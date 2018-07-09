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Симоньян позвала Бориса Джонсона вести шоу «В мире животных» на RT
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Симоньян позвала Бориса Джонсона вести шоу «В мире животных» на RT 

Rambler News Service 1 час назад
Главред RT Маргарита Симоньян предложила Борису Джонсону, который сегодня ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании, вести на телеканале программу «В мире животных».
«Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. «В мире животных», например», — написала Симоньян в своем Telegram.
«У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой. В Лондоне вон как сейчас небезопасно по улицам гулять. То ли дело Ростов-на-Дону», — добавила она.
Ранее Sky News со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Британии сообщил, что Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД страны. Преемник Джонсона будет объявлен в ближайшее время.
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