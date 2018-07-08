12 собак и одна девушка. Как Лиза Спигина справляется с животными

Лизе Спигиной 19 лет, она окончила первый курс вуза, выбрав себе специальностью журналистику. В переходном возрасте девушка, как говорят «цирковая», то есть фактически родившая в цирке и в три года уже впервые вышедшая на сцену, хотела этот самый цирк бросить.

Однако поступив в вуз и пожив, как обычные «оседлые» люди, Елизавета поняла, что не может жить без родной цирковой стихии. Сейчас она дрессировщик собак и кошек. Её номер «101 далматин» — это далматины, шпицы, зенненхунды, фокстерьеры и даже коты.

Ольга Коробова , omsk.aif.ru: — Лиза, вам же номер достался по наследству?

Елизавета Спигина: — Да, придумала его более 40 лет назад моя бабушка, которая только года четыре назад осела в своей московской квартире, хотя давно на пенсии. Кстати, тумбы, на которых сидят собаки, — ещё бабушкины, более того, их на заводе изготовил бабушкин папа, то есть мой прадед. На них только обивку меняем, а металлический каркас до сих пор как новенький.

Потом бабушка передала номер моей маме Таисии Обручешниковой, а она, в свою очередь, мне. Но мама — руководитель номера, она всегда за кулисами.

— Лиза, говорят, вы впервые вышли на манеж в 3 года?

— Да, это было в Китае, меня попросили вывести на манеж саночки с кошкой. Китайцы меня приняли с восторгом, и я тут же пошла по рядам — собирать «дань» в виде конфет, цветов и игрушек. Мама говорит, что каждый раз после представления разыскивала меня в зрительном зале.

— Со стороны кажется, что у вас всё очень легко получается. Но вот я собачник со стажем и знаю, что далматины — очень неусидчивые красавцы, это гиперактивная порода, и просто заставить их сидеть даже 10-15 минут на одном месте весьма сложно.

— А у нас они ещё и с очень сложной судьбой. У нас практически нет собак, которые бы были специально куплены для номера, кроме двух последних парней, самых молодых, им по полтора года. Все остальные — это ребята, которых привели, привезли, оставили, подбросили…

Нельсон, например, до нас сменил около семи хозяев. Когда в цирк привезли Рому, в документах, которые они оставили, были тщательно вымараны все номера, чтобы собаку не могли вернуть. Как рассказывали хозяева, собака сгрызла им паспорта, а когда они возвращались домой с работы, просто валила их с ног. Людям невдомёк, что он просто скучал в одиночестве.

Разноглазый Фредди жил у мужчины-афганца, он был контуженный, и Фредди мы в шутку прозвали Контуженым. Он единственный, кто понимает только строгий голос.

А вот Бьюша очень обидчивый, с ним можно только лаской. Если я на него прикрикну, Бьюша тут же поворачивается к арене спиной — обиделся. Он из меня буквально верёвки вьёт.

Черный шпиц Ластик жил у заводчиков, но был в таком состоянии, что мы его с большим трудом отмыли и вылечили от кашля, насморка, грыжи, не говоря уж о том, что собака была вся в колтунах. Если честно, Ластик был куплен из жалости, но оказался прирождённым артистом и теперь участвует в номере.

— Слышала истории, что люди специально подбрасывают вам собак?

— Да, было такое, и не раз. Если для номера не подходит животное, мы его всё равно не бросим: ищем новых хозяев, пристраиваем. Нам в Брянске так подкинули бассета. Вроде бы некрупное животное, не агрессивное, мы не могли понять, за что его выкинули. Но когда забрали, что он творил! Шкафы сносил! Но всё же пристроили и его.

— У вас же в номере ещё огромные зенненхунды заняты.

— Этих покупали специально. Первый –Ингур, он три года дома жил со мной, поэтому считает себя хозяином. Потап, Тарас — они более пугливые. С Ингуром можно погулять на улице, остальные её боятся. У нас во всех цирках закрытые доры, там и гуляют, бегают.

— Далматины «беговые» собаки, сколько им времени надо на прогулку?

— Обычно с большими собаками надо гулять не меньше чем по часу два раза в день. Но это от темперамента зависит, у нас есть те, кому и полчаса много, а кому и часа мало, особенно молодым.

— Какой у них распорядок дня?

— С утра до репетиции гуляют, потом репетиция, дальше еда, отдых, в шесть вечера опять прогулка, кормежка, уборка. Перед выступлением выгул подольше и с утра они без еды, так как в работе даю много прикормки, чтобы трюки было легче выполнять, животы не были тяжёлые.

— У вас в номере все парни. Не дерутся?

— Конечно, дерутся. Есть более агрессивные, есть менее, но всё равно драки бывают. Кто-то ещё не добежал до тумбы, другой ему дорогу пересёк — запросто могут сцепиться. Поэтому я в начале номера всегда со стеком выхожу.

— И живут они отдельно?

— Ну да, они живут по группам, и выгуливаем их так же. Не по породам, Ингур у нас живёт со шпицами.

— Чем кормите собак?

— Когда приезжаем в цирк, зверей ставят на довольствие, есть определённые нормы. Основное питание — это, конечно, сухой корм, плюс овощи, мясо, творог. Наши собаки, например, очень любят тыквенную кашу.

Корм, конечно, разный для далматинов и зеннехундов — у них же шесть разная.

— У вас есть и кошки, как они работают вместе с собаками?

— Знаете, война кошек и собак — это преувеличено. Любое животное можно приучить друг к другу. У нас три кошки, и все они живут в вольерчике вместе с зенненхундами.

— А дома тоже есть животные?

— Конечно, бабушка всю жизнь провела с собаками, как без них? У неё дома шпиц, раньше он работал, но потом сломал лапу. Теперь с бабушкой на пенсии. Ещё 2 чихуа-хуа.

— А как у вас появился попугай, который теперь, видимо, попугаиха?

— Его купили, когда я была совсем маленькой. Мама рассказывала, что хотели именно самца, они более ласковые и разговорчивые, и продавец утверждал, что это самец, его самки клевали. Но вот прошло 18 лет, и он именно в вашем цирке стал нестись. Теперь не понятно, кто же наш Феликс.

У меня, кстати, с ним всегда отношения были натянутые, приходилось с ним фруктами делиться. Хотя я их не очень и любила, но сам факт делёжки меня, видимо, раздражал, и я всегда старалась исподтишка ему пригрозить. Он мне тем же отвечал — вылазил из клетки и бегал за мной по полу, клюнуть старался. Он умеет любые замки на клетках открывать, выбирался из них постоянно.

Мама с ним номер репетировала, но как-то не сложилось. А ездит он с нами всю жизнь.

— Лиза, участь циркового ребёнка, на взгляд обычного человека, очень незавидная: постоянные переезды, отсутствие подруг… Не хотелось это бросить?

— Подруги у меня есть, только в московской школе, которую я заканчивала. У нас отпуск в мае, и всегда последний месяц я приезжала домой, в свою школу, где в первый класс пошла. А желание всё бросить было, причём долго, года три, лет с 15-ти. Но вот когда в вуз поступала, пожила, как все, и побежала назад в цирк. Развернуло меня на 180 градусов, и я теперь ничего не хочу менять.

— Лиза, а есть желание чем-то ещё заняться, кроме дрессуры?

— Я репетирую номер, называется «Колесо Сира». Это эквилибристика и акробатика одновременно. Он ещё не поставлен, но скоро будет.

— А какой жанр для вас в цирке самый привлекательный?

— Канат. Ни разу не пробовала, но есть огромное желание. Надеюсь, когда-то эта мечта сбудется.