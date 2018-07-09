Российский робот стал сотрудником полиции в Казахстане

В Казахстане в департамент внутренних дел (ДВД) поступил на службу робот из России. В его функции входит оповещение при обнаружении опасности. Робот идентифицирует нарушителей в лицо и сообщает о его местонахождении. Также робот может записывать все, что происходит вокруг него и реагировать на слова опасности, распознает отпечатки пальцев.

На данный момент новый сотрудник полиции проходит тестирование и уже в следующем месяце примется за выполнение прямых обязанностей. Отмечается, что робот внедряется в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».

Разработала робота-полицейского Российская компания Промобот. Отмечается, что уникальная машина оснащена и другими уникальными способностями. Автономные видеорегистраторы, который круглосуточно ведут видеонаблюдение и видеозапись всего происходящего. Материалы хранятся в течение двух недель на встроенном носителе, что позволяет сохранять данные вне зависимости от подключения к сети.

«Сегодня такие роботы разрабатываются во многих странах, но решения, которые реализованы на данном роботе — уникальны для мировой индустрии. Именно для ДВД Казахстана впервые разработано решение, включающее устройство для дактилоскопии, распознавание правонарушителей по лицу, алгоритм оповещения о потенциальной опасности, автономная система круглосуточного видеонаблюдения», — председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков

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