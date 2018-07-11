На «Иннопроме» показали работающего в паре с человеком робота

Для индустриального Среднего Урала в первую очередь интересны интеллектуальные решения для промышленности. Стенды, где за стеклянными перегородками роботы деловито перекладывают предметы на конвейерной ленте или выполняют сварку, приковывают внимание и потенциальных потребителей, и просто любопытствующих посетителей выставки. Таких площадок несколько. Хозяева одной из экспозиций, как оказалось, сами роботов не производят, а разрабатывают для них программное обеспечение.

— Мы делаем роботов умными: создаем для них софт, позволяющий машине самостоятельно просчитывать траекторию движений и последовательность операций, — объясняет разработчик компании ABAGY Даниил Киреев.

По его словам, обычно производственники покупают робота и заказывают разработку конкретной программы, при этом машина будет уметь выполнять лишь определенный набор операций. Это не слишком рационально. Здесь технология иная: клиент заходит в «Личный кабинет» на сайте компании, загружает 3D-модель, подтверждает, что в рабочей зоне нет людей, а необходимые детали в наличии, нажимает кнопку — и все работает. Столь же просто переключиться на изготовление нового продукта — ощущение, что это не сложнее, чем сменить аватар в социальной сети.

Переключить робота на изготовление нового продукта, кажется, не сложнее, чем сменить аватар в социальной сети

По соседству — японские роботы Fanuc. Экспонат с табличкой «Премьера в России» выполняет перестановку грузов с конвейерной ленты в коробку и обратно. Насколько быстрее и точнее человека робот выполняет эту работу, оценить сложно. Как объяснил сотрудник фирмы, главное преимущество новинки именно в скорости. Также японцы делают ставку на грузоподъемность — самые мощные машины могут поднять более тонны. Кроме того, промышленные роботы выполняют токарные, фрезерные, покрасочные работы, оценивают качество деталей и другими способами минимизируют участие человека в производственном процессе.

А вот Корейский институт развития робототехники представил свой вариант кобота — робота, который создан не для того, чтобы заменить человека, а работать с ним в паре. Например, он возьмет на себя ту часть работы, которая опасна — скажем, есть риск повредить пальцы. Движениями машины можно управлять с помощью компьютерного приложения и касаний рук.

Кстати, экспонаты института интересны не только промышленникам, но и рядовым потребителям интеллектуальной продукции. Например, каждому владельцу смартфона пригодится устройство, которое ищет неполадки в телефоне с помощью подвижной платформы и наконечника-исследователя.

Центр аддитивных технологий Enicon привез в Екатеринбург машины, печатающие изделия из трех видов материалов: металла, полиамида и жидкого полимера. Как рассказал представитель компании Игорь Петров , основные покупатели таких 3D-принтеров — предприятия авиационной и аэрокосмической отраслей. Также, по словам специалиста, с помощью устройства можно отсканировать сломанную деталь и тут же изготовить новую, что позволит сократить потребность в заказе запчастей из-за границы. Впрочем, напечатать можно практически любое изделие — среди образцов, например, обувь с ортопедической подошвой из мягкого полиамида.

Вокруг людей, машин и софта вращалась и деловая программа форума.

В основе Индустрии 4.0 лежат десять технологий, в том числе искусственный интеллект, Интернет вещей, 3D-печать, Big Data, робототехника. Но насколько российские предприятия готовы к их практическому использованию? По данным исследования, проведенного Минпромторгом РФ совместно с компанией «Цифра», 60 процентов заводов имеют четкую программу цифровизации с рассчитанным бюджетом и сроком реализации проектов в пределах двух лет, 39 процентов компаний ввели должность директора по инновациям и цифровой экономике. К 2019 году к промышленному Интернету будет подключено 1,3 миллиона единиц оборудования в машиностроении и 0,6 миллиона — в металлургии, нефтегазодобыче, химпроме, причем Россия может стать одним из лидеров по применению искусственного интеллекта в процессном производстве. Для перехода к Индустрии 4.0 у нас имеется хороший задел: сильная математическая школа, разработки в сферах микроэлектроники и кибербезопасности, активный IT-бизнес. Усилить эти позиции поможет сотрудничество со странами-лидерами четвертой промышленной революции, в частности, со страной-партнером Иннопрома-2018 Южной Кореей, где цифровые технологии уже поставлены на поток.

— Потенциал понятен — где громкие истории? — комментирует текущую ситуацию Игорь Богачев , генеральный директор компании «Цифра». — Дело в том, что промышленность — весьма консервативный сегмент, многие крупные предприятия созрели для цифровизации, и даже есть успешные проекты, но большая часть задается вопросом: «С чего начать?». Нужно навалиться всем миром, общаться, делиться опытом, запускать много пилотных проектов и отсекать неэффективные. Не менее 20 процентов рабочего времени сотрудников должно уделяться инновациям. Вы никогда не знаете, откуда придут идеи — от топ-менеджера или от начальника цеха, рабочего. Важно вовлекать в процесс всех.

Для перехода к Индустрии 4.0 в России имеется хороший задел: сильная математическая школа, разработки в сферах микроэлектроники и кибербезопасности, активный IT-бизнес

"Умная" фабрика — это не просто автоматизированные линии, а изменение бизнес-модели разработки продуктов и услуг в целом. С помощью цифрового двойника можно имитировать все стадии производства, прогнозировать поломки, спрос, повысить энергоэффективность и т.д. К примеру, благодаря «цифре» КамАЗ сократил срок создания сервисной документации на 40 процентов, время работы со сложными дизайн-проектами — на 50, увязал воедино данные по сервису и ремонту, что позволяет четко планировать замену узлов, логистику запчастей и другие процессы. Похожим образом выстроено сервисное обслуживание «Сапсанов» в компании «Сименс» . Благодаря цифровому двойнику удалось очень быстро создать автомобиль «Кортеж». Используют эту технологию и в Объединенной двигателестроительной корпорации , за счет чего сроки разработки нового двигателя уменьшились с 10-15 до 3-5 лет.

Главная дилемма Индустрии 4.0 — куда деваться человеку, которого вытесняют роботы?

— Они могут действовать быстрее, точнее людей, но имеют свои ограничения, в частности, зависимость от запрограммированного алгоритма, — рассуждает главный технический директор ABB Базми Хусейн. — Думаю, от обучения роботов мы в итоге перейдем к самообучению: машины начнут делиться данными друг с другом, осознавать пространство вокруг себя, чтобы эффективно взаимодействовать с людьми. Программное обеспечение сможет прогнозировать непредвиденные ситуации и предотвращать их, взаимодействовать с искусственным интеллектом. Но все-таки человеческий креатив останется самым сильным компонентом триады «машины, люди, софт».