Инна Жиркова: «Иногда мне разрешают встретиться с мужем»

Чемпионат мира по футболу — главное событие не только для известных футболистов, но и для их жен. Инна Жиркова , супруга прославленного спортсмена, не стала исключением. Однако видеться с мужем ей удается не так часто, как хотелось бы.

— Инна, расскажите, изменилась ли жизнь вашей семьи в связи с чемпионатом мира по футболу?

— Конечно! Получается, что времени у нас вообще ни на что нет. Я была и в Самаре, и в Санкт-Петербурге, и в Москве на матчах сборной. А еще у детей каникулы, и хочется всем нам побыть у бабушки с дедушкой. Иногда мне разрешают встречаться с мужем, поэтому приходится стоять и по три часа в пробке, чтобы потом увидеться с ним на 15 минут. Сейчас я в основном общаюсь с ним только онлайн, не каждый день разрешают пересекаться.

— Супруга футболиста Жиркова еще за кого-то болеет, кроме нашей сборной?

— Да, я болела за Сербию, поэтому даже летала в Калининград, да и в Москве на матч ходила. Там играет наш ближайший друг Бронислав Иванович. Юра с ним играл в «Челси». Мы близко общаемся — мы еще и соседи в Санкт-Петербурге. Я очень хотела, чтобы команда прошла дальше, но, к сожалению, ребята проиграли.

— Жены футболистов всегда на виду, и среди них уже есть тренд: всегда выглядеть идеально и быть, что называется, девушкой, только что сошедшей с обложки…

— Да, мне часто задают вопрос: как вы с тремя детьми так хорошо выглядите? Но мне кажется, что я немножко отличаюсь от этого «тренда». Я хожу по Москве в джинсах, ненакрашенная, не сижу в салонах красоты целыми днями. Конечно, хочется выглядеть красиво, но не всегда это получается. Но быть в форме очень важно, ведь у нас молодые мужья, хочется быть им под стать.

— Но все-таки в салонах красоты вы частая гостья? Делаете ли «уколы красоты» и иные процедуры?

— Я очень боюсь делать все эти процедуры. Мне подружка тут, кстати, прислала высказывание какого-то хирурга, который рассказал, что якобы я сделала контурную подтяжку лица, уколы… Но дело в том, что меня даже подруги уже уговаривают сделать хотя бы что-то, потому что я настолько боюсь уколов! Я понимаю, что уже пора, и надо уколоть хотя бы лоб, но пока к этому не пришла. Ходила я к косметологу раза три в жизни, чтобы сделать какие-то маски и массаж лица — это мне нравится, правда, занимает слишком много времени. А вообще я боюсь всех этих вмешательств, особенно когда лицо так закалывают, что оно еле движется. У меня мимика лица довольно активная.

— Получается, у вас и мыслей себе что-то вколоть не было?

— Да что вы — были! После каждых родов я хотела себе вколоть инъекции, увеличить губы и изменить форму носа. Видимо, какая-то послеродовая депрессия была. Но Юра мне сказал: «Только попробуй!» В общем, как-то он меня от этого всего увел. Да у меня даже дома, кроме дневного крема и какой-то маски для лица, ничего и нет.

— Как вы думаете, тот факт, что среди жен футболистов — сплошные модели и победительницы конкурсов красоты, это случайность или существует такая мода: жениться на самых красивых?

— Я думаю, что это — совершенная случайность. Если говорить про Юру, мне кажется, ему было бы все равно, была я где-то на конкурсе красоты или нет. Мне кажется, у футболистов так. Не у всех же жены модели. Они просто выглядят как модели. Это другое дело. Я вообще познакомилась больше чем 11 лет назад со своим мужем. Подружка меня позвала на завтрак — она встречалась там со своим другом, который ненадолго прилетел в Москву. А он оказался тоже со своим другом — Юрой Жирковым. И вот с того дня, с завтрака, мы с Юрой уже не расставались.

— Признайтесь, а среди жен футболистов возможна дружба? Вы с кем-то общаетесь?

— Конечно. Я дружу с Павлюченко, Широковой, Самедовой, Погребняк. С Юлей Барановской близко дружим, хоть она уже и не жена. Раньше бытовало мнение, что нас объединяют наши мужья, но уже столько лет прошло, что, мне кажется, нас объединяют не столько они. Жизнь у всех меняется: кто-то уже развелся, у кого-то мужья уже не играют в клубах. Хотя познакомились, конечно, мы, когда вместе летали на матчи в другие города и страны. То есть нас человек 10, и мы все общаемся уже много лет.

— Когда у Юлии Барановской был непростой период в жизни после развода, вы и ваш круг жен футболистов как-то ее поддерживал?

— Конечно! Я не знаю, как насчет круга, но мы-то с Юрой, конечно, ее поддерживали. Она жила у нас практически год, прежде чем переехать в Москву. Мы — крестные ее детей. Поэтому, конечно, мы Юлю поддерживали — и когда нужна была прописка, и много других моментов. Причем получилось так, что когда потом мы уже переехали в Санкт-Петербург, уже Юля помогала нам с подбором квартиры, с выбором школы для детей, с врачами и т. п. Так что мы друг друга поддерживаем и до сих пор.

— Ну и, конечно, хотелось бы поговорить о важном для многих девушек вопросе — диетах и правильном питании. Вы практически не поправляетесь. Может, сидите на какой-то специальной «футбольной» диете?

— Раньше мне казалось, что в этом вопросе так все просто. Я всем говорила: меньше ешьте, больше двигайтесь и пейте воду по утрам. Сейчас я понимаю, что если делать только это, не совсем помогает — лишние килограммы уже не настолько быстро уходят. Я не так давно летала с мамой в Таиланд в клинику похудения. Но могу сказать, что потом все килограммы набираются обратно. Все потраченные силы, перелеты, можно сказать, были насмарку, потому что я быстро набрала.

— А у вас вообще большой опыт экспериментов, связанных с диетами?

— На диете я сидела один раз в жизни, давно. Выдержала, наверное, месяца три. Причем делала это вместе с мамой, что было гораздо удобнее, потому что мы готовили все на двоих, друг на друга смотрели, и нам друг перед другом даже было как-то неудобно много есть. А сейчас такой ритм жизни, что я не могу быть на диете. Но я обязательно найду время и сяду на эту диету, которая у меня расписана по дням. Это расписал диетолог моей подруги. Мы с ней практически одного веса и телосложения, и я подумала, что этот рацион мне тоже подойдет. Там все просто: вареная грудка, огурцы, помидоры… Я уже пробовала раньше, мне подходило: я не голодала, просто ела все по часам.

Вообще тем, кто хочет похудеть, могу дать совет: самое главное в этом вопросе — сила воли! Потому что у меня сила воли то есть, то ее нет. Я когда была с маленьким ребенком, то не сидела на лавочке, а наворачивала круги по парку — килограммы таяли. А сейчас я уже детям для игр не нужна — потому что они играют сами с собой, а я наблюдаю за ними, просто сидя на лавочке. И это не способствует похудению.

— А кто готовит для вашей большой семьи?

— Когда приезжает моя мама, она готовит. В остальное время готовлю я или няня. Бывает, когда старшие дети едят только в школе. Да и Юра не из тех, кому надо все время что-то необычное. Он никогда не скажет: «Ой, сегодня рыба, а я что-то хочу мяса!» Но даже если такое бывает, пожарить мясо тоже несложно.

— Актуальный вопрос: а что можно есть футболистам? Это всегда здоровое питание?

— Мы часто и пирожки едим. (Улыбается.) Мама приезжает к нам и печет реально вкусные пирожки. Диета не всегда соблюдается в нашей семье: надо же иногда радоваться жизни! А вообще я сыну раз или два в году разрешаю отправиться в заведение фастфуда, потому что для него это целый праздник.

— А мужу разрешаете туда ходить?

— Он туда не ходит, хотя я ему точно не могу запретить (смеется). У него есть свой вес, он не может есть что попало, потому что игровой вес — это серьезное дело. Там постоянный контроль. Если футболист наберет лишние килограммы, его могут оштрафовать. Но в принципе Юре набрать очень сложно, потому что даже в отпуске он всегда проводит время в спортзале.

— А вы, будучи супругой спортсмена Жиркова, играли когда-нибудь в футбол?

— Конечно! Тут без этого никак. Потому что если младший сын меня просит, я не могу отказать. Мы можем играть и с друзьями. Даня готов играть в футбол днями и ночами — и когда Юру ждет с тренировок, и когда старшего брата Диму… К нам часто прилетает еще и Юрин брат — тоже играет.

— То есть в семье растут футболисты?

— Дима, старший сын, занимается футболом — каждый день у них тренировки, в субботу игры. А младший, которому еще нет трех лет, уже настолько увлечен игрой, что, кажется, мы отдадим его в спортивную секцию еще раньше, чем брата Диму. Он просто не может без мяча. Ему не нужны никакие игрушки, мультфильмы — он смотрит спортивные каналы, всегда ходит со мной на стадионы… Мне говорят: «Такой маленький, как ты его берешь с собой?!» Так я даже не могу его не взять — он каждый раз кричит: «Футбол, футбол!» И мы всегда ходим на матчи вместе, даже вместе летаем на игры.

— А вы, наверное, будучи супругой известного футболиста, знаете об этом виде спорта все?

— Нет, я больше любитель. Я не разбираюсь в футболе профессионально. Хотя, конечно, нельзя сказать, что я совсем ничего не понимаю, как 10 лет назад, когда я не знала, что меняются воротами. Я была очень далека от футбола. Сейчас часто хожу со старшим сыном. И даже если я что-то не понимаю, он мне объясняет. Например, когда происходит какая-то ситуация, сын мне говорит, что вот сейчас будет угловой или штрафной. Он, конечно, больше разбирается, чем я. А я — просто болельщик.

— А спорт, кроме редких футбольных игр в семейном кругу, присутствует в вашей жизни?

— Я уже шучу, что если бы придумали в вагоне фитнес-зал, я была бы там постоянным клиентом. Потому что настолько часто езжу в Москву и Санкт-Петербург, что на фитнес мне ни сил, ни времени не хватает. Утром уезжаю на работу в ателье — я его открыла три года назад, когда была беременна Даней. Дома делаю зарядку по утрам с детьми. Обычно включаю музыку, и мы весело проводим время. Зарядку мы часто проводим по очереди: сегодня дочь Милана, завтра — сын Дима. Правда, Юра с нами не делает зарядку, потому что когда мы встаем, он уже уезжает на тренировку.