть обиды, но всё упёрлось в деньги»

— Вас шокировало, когда Барри Тротц решил уйти? — И да, и нет. Я понимала, что это возможно из-за того, как складывался сезон. Но в то же время думала, что после победы клуб сможет вернуть его. Тренеры редко уходят после победы в Кубке Стэнли. Меня удивило, что дело свелось к деньгам, не думала, что это станет проблемой.

— Вы писали, что в сезоне было по крайней мере два момента, когда Тротц был на волоске. Один в ноябре, когда «Вашингтон» крупно проиграл два матча. А второй? — Матч с «Сан-Хосе» в марте. Если бы «Вашингтон» тогда проиграл, думаю, его бы уволили.

— Он был недоволен тем, как с ним обращались в клубе в этом сезоне? — Да, это тяжело, когда с тобой не продлевают контракт. Ты весь год знаешь, что если не пройдёшь «Питтсбург», с тобой попрощаются. Об этом знали все. Думаю, это повлияло на ситуацию, но после победы Тротц был готов забыть об этом. Но его не устроила финансовая сторона контракта.

— Я тоже не понимаю, зачем было отпускать тренера, который привёл Овечкина к победе? В «Айлендерс» ему дали большой контракт, но вполне адекватный. — Для тренеров это большой контракт, один из самых высоких. Есть Бэбкок, потом Кенневилль и Жюльен . Тротц хотел такие же деньги, как у Жюльена (тренер «Монреаля» Клод Жюльен зарабатывает $ 5 млн в год, «Айлендерс» заключили с Тротцем пятилетний контракт на $ 4 млн в год. — Прим. «Чемпионата»). «Вашингтон» не хотел давать ему пятилетний контракт, может, на три года с такой зарплатой они бы и согласились. Тут много факторов. Если бы они не чувствовали уверенность в Тодде Рирдене, возможно, они бы и склонились к условиям Тротца. Но у них уже был человек, который работал с командой четыре года, выстроил отношения с Овечкиным. Руководство всё равно осталось довольно, как всё сложилось.

— Рирден выглядит уверенно, команда практически не изменилась. Смогут они защитить титул? — Это возможно, но очень тяжело. Многое должно сойтись — удача должна сопутствовать, травмы обходить стороной. Тут очень многое решает случай, намного больше, чем все думают. Но у «Вашингтона» опять будет хорошая команда, многие игроки покажут прогресс в следующем сезоне. Думаю, у них хорошие шансы.

— Ситуация схожа с «Питтсбургом», который в 2016 году сохранил победный состав. Только тренера не менял. И в итоге выиграл второй кубок. Если «Вашингтон» защитит титул, Кузнецов может получить «Конн Смайт». — Думаю, да, это будет более вероятно. Сейчас «Вашингтон» выиграл первый кубок в своей истории, и надо было очень постараться, чтобы «Конн Смайт» получил не Овечкин.

— Команда праздновала на полную катушку, Овечкин, наверное, до сих пор празднует, потому что сборная России выигрывает на чемпионате мира по футболу. Не будет у них чемпионского похмелья? — Вполне возможно. В начале сезона у них может что-то не получаться. После победы в плей-офф регулярный чемпионат станет спуском на землю. Придётся вновь проходить через скучный этап сезона. У «Питтсбурга» было так же, первую половину они плохо играли. Надо просто это пережить и включиться, когда будет необходимо. Не обязательно выкладываться на сто процентов в первых 20 матчах, главное — не играть настолько плохо, чтобы выпасть из зоны плей-офф. Тут не хочется себя выматывать раньше времени. У чемпионов сезон длиннее, ты больше устаёшь. Надо найти баланс — не тратить лишнюю энергию, но держаться в восьмёрке. Нельзя воспринимать выход в плей-офф как само собой разумеющееся, это тоже непростая задача.

Самсонов — будущий номер один, но этот год проведёт в АХЛ»

— Что скажете про Илью Самсонова? Как он показал себя в лагере развития? — Он выглядел неплохо, но не думаю, что в следующем сезоне он будет играть в НХЛ. Он проведёт год в АХЛ. Ему нужно время — он ещё не выучил язык, не привык к маленьким площадкам. Надо освоиться в Америке и привыкнуть к североамериканскому хоккею. В клубе не хотят спешить, сразу поставить его в состав команды НХЛ было бы ошибкой. Это может пошатнуть его уверенность, или он может получить травму. Руководству он очень нравится, они хотят быть терпеливыми.

— Василевский вот быстро пробился в НХЛ, в первый же год. Начинал в АХЛ, а потом играл в финале Кубка Стэнли. — Всё возможно, конечно. Но по сути Василевский провёл в АХЛ целый год. Если Самсонов хорошо покажет себя в фарм-клубе, возможно, в плей-офф его могут сделать сменщиком Холтби. Но ему нужно время.

— Агент Самсонова Игорь Ларионов выразил уверенность, что Илья сыграет 20-25 матчей в этом сезоне. — В НХЛ? Ну, флаг ему в руки (смеётся). «Кэпиталз» уже сказали, что хотят, чтобы он отыграл год в «Херши», они будут придерживаться этой позиции.

— В клубе в нём видят будущего первого номера? — Да. У Холтби остаётся три года контракта. Теоретически Самсонов должен отыграть в АХЛ в этом сезоне, в следующем стать запасным в НХЛ, провести 20-25 матчей. На третий год он может сыграть 35 матчей, после чего станет первым номером. Они хотят медленно подготовить его к роли основного вратаря. Хотя у Холтби вроде два года остаётся (контракт Брэйдена Холтби заканчивается после сезона-2019/20. — Прим. «Чемпионата»).

— В лагере развития был ещё один россиянин — защитник Александр Алексеев , которого «Кэпиталз» выбрали в первом раунде этого драфта. — Лагерь развития — странная штука для меня, потому что я понимаю, что этих ребят ещё несколько лет не будет в НХЛ. У «Вашингтона» хорошая команда, у них линия защиты полностью укомплектована. Он останется в юниорах. Клубу нравится его атакующий потенциал и то, что подходит для НХЛ — габариты, физическая развитость. Они видят в нём потенциал. Наверное, через год он будет играть в АХЛ. До НХЛ ему ещё ждать ещё года два, не меньше. Первые две пары защитников «Вашингтона» на контрактах ещё как минимум три года — Нисканен, Орлов, Карлсон, Кемпны. Проспектам придётся подождать, чтобы попасть в НХЛ.

«Войнову будет трудно найти работу в НХЛ, сразу поднимется волна гнева»

— Ковальчук подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Что скажете о его перспективах выиграть кубок? — «Лос-Анджелес» — хорошая команда, мне она нравится. Особенно Копитар. Дрю Даути — один из лучших защитников в мире. Много молодых ребят. Думаю, у них хорошие шансы победить.

— Думаете, Ковальчук много будет забивать? — Даже не знаю, НХЛ сильно изменилась. Очень много катания, высокие скорости. Даже у Овечкина иногда бывали спады, когда он приспосабливался к изменениям. Ковальчук — не самый быстрый парень по сравнению с молодёжью. «Лос-Анджелес» должен найти ему подходящего центра, который смог бы играть на сильных сторонах Ильи, выводить его на бросок. Уверена, у него по-прежнему невероятный бросок. Не знаю, как он справится с возросшим объёмом катания. Может, очень хорошо, мы просто пока не знаем. Если в «Кингз» сделают большинство, как у «Вашингтона», Ковальчук сможет делать то же самое, что Овечкин, и забивать много голов. Неизвестно, как у него пойдёт игра «пять на пять», с кем в звено его поставят. «Лос-Анджелес» — крупная, жёсткая команда, но не самая быстрая. Овечкин пользуется тем, что играет в звене с быстрым Кузнецовым, который может уравновесить его не очень высокую скорость.

— Как думаете, $ 6,25 млн — нормальная зарплата для Ковальчука? — Меня больше беспокоит срок контракта. Кажется, три года — это слишком много. Но сумма адекватная.

— С Вячеслава Войнова на днях сняли обвинения в домашнем насилии, и он пытается вернуться в НХЛ. Что думаете об этой ситуации? — Думаю, ему будет трудно найти работу в НХЛ, потому что это будет просто кошмарным сном для пиара. Если какой-то клуб его подпишет, сразу поднимется волна критики и гнева. Здесь домашнее насилие — это очень серьёзно. Сейчас с него сняты обвинения, но любому клубу будет тяжело объяснить разозлённым фанатам, зачем его подписывать.

— Считаете, у него совсем нет шансов? — Возможно, 5% шансов есть, какая-то команда может сделать глупость.