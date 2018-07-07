«Зачем тебе рис в туалете?»: как перуанец в Екатеринбурге постигал особенности русского быта

Екатеринбуржцы продолжают делиться воспоминаниями о том, как знакомились с болельщиками со всего мира, приехавшими в наш город. Впечатления от двух недель, что длился ЧМ-2018 в Екатеринбурге, похоже не отпустят нас ещё долго (да и хорошо).

Своим опытом общения с гостями из Перу поделилась с E1.RU преподаватель лингвистического центра Юлия Санина.

— До этого лета у меня в основном гостили путешественники из Европы, а их сложно удивить, потому что культуры наши во многом схожи, — рассказала Юлия. — Другое дело — Южная Америка. Для многих фанатов, приехавших на чемпионат, Россия — это другая планета.

Она составила свой рейтинг «странных» вопросов от иностранцев на июнь 2018-го. Приводим его целиком.

1-е место: «Что это у тебя за коробка с рисом в туалете?»

Через пару минут мы выяснили, что мой гость имел в виду кошачий лоток с наполнителем: пришлось показать ему пакет силикагеля и объяснить, что в России живут очень ленивые люди, и нам легче приучить кошку к одному месту, чем убирать за ней по всему дому (как делают в его стране).

2-е место: «Как это девушки в России не боятся ходить одни по вечерам?»

Вот это немного грустный вопрос от жителя Перу, приехавшего поддержать свою команду. Латинская Америка находится на первом месте в мире по убийству женщин. Ему было сложно представить, что девушки могут спокойно и безбоязненно оставаться в центре Екатеринбурга до поздней ночи, потому что для его страны, например, это нонсенс.

3-е место: «Почему вы дома снимаете обувь?»

После небольшой лекции о гигиене гости обычно соглашаются, что разуваться после улицы — это вполне логичное решение.

4-е место: «А правда, что в России вы пьёте много водки?»

Обычно на этом вопросе я включаю песню Жени Любич «I am a simple Russian girl», мы смеёмся, потом пьём чай и играем на балалайке. Правда, мой дедушка, человек старой закалки и большого чувства юмора, предлагает некоторым опрокинуть с ним стопку-две за знакомство. Держит марку!

Та самая песня, если не слышали:

5-е место: «Почему в России так холодно?»

Это мой любимый вопрос. Самое время сгустить краски, рассказать про снег первого июня, про Исеть, покрытую толстым слоем льда, про купание в проруби — и посмотреть на их расширившиеся от ужаса глаза.

6-е место: «Что за хрень у вас со временем на железнодорожном вокзале?»

Вопрос, больше похожий на крик души, который даже в комментариях не нуждается.

А на прошлой неделе мы познакомили с русским бытом пару японцев — и их тоже многое удивило. Вот репортаж о том, как Сэики и Томоко гостили в обычной екатеринбургской квартире.