Актриса фильма «Русалка. Озеро мертвых» Виктория Агалакова: «Мне нагадали троих детей. Я согласна и на пять!»

Виктория , в вашей фильмографии есть работы — «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых» — которые зрителю жутко смотреть. А вам в процессе их создания бывает страшно?

— Вы знаете, нет. Любой фильм ужасов — это постановка, постоянные дубли, репетиции, так что все бу-моменты немного сглаживаются. Жутким гримом меня тоже не напугаешь, к тому же мой «киношный макияж» по большей части — грязь, что в «Невесте», что в «Русалке». На площадке испытываю только положительные эмоции. Создание хоррора — это не жутко, а здорово, интересно и захватывающе, а в процессе съемок звучат шутки! Кто должен бояться, так это зритель, — мы же для этого работаем. (Улыбается.)

— Что же может вас напугать?

— Совсем недавно был случай. Я долго находилась в отъезде и наконец приехала домой. Провела одна полдня: убралась, что-то еще поделала и села обедать. Слышу какой-то звук. Оборачиваюсь — ничего нет. Не понимаю. Продолжаю есть, и снова этот звук! Я прошлась по квартире, даже в глазок посмотрела — было ощущение, что за дверью что-то скребется. Ничего нет. Вернулась за стол, и шум стал усиливаться, превратился в навязчивый и громкий. Тут я поняла, что в внутри двойного потолка кто то ходит, без шуток! Там, рядом со светильником, есть небольшая дырочка. И оттуда вылезает то ли крысиный хвост, то ли паучья лапа — у меня был шок, вы не переставляете! Только потом до меня дошло, что это голубь, он как-то забрался ко мне через дымоход. Вот это было действительно страшно. Я очень устойчивый эмоционально человек и склонна к тому, чтобы оправдывать паранормальные явления, не пугаться их. Меня не трогает ничего, кроме насекомых, — вот их я боюсь.

— То есть в домовых и привидений вы не верите?

— Я верю, скажем так, в энергию. В привидений, которые бродят где-то в заброшенных замках, — нет. Но места, где скапливается много людей, их мысли, энергетика, оказывают на нас влияние. Я очень завишу от энергетики места, если мне что-то не нравится, мне некомфортно, я сразу начинаю чувствовать себя физически плохо. Энергетика древних, заброшенных мест сильно ощущается. Во время поездки в Армению я заходила в одну очень старую церковь: она была не то чтобы зловещей, но в ней чувствовалось что-то потустороннее. Одновременно сила, мощь и время этого места — от такого, конечно, могут пробежать мурашки.

— В какие пугающие места вас завел фильм «Русалка»? В трейлере видны кадры из больницы, с заброшенного озера…

— Открою вам секрет: это не заброшенное озеро, а обычное озеро. (Смеется.) Мост к озеру тоже был обычным, но после декорирования стал таким старым, дряхлым, непонятным. Или баня — это тоже творение чудесного художника Шуры Фатиной, которая делает из простых мест что-то невероятно ужасающее и красивое в то же время — считаю, это талант. То, какой баня появляется в фильме, это правда пугающее место. Если бы я в жизни в такое зашла, мне было бы, мягко говоря, не по себе.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1718454776201757069_262214019"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.56045751633987)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.56045751633987)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Съемки хоррора заставляют забыть, что ты девочка — Как вам даются съемки, связанные с «нечистой силой»? Падения, припадки, кадры в могиле?

— Я люблю выполнять трюки сама. Поэтому на съемках «Невесты» я и падала с лестницы (специально, несколько раз), и в гробу лежала, и в конвульсиях билась. Делая подобное, каждый раз ты перешагиваешь через себя. Съемки хоррора заставляют не думать, что ты девочка, что у тебя ногти с маникюром или чистое лицо — об этом забываешь напрочь. Ты все время в грязи или мокрая, у твоей героини что-то не так, постоянная борьба — не до девичьих штучек.

— На площадке «Русалки» пришлось повторять такие трюки?

— Да, конечно. Но после «Невесты» я уже была к этому готова. Приходилось и бегать, и падать, и купаться. Но самое трудное — съемки в в бассейне. Подводные сцены мы естественно снимали не в озере (из-за грязной воды ничего бы не было видно), а в бассейне, где нужно было погружаться на четыре метра. Опускаться под воду, что-то делать, двигаться, открывать глаза — это очень тяжело. Самая трудная сцена из всех, но при этом самая классная — я люблю преодолевать себя. Еще одна сложность — постоянный холод. Мы снимались в сентябре-октябре, ходили в достаточно легкой одежде, а под нее надевали гидрокостюмы, потому всегда было мокро. Часто работали ночью. И для нас придумали интересную штуку: чтобы греться, заказали бочки с горячей водой. И мы между дублями сидели в этих бочках.

— Русалка — это мистический персонаж, своего рода страшилка. А кем вас пугали в детстве?

— Я достаточно скучная в этом плане. (Улыбается.) Моя мама очень добрая и никогда никем меня не пугала, заставляя что-то делать. Родители хотели уберечь от плохого своего любимого ребенка. А все бабушки, родственники старшего поколения живут в Казахстане, поэтому им не удалось попугать меня страшилками. Хотя, мне кажется, они были этим и занимались.

— А в компании друзей? Неужели никогда не вызывали в детстве, например, Пиковую даму?

— Бывало такое в театре-студии, где я 6 лет служила. Зимой устраивали елки, каждый день по несколько спектаклей. В перерывах между ними мы, естественно, по всему театру бегали, прятались и пугали друг друга. Во мне такие игры всегда вызывали только азарт. Пиковая дама тогда, наверное, и была, но я не понимала сути этого «вызывания» — мне был интересен движ. Поэтому подыгрывала, делала вид, что мне жутко, а сама страха не испытывала.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1815423475466068555_262214019"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5625)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Гадалка сказала, что число «три» будет преследовать меня — 6-7 июля — праздник Ивана Купалы, когда принято гадать. Как относитесь к этому обычаю?

— К гаданиям я отношусь… не знаю, с любопытством, но странно. Мне ближе астрология — не гороскопы по знакам зодиака, а ведический гороскоп: натальная карта, показывающая, как были расположены планеты в момент рождения человека и как они влияют на жизнь. Многие говорят, что это научно не доказано, но я нашла много подтверждений, читала литературу, увлекалась — мне было безумно интересно.

Но пару раз мне гадали. У моего бывшего молодого человека родственники жили в селе Песчанокопском, это в Ростовской области. Там была какая-то бабушка, которая предсказывала будущее по кофейной гуще. К словам я не относилась скептически или негативно, с любопытством ждала, вдруг что-то исполнится — но пока ничего не сбылось.

— А на суженого гадали?

— Да, тоже на кофейной гуще. А еще я однажды я была у гадалки. Во время съемок в Киеве гримерша сказала мне, что живет в городе удивительная гадалка, к ней нужно было принести с собой три свечки, какую-то крупу, сахар… Гадалка сказала, что у меня будет три ребенка, — посмотрим, пока мне 22 года и я без детей. (Смеется.) А еще, что число «три» будет преследовать меня по жизни. Вот пока смотрю, не знаю, что она имела в виду: успех через три года, три ребенка, три мужа — я не знаю.

— Вы согласны на трех детей?

— Я очень-очень-очень хочу большую семью — это прямо моя мечта с детства. Согласна и на пять детей! Я семейный человек, особо не тусуюсь, люблю тихие домашние посиделки.

— Домашние посиделки с подругами как раз и могут превратиться в гадания. Как думаете?

— Мне кажется, я бы лучше села одна дома, в спальне возле зеркала. Наверное, зажгла бы свечи. И стала гадать. Лучше находиться в одиночестве, если ты хочешь действительно узнать правду. Все самое сокровенное и самое важное ты должен хранить в себе, зачем это делать в компании? Гадания не должны становиться культом или развлечением, если цель человека — заглянуть в свое будущее. В способах гаданий я не сильна, но интересно было бы попробовать.

— Тогда поделитесь любимым фильмом для тех, кто хочет чего-то мистического, магического. Или страшного.

— Мой любимый фильм ужасов — «Заклятие». Он про экзорцизм, не про гадания, но очень мощный. Еще «Оно», «Невеста» и, конечно, «Русалка. Озеро мертвых» — советую всем, кто хочет попугаться и настроиться на что-то мистическое.

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Гадание на воске (на будущее). В глубокую тарелку или небольшой тазик набирают холодную воду. В столовую ложку кладут раскрошенный на небольшие кусочки воск, растапливают. Полученную массу резким движением вливают в воду. Ждут, когда масса застынет, определяют, какой предмет напоминает получившаяся фигура, и трактуют полученный результат. Несколько наиболее популярных значений: прямая линия — новое дело; кошка — обман, хитрость; рыба — комфорт; дом — перемены к лучшему; звезда — карьерный рост; яйцо — новая идея; гриб — сюрприз; женщина — покровительница или соперница; ребенок — успех в начинаниях. Гадание на ромашке (на любовь). Понадобятся две ромашки без стеблей и емкость с водой. Каждый цветок означает человека в паре — мужчину и женщину. Одновременно цветки опускаются в воду: если плывут рядом — влюбленных ждут гармоничные отношения, если отдаляются друг от друга — в отношениях возникнут проблемы. Гадание на вишневых косточках (на желание). Понадобится лист бумаги и 9 вишневых косточек. На листе рисуют круг диаметром 9 сантиметров. Мысленно загадывают желание. В ладони зажимают косточки и аккуратно подбрасывают над бумагой. Если все 9 косточек оказались внутри круга, желание сбудется. Если в круге оказались 5 и более косточек, сбудется, не сразу. 4 и меньше — загаданное вряд ли осуществится.