Булавку в зад в честь юбилея Новокузнецка

В Новокузнецке на дне города случились какие-то магнитные бури, потому что я даже не знаю, не может быть, чтобы они так всегда были. Короче все началось с Ани Лорак, а закончилось «булавкой в попу» от местной администрации.

В общем, я не фанат Ани Лорак, но чё бы и нет, если уж везут. Мы с Женей подали документы на аккредитацию, чтобы была. Кто же знал, что бейджиков «пресса» в мире осталось так мало, дефицит, поэтому нам дали на двоих один. Причем, такой, вырезанный ножницами из листа А4 на маленькой булавке, на такие ещё этикетку к китайским носкам цепляют.

В общем, сразу понятно, что ребята в Новокузнецке потратились на дизайн к 400-летию (лучший в стране!) прилично, денег даже на картон не осталось, не то, чтобы на ламинирование.

Я конечно вредная баба просто, нашла до чего докопаться, но слушайте, почему не на туалетной бумаге тогда, там даже вырезать не надо, место для отрыва имеется. Дальше нам объяснили, что один на двоих бейдж не потому что в пресс-службе работают не очень сообразительные люди, и они не умеют считать до двух, а потому что техзона очень маленькая (метров сто до сцены, действительно, там всего-то ряда два конной армии войдут).

Но, короче, хрен с ними работают люди через задницу и ладно, их выбор, но это ведь не конец. Женя выложил позорный бейджик на булавке в Сеть, а сегодня второй день мероприятия, привезли каких-то престарелых немцев-рокеров. Я честно говоря, не очень по героям 70-х, но вроде известные — пергидрольная Дора и волосатый Кен Хенсли

Мы пришли за бейджиками, а там целая кучка теток из пресс-службы, говорят нам: «Аааа Ромашина и Золотухин?!», и смотрят так на нас, как будто мы им написали на коврик под дверь, не меньше. И продолжают: «Только булавку булавку им не давайте!», и смотрят снова.

А потом такая большая тётя из администрации (самая серьезная наверно из всех), которую мы первый раз в жизни видим, поворачивается к нам и говорит: «Булавку вам только в попу», вежливо так.

Это нормально вообще? Это официальный ответ администрации Новокузнецка? Ребята, вы продвинутые, конечно, по телефону незнакомым людям говорите: «Ну все, пока», но «булавку в попу»?! Это угроза? Это сексуальное домогательство? Переведите мне, пожалуйста, с бюрократического языка, я не понимаю.