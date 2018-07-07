«Великий псевдоним»: кто убил известного историка Вильяма Похлебкина

Несмотря на то что Вильям Васильевич Похлебкин был талантливым историком-скандинавистом, он стал известен широкой публике только благодаря своим кулинарным опусам. Его книги о невиданных советскими людьми деликатесах или об обычном чае читали словно захватывающие романы. Казалось бы, ничего безобиднее и придумать нельзя. Однако кому-то Похлебкин все же оказался неугоден. Весной 2000 года тело Похлебкина с одиннадцатью ножевыми ранениями было обнаружено в его в собственной квартире

Карьера

Вильям Васильевич Похлебкин написал более 50 книг и около 600 статей различной тематики. Многие из его произведений переведены на 16 языков. В 70-х годах под авторством Похлебкина была издана монография «Урхо Калева Кекконен», посвященная президенту Финляндии. Кекконен пришел от книги в такой восторг, что присудил Похлебкину премию в 50 тысяч долларов. Однако историка за границу не выпустили. Вместо него деньги получили представители советской делегации. Надо ли говорить, что Похлебкин тут же оказался в опале. Ему закрыли доступ к фондам и архивам, которыми он регулярно пользовался в процессе работы. Долгое время Вильям Васильевич влачил жалкое существование, перебиваясь с хлеба на воду. Историку с мировым именем не оставалось ничего другого, как заняться наиболее безобидным делом — кулинарией. Еще во время армейской службы он удивлял однополчан своим умением готовить вкуснейшие блюда из того, что росло прямо под ногами. Поэтому, став персоной нон грата, Похлебкин принялся писать всевозможные статьи как о заморских блюдах, так и об обычной любимой россиянами гречке. Его кулинарные изыски среди неизбалованных советских граждан становились настоящими бестселлерами. В это же самое время США, а потом и Польша заявили свои права на бренд «Русская водка», приводя в защиту то одни, то другие исторические факты. Понятно, что потеря бренда не сулила советской экономике ничего хорошего. Срочно требовалось доказать, что водка — это чисто русское изобретение. Вот тут-то и вспомнили про Похлебкина. Ему снова открыли доступ фонды, и писатель с блеском отстоял русский бренд, написав монографию «История водки».

Богатство

Слухи о том, что Похлебкин сказочно богат, преследовали историка всю жизнь. Но это и немудрено: книги Похлебкина расходились влет, он был весьма популярен за рубежом и наверняка получал немалые гонорары. По крайней мере, так все думали. Это мифическое богатство, по одной из версий следствия, и стало причиной его гибели. Однако близкие Похлебкина в один голос утверждали, что тот даже на пике своей популярности жил весьма скромно. Хотя у него имелись и редкие книги, и фарфор, и картины, но денег у Вильяма Васильевича никто никогда не видел. И только его племянник однажды обмолвился о том, что как-то попросил у дяди взаймы 300 долларов. Похлебкин открыл дипломат и вынул оттуда несколько купюр. Молодой человек утверждал, что дипломат был просто набит пачками денег.

Предчувствие

Вильям Похлебкин всегда отличался скверным характером. Это признавали все, кто его знал. А перед самой смертью он и вовсе стал нелюдим и подозрителен. Он даже двери никому не открывал. Попасть в его квартиру можно было только по предварительной договоренности, заведомо отправив ему телеграмму. Доверие Похлебкина сумел завоевать только его сосед по подъезду, который умер незадолго до кончины самого историка. Вильям Васильевич постоянно повторял, что за ним кто-то следит. Более того, он утверждал, что неизвестные посещают в его отсутствие квартиру и переставляют там вещи, а иногда даже курят. Не раз Похлебкин, вернувшись домой, по его словам, чувствовал запах табака.

Смерть

Непонятно, как мог такой осторожный человек впустить в квартиру своего убийцу. А в том, что Похлебкин сделал это сам, нет никаких сомнений, — следов взлома обнаружено не было. Хотя улик оказалось немало. Это и след от ботинка огромного размера, и две чужие куртки, и перчатка, и отвертки, и окурок папиросы. На теле Похлебкина насчитали 11 ранений, нанесенных предположительно отверткой. Рядом с трупом лежала книга Вильяма Васильевича «Великий псевдоним», посвященная Сталину. К тому же экспертиза выявила в крови ученого изрядное количество алкоголя. Данный факт никому бы не показался удивительным, если не знать, что Похлебкин вообще не употреблял спиртного. Преступника так и не нашли.