Книги, которые откроют глаза на повседневные вещи

Жизнь — это не коробка конфет с неизвестной начинкой. Бред какой-то: когда ты покупаешь конфеты, ты знаешь, что внутри — в конце концов, начинку можно определить по внешнему виду. Жизнь — это совокупность вещей, понятных и загадочных, которые определяют наши поступки, поведение и самочувствие. Про большинство мы не знаем ровным счетом ничего или слишком мало. Мы даже не догадываемся о важности этих вещей. Речь, кстати, идет о живом, неживом и материальном, то есть обо всем. Но есть люди, которые попытались разобраться в природе вещей, организмов и явлений. Позабыв про покой, семью и сытую жизнь, денно и нощно они корпели над трудами, и вот что накорпелось в итоге.

Мастхэв для тех, кому интересна информация со всем ее богатым бэкграундом. Даже если ты специалист, каждый день обваливающий информацию в панировке чьих-то интересов и обжаривающий ее в масле общественного мнения, этот бестселлер все равно раскроет глаза на такую простую и одновременно сложную вещь, как информация. Информация, она ведь повсюду — ее ведь сложно осязать, потрогать. Поэтому у автора и получился эрудированный текст обо всем и сразу — в контексте информации. Интересно и то, как написана книга. Глик берет теорию, щедро удобряет ее десятком исторических фактов и преподносит ее в развлекательной манере. Получается не всегда удачно, иногда и попросту нудно, что нисколько не принижает ценность книги. Впрочем, Глика больше заботит, что мы можем делать с информацией. В каждой главе история крутится вокруг того или иного овладения могучими силами информации, а в конце автор подводит логичную закономерность: что же значит информация для человечества.

У современного медицинского научпопа решительно не получается быть хорошим. Он, бедняга, мечется меж двух крайностей: сухостью и непонятностью изобилующего терминами текста и пошлостью, которую имбицилы авторы, претендующие на открытие чего-то нового, вкрапляют в текст, дабы сделать его интересным. Доселе единственной полезной медицинской книгой, которая хоть как-то смогла помочь в жизни, была старая и очень тяжелая «Энциклопедия гинекологических болезней». Она помогла чуть-чуть понять женщин. А потом появилась эта книга, дерзкая, наглая, очень спорная и очень неоднозначная, но, черт возьми, она и есть тот самый простой медицинский научпоп, который станет понятен обычному обывателю. Здесь в эксцентричной манере расскажут о современной медицине, о наших болячках, современных лекарствах и человеческом теле. Кто осмелился на такое? Молодой врач-невролог из Санкт-Петербурга Никита Жуков — автор «Encyclopatia», который посещают более 100 000 человек в день. Поэтому в книге полно дерзких заявлений, интернет-сленга и замаскированного мата. В общем, все, что ты так любишь, иначе не сидел бы здесь. Как мы помним, символом медицины является змея и чаша. Видимо, весь яд этой змеи ушел в «Модицину», потому как Жуков критикует традиционные заблуждения, противоречащие науке, говорит, какие лекарства откровенное фуфло, с подчас чрезмерно злой иронией. После этого становится очень жалко. Не врачей — себя жалко. А врачи с опытом и статусом обсуждают резвые, как бык сразу после кастрации, пассажи и заявления Жукова. Одни хвалят, как бабушки СССР, другие порицают, как душевнобольные — покемонов. Главное, что равнодушным не остался никто.

3. «Планета вирусов», Карл Циммер

Своего рода эссе на тему того, кто все-таки является главным на нашей планете. Да, это не человек, это даже не микро, а наномир, белок + генетический материал в виде ДНК или РНК. Собственно, никаких скучных описаний не будет — только фанатичное, доступное и остроумное повествование. Повествовать будут, само собой, о вирусах: об их открытии; об их уникальной возможности приспосабливаться к окружающей среде; о том, что пить «Терафлю» при гриппе бесполезно; о ВИЧ и о том, как эта микроскопическая гадина может «выкосить» всю планету. Несмотря на банальное название, книга очень интересная и оригинальная. Но главное ее преимущество в том, что, даже будучи отбитым гуманитарием, у которого по биологии была оценка минус 5, каждая строка, каждое слово и каждые объяснения становятся понятны. Как можно было написать книгу про столь сложные вещи до такой степени понятным языком — большая загадка. Остается только радоваться, что такая книга есть. Но будь осторожен, прежде чем прочесть ее. После понимания вирусного могущества может развиться депрессия, ибо, даже тарабаня пальцами по клавишам, ты подвергаешь себя риску.

4. «Бумага. О самом хрупком и вечном материале», Иэн Сэнсом

Мы прокакали бересту, мы прокакали пергамент, и теперь мы натужно, с большим старанием, прокакиваем бумагу. Она пока что повсеместна, она пока что везде и не только в качестве носителя информации. Но современные технологии медленно, но верно вытесняют вещь, которая повлияла на человечество не меньше, чем станок Гутенберга, колесо и порнография. Бумага — орудие пропаганды, войны и просвещения. Ее не любят экологи, но как бы они выучились в далеких 60-70-х, если бы не бумажные книги? После этого даже читать эту книгу в электронном формате неловко. По сути в этой книге просто собрана вся информация о книгах. Буквально вся. Такого количества ссылок на источники нет, пожалуй, нигде. Здесь есть разделы, посвященные библиофилам и картографам, истории печатного дела и бумажным деньгам, настольным играм, оригами и таким тонким материям, как салфетки и туалетная бумага. История материалов — удобный способ взглянуть на цивилизацию, увидеть ее сильные и слабые стороны, восхититься изобретательностью и найти возможность пожурить за излишнюю скорость, с которой она прощается с чем-то и симпатичным, и нужным одновременно. После прочтения невольно проникаешься уважением к этому шелестящему целлюлозному исчадию, но только в том случае, если тебя не пугают энциклопедические книги.

5. «От ритуала к рекорду. Природа современного спорта», Аллен Гутман

Книга была написана аж в 1978 году, многократно признавалась бестселлером, а ее автор возводился чуть ли не в ранг гениев. Но по понятным причинам ее издания в России пришлось ждать слишком долго. Ее удосужились перевести и напечатать совсем недавно. Что ж, менее актуальной и интересной от этого книга не стала. Автор объясняет, как спорт сохранял на протяжении тысячелетий черты светской религии, с новой силой проявляющиеся сегодня. Для Гутмана спорт — это инструмент, который позволяет взглянуть по-новому на фундаментальную основу общества. Чтобы было понятнее, вот цитата: