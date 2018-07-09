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И не подвел товарищ Дзюба
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И не подвел товарищ Дзюба 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Посмотрев матч сборной России и Испании, после которого команда под руководством Станислава Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего мундиаля, наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев сильно приободрился.
Хрусталь пылится мой в сервантах, Крик радости со всех сторон, На полке Лорка и Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон…
Испания, тебе без лести Скажу: ты лучшая из стран, Ты не забыла, как мы вместе Шли с лозунгом «Но пасаран!»
И как тогда нам было просто Любить весь мир! Но вот итог: По центру мчит Диего Коста, Пытаясь преподать урок.
Не нахожу себе я места, Мечусь, как будто в клетке лев, У них играет там Иньеста, Зато у нас есть Смолов эФ!
Могли бы побыстрее бегать, Испанцы спят, у нас — кипит, И вспомнил Лопу я де Вегу — Собаку, что на сене спит.
Отдам, я говорил, два зуба, За наших я на стенку лез, И не подвел товарищ Дзюба — Не нужно мне менять протез!
Потом к фанатам на поклоны, Имея очень гордый вид, Опять поеду в Барселону И не забуду про Мадрид.
Над Лужниками ветер веет, Народ ревет — хватило сил: В героях Игорь Акинфеев — Два пендаля не пропустил!
Я знаю, что испанцам плохо, Поплачут — и из сердца вон! Зато отличная риоха — Не то что русский самогон…
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