На ферме под Калугой за коровами стали ухаживать роботы

По данным регионального минсельхоза, за это время в регионе появилось 36 ферм, на которых работают 128 роботизированных доильных установок, обслуживающих более 5,1 тысячи коров. Общая численность коров в области — более 60 тысяч.

Появление роботов на ферме — это новый стиль управления фермой, когда все полномочия переходят от людей к автоматам. На таких фермах животные свободно передвигаются, подача кормов и удаление навоза происходят автоматически.

Все, что требуется от буренки, — это зайти в специальное стойло. Причем добровольно, когда ей это надо и столько раз, сколько ей потребуется. В этом стойле, а точнее в доильной станции, работающей почти круглые сутки (закрывается она лишь на три часа для мойки и очистки лазерного сенсора) корову «видят» 3D-камеры и детекторы движения.

А дальше все очень нежно делает робот: находит вымя, тщательно моет его, доит тоже основательно, а после пяти-шести коров полностью моется сам.

— У каждой коровы на шее чип, его считывает компьютер, который определяет: где находится животное, когда поело, когда подходит время подоить его, — рассказывает «РГ» фермер из Козельского района Владимир Яковлев . — Целый день коровы ходят, как хотят, лежат, спят, никто их не тревожит. Но можем и погонять, если ленятся, — застой им вреден. И даже если буренке пришла охота погладиться, подходит к механической чесалке, и та ее погладит.

Как корова догадывается, куда надо идти на дойку? Секрет в том, что в «доилке» подается концентрированный, особенно вкусный корм, а основной — в зале. Стоит раз подоить, и животные запоминают, где можно получить что-то вкусненькое.

Появление роботов на ферме — это новый стиль управления фермой, когда все полномочия переходят от людей к автоматам

Руководителя крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) и по совместительству жену Владимира Ирэну Потапову мы застали за компьютером. Именно так и выглядят современные доярки: на мониторе она проверяла, когда и сколько каждая корова дала молока. По ее словам, молоко «из-под робота» ценится особенно — его называют спокойным.

— Сбор молока происходит без стресса, можно сказать, естественным способом, у него даже вкус другой, — уверяет Ирэна. — И по объективным показателям качества оно выше — соответствует евростандарту.

Как пояснили в областном минсельхозе, общий объем финансирования программы по созданию роботизированных ферм — 275,6 миллиона рублей из областной казны. Калужским фермерам возмещают 40 процентов стоимости самих роботов и оборудования для кормления-поения скота, 90 процентов затрат на сервисное обслуживание и половину потребленных энергоресурсов. Кроме того, по программе развития семейных КФХ на создание молочных роботизированных ферм было получено 22 гранта на общую сумму 236 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Так что объемы спокойного молока «из-под робота» в области будут расти.