«Какая умница»: Елена Темникова возит с собой в отпуск библиотеку

Певица Елена Темникова удивила поклонников стремлением прочесть за время отдыха как можно больше книг. Они не ожидали, что их любимица способна всерьез увлечься чем-то, кроме музыки. Елена рассказала, какие произведения на этот раз она прочла в отпуске.

С наступлением лета к морям отправились не только обычные граждане России, но и знаменитости. Кто-то из них дает концерты в теплых краях, совмещая отдых с работой, как, например, Полина Гагарина , кто-то посвящает свое время только отдыху. Занятия в отпуске тоже у всех разные. Например, Ксения Бородина ни дня не может прожить без турецких сериалов, а Гагарина и Валерия — без тренировок. А вот известная певица Елена Темникова, оказывается, с упоением читает в отпуске книги. Артистка сейчас с мужем и дочкой Сашей отдыхает на побережье Средиземного моря в Греции. Артистка радует поклонников не только снимками своей персоны на фоне живописной природы и еды, которую она поглощает, как это обычно делают отечественные звезды. Елена поделилась, что берет с собой в отпуск небольшую библиотеку и это является для нее залогом успешного отдыха, поскольку только так она может переключиться с мыслей о работе на расслабление.

Темникова рассказала, какие книги она взяла с собой на Крит и какое они произвели на нее впечатление. «В первую очередь хочу порекомендовать роман „Зулейха открывает глаза“ Автор Гузель Яхина . Потрясающий женский тонкий роман. Он по-настоящему прямо в сердце. Ты только открыл книгу, а герои уже самые значимые и близкие тебе люди. Первую ночь отпуска я провела с Александром Цыпкиным . И его женщинами непреклонного возраста. Рассказы из жизни. Короткие. Для взрослых и быстрых умов. Для коротких сессий чтения… И сейчас читаю нашумевшую книгу Марка Мэнсона „Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо“. Эта книга поможет вам разобраться в том, что считать подлинно важным в жизни, а что вовсе неважным», — поделилась Елена. Поклонники поблагодарили свою любимицу за рекомендации и восхитились ее нетривиальным способом отдыха, который не особо популярен у современных барышень.

«Леночка, какая ты умница! У меня не хватает силы воли на отдыхе книги читать» «Здорово! Я в отпуске обычно лежу овощем, не до книг вообще» «Спасибо большое за обзор книг, прочту обязательно!» «Будем ждать еще рекомендации от тебя, интересно очень» Естественно, Елена Темникова демонстрирует в отпуске не только ум, но и фигуру. И если до недавнего времени многие упрекали звезду в излишней стройности, то один из последних ее снимков удивил их наличием округлых бедер.