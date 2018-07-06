Ещё
Власти Петербурга хотят закрасить граффити с Черчесовым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Петербурга хотят закрасить граффити с Черчесовым 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Как передает «Интерфакс», администрация Петроградского района Санкт-Петербурга попросила ПАО «Ленэнерго» закрасить граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Портрет уже предписано закрасить, так как жалоба поступила. Подстанция принадлежит ПАО «Ленэнерго», поэтому все дальнейшие манипуляции — закрашивать или не закрашивать — зависят от них», — рассказала пресс-служба районной администрации.
Компания попытается продлить срок исполнения указа на две недели и будет договариваться с властью, так как не считает изображение экстремистским или несущим угрозу для жизни жителей Петербурга.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Праздник – это хорошо, но надо думать о будущем» Хорватский журналист: если бы не эта дрянь на Восточной Украине, Ростов-на-Дону манил бы как мед «Всех причастных заставлю заплатить». Олег Навальный рассказал о мести за годы в тюрьме
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унесенную в море женщину нашли живой через 1,5 года97
Панин показал фото Цоя в голой компании11
Как на самом деле произошел человек31
Какие блюда ел Иван Грозный5
Когда на Руси появилась традиция делать обрезание
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
05:28
Названы самые безопасные дома
Места
04:56
Что известно об исполинском бункере в США
Места
08:27
Что вы ежедневно делаете незаконно
Безумный мир
04:31
Что позволительно только президенту США
Люди
07:06
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
11:12
Почему мы пока не познакомились с инопланетянами
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение