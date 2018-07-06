Дворовые псы городских кварталов: откуда в России столько гопников

Их не любит никто. Не любят спортсмены и домашние мальчики, престарелые уже рокеры и милые скрипачи-шахматисты, над ними уже много лет смеются на ТНТ, а кому-то даже кажется, что они вымерли, но нет. Гопники живее всех живых и пережили все субкультуры, начиная от металлистов и заканчивая скинхедами. Дворовые псы городских окраин. Филологи любят спорить, от чего образовалось слово «гопник», и большинство сходится в следующем: в Санкт-Петербурге в конце 19 — начале 20 века на Лиговском проспекте, где тогда жило достаточно разного сброда, стояло «Государственное общество призора» (ГОП), которое занималось всякими трудными подростками, дворовой шпаной, попрошайками и прочими сливками питерского дна. От этого названия и пошло обозначение гопниками клиентов сего заведения. В Питере того времени хамоватых типов приструнивали вопросом «А вы случайно не с Лиговки?» — для культурного человека это было оскорблением.

Очередной виток движению уличной шпаны дала индустриализация. Вокруг новых заводов возникали целые города, в которых селился пролетариат — вчерашние крестьяне, ставшие рабочим классом. Это про них пел Серега в «Черном бумере»: рабочий парень с окраин городских. Вчерашние селяне приезжали в город со своими привычками и становиться городским сословием не желали, да и скученность спальных районов не располагала к мирному сосуществованию: люди в большой толпе всегда становятся агрессивнее. Опять же, в стране советов рабочие были классом-гегемоном, в почете была простота, сила и верность партии. Интеллигентность и образованность, формально поощряемые, в народе не ценились и высмеивались: вшивый интеллигентишка — чисто советский новояз, показывавший, что в новом мире у этой классовой прослойки место у, скажем так, санузла. Когда сталевар зарабатывал на заводе 200 рублей и, будучи передовиком производства, получал вышку и становился инженером-начальником, его зарплата магическим образом уполовинивалась. Среда всячески противилась вырастанию из пролетарца в хотя бы трудовую интеллигенцию. Все-таки трудовому народу вешать коммунистическую лапшу на уши было гораздо проще, чем людям образованным. Расцвету гоп-культуры поспособствовали и массовые отсидки граждан СССР в лагерях. Приходившие из лагерей приносили в мир блатные понятия. А в шестидесятых из-за демографической ямы после войны в армию стали набирать уголовников, которые распространили тюремные порядки и на казармы, откуда тоже молодежь возвращалась домой уже подточенной понятиями. Именно так в советской армии появились неуставные отношения.

Тюремная романтика и рабочие кварталы, соединившись, дали гремучую смесь из молодежи, которая хотела жить по понятиям. Как говорится, «гопник — это тот, кто хочет выйти из тюрьмы, не сидев, слезть с иглы, не коловшись, и заболеть триппером, оставаясь девственником». Мы помним, что гопники в большинстве своём — дети работяг, а чем менее интеллектуален человек, тем более ему потребно иметь за спиной большую стаю, которая и его самого делает сильнее и значительнее, прежде всего в собственных глазах. «Да, я никчемный балбес, зато вот мы с пацанами так круто накидали этим лохам с соседнего района». Каждый самореализовывается, как может. «Эй, четырехглазый, че это у тебя, шахматы? Н-ну, ты попал!».

Девяностые свели в нищету почти всю страну, и отряды гопников пополнились новыми кадрами. Одновременно ширящиеся ОПГ дали рабочей молодежи пример для подражания: как можно стать королем жизни, используя только свою силу, удаль и помощь друзей. Какое там образование? Вот настоящий социальный лифт для ребят с городских окраин! Сериал «Бригада» стал культовым, и никто не заметил, что он показал, к чему в итоге приводят игры в бандитов, — все увидели только красивую и яркую жизнь ребят со стволами. По детским площадкам носились дети с пистолетами, споря, кто из них Саша Белый, Космос или Фил. Пчела, как самый башковитый и меньше всех боевик, особым почетом не пользовался. В начале двухтысячных всю организованную преступность извели под корень, цены на нефть взлетели, народ начал богатеть, и к концу нулевых шпаны стало гораздо меньше. Многим, особенно в больших городах, стало казаться, что этот феномен и вовсе исчез, но увы — фарту масти, АУЕ.

Арестантский уклад един

Движение «АУЕ» вдохнуло новую жизнь в отечественную гоп-культуру. В vk стали появляться соответствующие паблики с миллионами подписчиков и цитатками про пацанов и тяжелую воровскую жизнь. Подростки стали к месту и не к месту кричать «ауе», сколачиваться в банды и продолжили заниматься гоповской ерундой: мечтаниями о зоне, мелким криминалом и вечным спором, что лучше — «Охота» или «Балтика». Непонятно, каким образом вся эта грязь вновь всплыла наружу, но есть версия, что тренд спустили сверху воры в законе, т.к. в тюрьмы почти перестали поступать деньги. Может, ты не в курсе, но в 90-е—2000-е во многих городах дети лет с 12 скидывали копеечку старшим на общак, с которого эти старшие кормились и передавали часть на зоны — грели своих товарищей по бандитской жизни. Славная традиция подзагнулась к концам нулевых, и ее нужно было возрождать. Сейчас субкультура гопников-ауешников, еще более оформленная, чем раньше, распространилась практически по всей стране, зародившись, предположительно, в Забайкалье. В школах вымогают деньги, сбиваются в группировки и решают вопросы по понятиям.

Понятия

Понятия пришли на улицы из тюрем. Кто-то считает, что это определенный четкий свод правил, но понятия представляют собой скорее мировоззрение: они пластичны и четко не определены, за исключением каких-то отдельных принципов. Понятия служат, во-первых, отправной точкой при разрешении споров среди своих, а во-вторых, средством загрузить словами и поживиться — для чужих. Понимающий понятия человек, если у него хорошо подвешен язык, может выкрутиться практически из любой ситуации. Сейчас понятия на улице деградируют, и даже самые «четкие пацаны» придерживаются их все реже и только когда им выгодно. Раньше напасть на парня с девушкой было табу, беспредел — сейчас встречается гораздо чаще. Раньше, если тебя окружала толпа, ты мог вызвать самого главного «раз на раз» и он обязан был выйти, а сейчас все чаще на встречах можно услышать «мы люди не кровожадные, мы пришли просто поговорить». И потом эти «некровожадные» люди оставляют за собой право ударить оппонента за какой-то часто выдуманный косяк с его стороны, а он по понятиям не должен отвечать.

Как вести себя с гопниками

Если с тобой начинают разговаривать по понятиям, а ты обычный человек, который их не придерживается, то не пытайся переболтать гопников на их же территории. Ты вряд ли понимаешь все тонкости этой материи, а они пользуются ей каждый день, поэтому, как только началось грузилово, нужно быстро переключать разговор на другое. Тебе срочно позвонили, у тебя нет времени, ты решил пойти в другую сторону — что угодно. Главное, помни несколько моментов: будь вежлив, но не заискивай.

Ты не должен показать страх, но при этом у них не должно быть ни малейшего повода развести тебя за косяк: грубый тон голоса, дерзкий взгляд. Спокойный, уверенный в себе человек. Не матерись. Даже невинное «бля» может стать поводом раскрутить тебя на телефон: ты разговариваешь с серьезными пацанами и позволил себе мат — это неуважение. И неважно, что между собой они общаются только матом, — тебе нельзя, ты чужой. Еще момент: держи дистанцию вытянутой руки, не приближайся вплотную, но и им не давай тереться о твой нос — пропустишь с головы. И будь готов ко всему: дворовые псы всегда голодные и злые. Куда надо бить, чтобы нанести наибольший урон сопернику