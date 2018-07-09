Накодируй на миллион

На площадке бизнес-акселератора в Ставрополе царит специфический тихий хаос. Стулья нагромождены вокруг столов, за которыми сидят компактными группами люди и что-то вполголоса обсуждают. Перед каждым ноутбук, на полу шнуры питания, кое-где спальные мешки и рюкзаки. Возле стола с едой и кофе небольшое столпотворение. Идет хакатон — соревнование программистов, которые за два дня должны разработать готовые IT-проекты из самых разных областей — от интернета вещей и дополненной реальности до Big data и машинного обучения. Призовой фонд — миллион рублей.

Команды-участницы решают задачи, поставленные заказчиками. В результате должен получиться работающий программный продукт. Победители примут участие в Кавказском хакатоне, а лучшие из лучших отправятся на федеральный этап в Москву. Чем выше уровень, тем сложнее и интереснее задачи. Ставропольский отборочный этап — первое звено в этом ряду.

Мозговой штурм

На входе встречает Роман Никишев — молодой парень в шортах и, по сути, главный здесь человек.

— Вам надо было приходить вчера или завтра, — говорит Роман. — Вчера у нас были лекции крутых спикеров, завтра — финал и презентации, а сегодня команды просто работают над задачами.

Но интереснее всего — слушать гул интеллектуального муравейника, в котором возникают безумные и гениальные идеи и в каком-то смысле решается будущее всех участников. Кто-то из них пришел просто поиграть, кто-то надеется на перелом в жизни.

48 часов непрерывного мозгового штурма. Большинство на ночь разъезжаются по домам, но самые стойкие продолжают работать круглые сутки, площадка это позволяет.

Дмитрий — мужчина средних лет с дипломом магистра биотехнологий и амбициями стартапера. Вместе с двумя соратниками из команды Psycho Duck он создает сервис по поиску стихийных свалок. По задумке приложение с геолокацией должно давать пользователю возможность отметить стихийную свалку. Чем больше людей ее отметит, тем заметнее она будет в рейтингах и, по идее, скорее исчезнет. На столе помимо ноутбуков — гора листов бумаги с нарисованными от руки набросками будущего продукта. По словам Дмитрия, так легче понять, чего ты хочешь.

Мы подходим к ним вместе с организаторами во время чекпоинта — промежуточной проверки, когда участники отчитываются о ходе работ. Дмитрий проработал всю ночь, поэтому некоторое время собирается с мыслями, а затем выпаливает все достижения на одном дыхании. Если все получится, то их сервис поможет как волонтерам, так и администрациям муниципалитетов устраивать субботники там, где это действительно нужно. На вопрос о степени готовности смущенно отвечает:

— Если микросон не будет сбивать, то укладываемся в график.

«Потише, там слушают!»

Команда под названием Seals сидит немного особняком. Они шутят, что хотели унести стол, но организаторы их поймали, так что приходится решать задачу. На самом деле это ветераны хакатонов, их традиционно отправляет на подобные мероприятия Северо-Кавказский федеральный университет. В этот раз они занимаются разработкой приложения по поиску развлечений в городе.

Третьекурсник Марк — единственный из них, кто не учится на программиста. Он говорит, что помогает сделать проект более реалистичным и презентабельным и вообще он здесь кэп.

— Нет, я здесь кэп, а он — просто менеджер. Захочу, и найму другого! — смеется студент третьего курса Владислав. Он как раз занимается кодом, как и двое первокурсников: Артем-«я тут просто сижу» и Никита-«грузоперевозки» (так и попросил записать).

Никита и правда занимается перевозками — отвозит и привозит ребят на машине. А «просто сидящий» Артем выполняет роль штатного параноика. Время от времени он перебивает рассказ двух капитанов о проекте: «Все сразу не говори!», «Потише, там слушают!»

Там — это за соседним столиком, где участники другой команды готовят похожий проект. На вопрос о краже идей он с гордостью отвечает:

— У нас крали, мы — нет! Но вот сейчас мы такую фишку придумали, подобного точно ни у кого нет. Но подробности мы не скажем. Приходите завтра на презентацию, там все будет!

Зато на отвлеченные темы они говорят охотно, то и дело перебивая друг друга. В частности, «пакет Яровой» ребята считают неэффективным, как и любые запретительные меры в отношении свободного доступа к информации.

— Мы так шутим, товарищ майор! — вставляет реплику Артем, глядя куда-то в потолок.

Складывается ощущение, что они получают удовольствие от самого процесса и не намерены говорить серьезно ни о чем. Поэтому на вопрос о мечтах и планах Владислав уверенно отвечает:

— Я мечтаю участвовать в хакатонах! Ну правда. Тут кормят, чай дают, вайфай есть. Опять же, маечки всякие. Если они расширят ассортимент и зимой будут выдавать пальто, то готов быть с ними круглый год.

— На самом деле, — перебивает Марк, — мы, конечно, хотим победить. Попасть на кавказский этап, потом — на федеральный.

А вообще, ребята мечтают поехать на хакатон в Сан-Франциско, но сомневаются, что университет даст деньги на такую поездку.

«Первые составили нам техзадание, а продавать продукт мы будем вторым»

Большинство участников хакатона — уже не студенты. Но процессом они увлечены куда сильнее и говорить способны только о задаче:

— Техническое задание у организаторов и заказчиков интересное. В нем сразу несколько слоев, — говорит Михаил, капитан команды «Бизнес трансформация».

Они разрабатывают CRM для ставропольской ресторанной группы «Кухня Family». Это задача, привязанная к конкретному заказчику. Цель — создать сервис, который будет собирать данные о гостях ресторана, составлять их портрет и поможет лучше учитывать их вкусы и интересы.

— Самое забавное, что интересы у маркетологов и управляющих разные. Но первые составили нам техзадание, а продавать продукт мы будем вторым! — смеется Михаил.

Его команда пришла со своими наработками, их нужно приспособить к конкретной задаче. То есть быстро создать продукт, который они смогут продать.

По словам организаторов, в этом и есть главная цель хакатона. Не только научить людей работать в команде, устраивать мозговые штурмы, но и формировать ситуацию, итогом которой станут реальные стартапы, контракты, трудоустройство. Это уже не тусовка программистов, а своеобразная форма консалтинга. Над каждой задачей работает несколько команд, а заказчик выберет лучшее решение или объединит несколько. Ради этого заказчики (в данном случае международная компания Here и ставропольская «Кухня Family») и спонсируют такой формат.

У «Бизнес трансформации» есть еще одна идея, которой они собираются блеснуть на презентации: не просто придумать свою систему сбора и анализа клиентских данных, а сделать сервис, позволяющий ресторану исправлять собственные ошибки:

— Клиент уходит постепенно. Что-то не понравилось в меню, или музыка была слишком громкой. Был постоянным гостем, а потом начинает ходить реже, подыскивать что-то новое.

Система будет отслеживать и выявлять, что именно им могло не понравиться. В итоге однажды он придет и получит ровно то, чего хочет. А официант лишь спросит: «Вам как обычно?» — и в этой фразе будет как никогда много понимания.

«Мы тут все чатимся в Telegram»

Кирилл Гончаренко — самый юный участник ставропольского хакатона. Ему 14 лет, он учится в 8 классе, живет в Новопавловске — небольшом райцентре на юго-востоке края. Общаться с ним одновременно просто и сложно. Просто — потому что он грамотно и по существу отвечает на любой вопрос. Сложно — потому что его ответы умнее вопросов.

Он приехал не один. С ним сестра и отец — это единственная семейная команда — плюс примкнувший программист, работающий в одном из государственных ведомств. Организовал всех сам Кирилл:

— Я сижу на тематических форумах, узнал об этом событии, вот и затащил всю семью.

Он занимается программированием с 4 класса. Осваивает все сам, так как по-настоящему изучать эту сферу в Новопавловске негде. А вот шахматный клуб там есть. У Кирилла второй разряд, и он не собирается останавливаться на этом.

Но куда интереснее слушать не о том, как Кирилл победил в чемпионате по робототехнике или занимается бегом, а его собственные суждения обо всем на свете:

— Удастся ли заблокировать Telegram?

— Конечно нет, разработчики способов защиты всегда будут на шаг впереди. Мы тут все чатимся в Telegram, все прекрасно работает. И вообще, им пользуются очень многие: у кого есть и таланты, и средства, и влияние.

— А если в итоге страны позакрывают свой интернет из соображений безопасности — это плохо? Ведь многие государства так и делают.

— Это будет уже не интернет, а большая локалка. Сама философия интернета строится на свободном обмене информацией, так что надеюсь, что до такого не дойдет.

— Как ты считаешь, заниматься криптовалютами уже поздно?

— Смотря как. Майнингом уже поздно, торговлей — нет. Я сам немного зарабатываю на криптовалютах, но не сильно увлекаюсь этим.

— А программированием зарабатываешь?

— Тоже немного работаю на фрилансе. Но всему мешает лень, если честно.

— В какой среде программируешь?

— В основном на Java, но делал несколько проектов и на Python.

При всем этом Кирилл не строит наполеоновских планов и не собирается становиться русским Стивом Джобсом или Илоном Маском . После 9 класса он хочет поступить в «Розетку» (так местные называют Ставропольский колледж связи), затем — в Академию Касперского.

— Я так сэкономлю один год и раньше уеду из Новопавловска. Цель в жизни? У меня нет великой благой цели. Просто хочу чем-то запомниться. Может, я эгоист?

По итогам соревнований в номинации от «Кухня Family» победила команда «Бизнес трансформация». Задачи от Here быстрее всех решили программисты из Unexpected Exeption и команды — Seals и Import This.