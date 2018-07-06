Власти Петербурга хотят закрасить граффити с Черчесовым

«Портрет уже предписано закрасить, так как жалоба поступила. Подстанция принадлежит ПАО «Ленэнерго», поэтому все дальнейшие манипуляции — закрашивать или не закрашивать — зависят от них», — рассказала пресс-служба районной администрации.

Компания попытается продлить срок исполнения указа на две недели и будет договариваться с властью, так как не считает изображение экстремистским или несущим угрозу для жизни жителей Петербурга.