Не надо, Федя, не надо… Послание Смолову

Обозреватель Sobesednik.ru защищает, возможно, главного антигероя матча 1/8 финала ЧМ-2018 Россия — Хорватия (2:2, победа Хорватии по пенальти).

За минувшие несколько часов, прошедшие с момента трагического вылета сборной России с Чемпионата мира по футболу-2018, довелось услышать целый ряд противоположных мнений о нападающем Федоре Смолове . От нескончаемой волны нечистот (приводить из этических соображений не стану — при желании зайдите в инстаграм Смолова и почитайте комментарии под его фотографиями) до того, что сам Смолов-де ни в чем не виноват, а вот Черчесов, у которого, по его собственным словам, всегда есть план «Б», «знатно облажался» — дескать, это же надо было отправить открывать серию форварда, который свое звание «ни на процент не оправдал».

На эмоциях (пролог к которым, как кто-то уже забыл, вообще-то достался нам именно благодаря Федору и его партнерам) особенно легко впасть в крайности и примкнуть к стройному хору вопящих анафему невротиков: дескать, «не помял ли ты при ударе прическу», «как посмел в решающий момент так пижонить», «в какую ты там Европу собрался — я бы на твоем месте разве что турецкий учил» и так далее.

Не хотелось бы произносить распространенное «истина где-то посередине», тем более что вскоре слово через СМИ взял сам Смолов, до того безутешно провалявшийся на газоне, пока едва ли 70% зрителей покинули места сочинского стадион «Фишт»: «К сожалению, это произошло со мной. Не снимаю ответственности за нереализованный пенальти. Единственное, хочу сказать: в моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искреннее надеюсь, что смогу из нее извлечь выводы и стать сильнее».

Характеристика типа «слова не мальчика, но мужа» — она, конечно, жутко заштампованная, но как никогда походит сейчас. Федор по своему поведению долго был именно мальчиком, застрявшим в юношестве инфантилом, анфан терриблем отечественного футбола, но затем — и Федор и тут не стесняется в этом признаваться, особенно проникновенной была его собственная колонка-исповедь перед стартом ЧМ — рефлексия помогла ему войти во взрослую жизнь; а это, в свою очередь, дало возможность (и вследствие, наверное, право) ворваться в пантеон лучших игроков российского чемпионата.

Иные окаянные, конечно, даже после такого откровения Смолова все равно готовы при случае плюнуть тому в лицо, как отнявшему у них лично (ну и где-то там, на заднем плане, «у всей страны!») последнюю реальную в обозримом будущем мечту о Кубке мира. Но, во-первых, такими крайностями как правило жонглирует кто-то из тех, кто по ходу пьесы мастерски переобувается из «Да запретить на хрен футбол в России!» в «Я в них всегда верил!». А во-вторых, те, кто так говорит, почему-то столь же легко приватизируют право на эту мечту — видимо, их претензии куда уникальнее и обоснованее, чем даже у самих футболистов.

Я же после этих слов Смолова заявляю, что на его (и, следовательно, нашем) поколении шансы еще будут, а новая мечта, возможно, засияет ярче прежней. (Хотите — давайте в комментариях поспорим и заключим пари, если кто-то считает иначе.)

Я уже верил в тебя, Федя, причем еще до того, как ты сам о себе заговорил; до того, как это стало мейнстримом. Верю и сейчас; особенно после такой твоей речи.

Кроме того, у нас все равно нет других игроков. Как нет и другой сборной.

И — благодаря тебе и твоим партнерам — последние слова мы впервые 10 лет за произносим с гордостью.