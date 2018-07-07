Его ненавидели все коллеги, пока один не решился сделать это!

Самый ненавистный человек в моей столярной мастерской — глухой парень. Я работаю там всего год, и все думают, что он самый мстительный, ненавистный, эгоистичный, параноидальный мудак, из тех которые ходят по земле. Он там самый трудолюбивый работник. Я могу сказать вам с уверенностью, что он произвел больше всего продукции для компании. Он работает, как часы и не теряет ни секунды.

Когда вокруг что-то говорят, это приводит его в бешенство. Он никого не посмотрит в глаза, и он называет всех ленивыми мудаками.

После месяца работы там я начал изучать ASL (американский язык жестов). Дома я кое-чему научился и говорил ему все, что мог. «Счастливый понедельник», «как дела» и т. д. Я научился спрашивать о словах, писать по буквам, подписывать цифры. Довольно скоро он начал учить меня слову в день, а затем ускорился до 3-5 слов в день.

Через год мы уже постоянно общались. Я узнал, что он злится, потому что его не принимают на повышение из-за глухоты.

Люди не говорят ему, когда сверхурочные доступны, хотя он с радостью бы подзаработал. Он видит, что люди опаздывают, часто ъодят на перерывы, а он никогда не нарушает эти правила. Он злится, что никто никогда не говорит ему о новых машинах, о новых рабочих местах или о сплетнях. Я неосознанно стал его связным. Он перестал драться с людьми. Он может услышать все шутки, которые мы рассказываем за обедом, потому что я могу переводить. Он может шутить через меня. Другие люди изучили язык жестов со временем.

Чего я не понимаю, так это почему никто никогда не давал ему презумпцию невиновности. Было бы отстойно быть глухим и никогда не знать, что происходит вокруг. Некоторые люди работали с ним в течение 15+ лет, и никто никогда не изучал ASL. Недавно он поблагодарил меня за то, что я хороший друг. Он сказал, что теперь все намного лучше.

Все, что потребовалось — это один человек, который бы просто постарался его понять и попробовать!