Симоньян позвала Бориса Джонсона вести шоу «В мире животных» на RT

«Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. «В мире животных», например», — написала Симоньян в своем Telegram.

«У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой. В Лондоне вон как сейчас небезопасно по улицам гулять. То ли дело Ростов-на-Дону», — добавила она.