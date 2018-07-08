Чем на самом деле занимались калики перехожие

В русском народном фольклоре часто упоминается о каликах перехожих. Кем же были эти люди? Откуда взялось такое название?

Кто такие калики?

Каликами в старину на Руси называли странников, поющих духовные стихи и былины. Кстати, они и сами нередко становились героями былин. Так, в русском эпосе есть Калика-богатырь, побивающий «силушку», которой «сметы нет», «могучий Иванища», а также «калика перехожая переброжая», с которым не решается вступить в поединок сам легендарный русский богатырь Илья Муромец . К слову, последнего вдохновили на защиту земли Русской именно калики.

Существуют две версии происхождения слова «калика». Согласно общепринятому мнению, этимологически оно связано со словом «калека», поскольку многие странники были юродивыми или обладали физическими увечьями, чаще страдали слепотой. Однако иные исследователи полагают, что термин произошел от слова «калиги» (лат. caligae — полусапоги, затем так стали называть подвязные сандалии, которые обували странники, направлявшиеся из западных стран в Иерусалим).

Странничество было связано с религиозным паломничеством. Так, русские калики упоминаются в «Хождении Даниила игумена в Иерусалим» и в записках Стефана Новгородца. Былины повествуют о каликах, державших путь «из монастыря Боголюбова к славному городу Иерусалиму».

Какими были калики?

Но в большинстве своем калики все же были нищими и добывали себе пропитание милостыней. При этом они пользовались почетом и уважением благодаря тому, что посещали святые места.

Бывая в Греции и Палестине, русские странники наблюдали, как их заморские, например, византийские «коллеги» пели на площадях перед собравшейся толпой священные песнопения и рассказывали жития святых, нередко основанные на апокрифических сказаниях, в обмен на подаяние. От них наши калики и переняли этот способ, с помощью которого добывали свой хлеб.

Калики оказывали довольно сильное влияние на религиозные и нравственные представления русского народа. Они проповедовали аскезу и сами часто следовали этому идеалу.

Нередко калик привечали у себя дома богатые люди — дворяне и купцы, предоставляя им на время кров и пищу. Иные «квартировали» круглый год, и их уже воспринимали почти как домочадцев. Странники развлекали хозяев и их детей рассказами и песнопениями, а иногда учили и обычной житейской мудрости. Их считали «божьими людьми», прислушивались к их словам и пророчествам, если они обладали даром предсказания.

Но чаще всего калики находили приют в скитах и монастырях. При этом монашеский постриг они принимали редко — это была особая категория людей, близких к Богу, но не удалявшихся от мира. Некоторые так и странствовали всю жизнь, до глубокой старости или до самой смерти не имея собственного угла.

Последний путь калик перехожих

К концу XIX столетия репертуар русских калик довольно оскудел. Как правило, певцы-странники могли исполнить не более четырех-пяти духовных стихов. Особой популярностью пользовались стихи о Вознесении, Лазаре и Богаче, Страшном суде, святом Егории, а также об Алексии, человеке Божием, и Иоасафе-царевиче (Иосифе Прекрасном). Самый богатый репертуар оставался у странников в северных губерниях — Архангельской и Олонецкой. Отдельные тамошние калики даже помнили былины.

Православные странники упоминаются во многих произведениях и мемуарах, касающихся дореволюционной эпохи. После революции, когда начались гонения на Церковь, традиции странничества в России сошли на нет, а словосочетание «калика перехожая» стало анахронизмом.