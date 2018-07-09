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В Президентской академии прошла лекция по дополненной реальности
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В Президентской академии прошла лекция по дополненной реальности 

Управа района Проспект Вернадского 35 минут назад
Фото: Управа района Проспект Вернадского
Директор по маркетингу компании EligoVision Валерия Холодкова провела в РАНХиГС лекцию на тему использования дополненной реальности в современной торговле. Она привела примеры использования современных технологий, в том числе и дополненной реальности, в российском бизнесе, а также рассказала об их применении в проекте «Умный город» и в новой программе бакалавриата Института отраслевого менеджмента (ИОМ) — «Цифровые технологии в торговле». Также в рамках лекции выступила директор упомянутой программы ИОМ РАНХиГС Юлия Сяглова.
Следует отметить, что главным аспектом технологии дополненной реальности является наложение виртуальных образов на действительные объекты и их комбинирование. И именно наложение и комбинирование с реальными объектами отличает дополненную реальность от виртуальной.
Фото: РАНХиГС
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