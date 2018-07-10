Поездка в гости к оленеводам

«Роснефть». Теперь, когда в столицу пришло лето с сопутствующей жарой, пора немного охладиться и посмотреть, как живут коренные народы Севера около Восточно-Мессояхского месторождения. Это заключительный репортаж из поездки на самое северное материковое нефтяное месторождение России, которое разрабатывается с участием двух крупнейших нефтяных компаний страны — «Газпром нефть»

Первоначально, когда в программе я увидел поездку на стойбище, отнесся скептически, так как подумал, что будет какой-либо образцово-показательно туристический чум с дрессированным оленем. А такое было у меня как-то раз. Ведь до настоящих оленеводов надо долго лететь на вертолете.

Все оказалось гораздо круче. Мы и летели на вертолете до месторождения, которое находится полностью автономно где-то в тундре, в 340 километрах на север от Нового Уренгоя, а до ближайшего поселка Тазовский — 136 километров

Так уж получилось, что это месторождение находится на землях коренных народов Севера. И нефтяникам нужно было учитывать уклад жизни ненцев. Их образ жизни, традиции, расположение стойбищ. И еще много всего. Этих нюансов так много, что на промысле есть специальный человек по взаимодействию с коренными народами. Естественно, он местный, родился в тундре. Под его руководством, загрузившись в два трекола, поехали куда-то вот туда. Наш сопровождающий неопределенно махнул рукой в сторону белого горизонта — «Наше стойбище где-то там!»

Едем!

Перед тем как ехать по целине, водитель спускает воздух из шин. По такому насту надо передвигаться на шинах с низким давлением. Обратите внимание на оранжевую канистру на боку — это солярка для вебасты. Как я говорил, безопасность тут на первом месте. Поэтому и два трекола, связь. Каждая машина оснащена «ответчиком» который передает ее координаты. Да даже в этом треколе водитель нас просил пристегнуться!

«В условной точке» встречаемся с проводниками. Два ненца на вездеходе покажут дорогу до своего стойбища.

Уклад жизни ненцев консервативен, основан на оленеводстве, охоте и рыбалке. Но и соседство с промыслом идет им в большой плюс. В первую очередь это необходимые для жизни вещи, такие как продовольствие, строительные материалы, запчасти и топливо. А также помощь в случае каких-то проблем, когда срочно требуется вмешательство врачей или эвакуация.

В суровых условиях выживание возможно только при взаимопомощи. Конечно, с приходом нефтяников стало проще со строительными материалами, которых раньше в тундре не было. Ну, кроме шкур оленей и жердей.

Как видите на фото, это еврочум. Он гораздо удобнее традиционного зимнего варианта. Он обшит шкуарами, но установлен на салазки, что позволяет его передвигать с помощью снегохода, не разбирая, это сильно экономит время. А Володя, глава семьи, даже устроил небольшой бизнес. Летом строит несколько таким еврочумов и продает своим соседям (ну как соседи… если до соседнего стойбища километров 100−150, то это близко).

А остальной домашний скарб грузится на сани и перевозится. Посмотрите на ближайшие сани — они сделаны по полностью традиционной технологии. Деревянные полозья и отсутствие гвоздей.

Главное богатство ненцев — олени.

При освоении месторождения пришлось учитывать множество факторов. В местах прокладки нефтепровода в специально установленных местах строить оленьи переходы с учетом миграции животных. А порой учитывая и священные земли ненцев. Духи племен и другие аспекты культуры. У нас это может вызвать улыбку, а для них это жизненно важно.

Олень для ненца — жизнь. Он кормит и греет. А в современных реалиях, еще и дает возможность заработать.

Как я уже писал, нефтяники оказывают оленеводам разную помощь. Если надо срочно в больницу, заболел кто или просто рожать время пришло, то выделяют вертолет. Дети до школы обычно живут с родителями. В конце лета устраивают так называемый детский рейс — вертолетом собирают всех ребят и отвозят в школу. В конце мая возвращают обратно. Иногда бывает, что родители не хотят отдавать детей и прячут их. Мало рабочих рук, какие-то предубеждения. Но таких случаев сейчас очень мало.

Ну, а после школы большинство возвращается в родные стойбища. Кто-то продолжает учебу, конечно.

Натуральное хозяйство требует множества рук и терпения.

А олени смешные. Этот ручной красавец выпрашивает у Натальи вкусняшку.

Любое стойбище немыслимо без этих замечательных собачек. Милашки вообще:)

Интересный факт. В зимний сезон 2017−2018 годов рядом с Восточной Мессояхой разместилось два десятка стойбищ — гораздо больше, чем до запуска месторождения в эксплуатацию.

Естественно, с месторождением жить проще. Хотя первоначально некоторые семьи и воспринимали в штыки такое соседство. Но время показало, что добрососедство и доверительные отношения между ненцами и нефтяниками выгодны всем.

На стойбище, где мы были первый раз — жили две семьи. Опять же, так проще. Стадо оленей они пасут вместе. Как-то их различают. А фотографироваться в большинстве своем не любят.

В этого собакена я просто влюбился. Стоило его немного почесать, так как «он уже весь был мой».

Селфи с собакеном в тундре — бесценные воспоминания.

Полярная (белая) куропатка. Птичка живет около оленей. После того, как они раскопают снег в поисках еды, птицы выклевывают свой корм. Полностью белые, их с трудом видно на земле. Только в полете выпускают черный хвост.

Старое поколение остается консервативным.

А вот молодежь вполне в духе времени. Впрочем, это относится не только к ненцам.

А вот нововведение для саней — салазки сделаны из кусков труб. Идеальное скольжение!

Украшение.

Олени любопытны. Когда приехали снимать их на закате, им стало интересно, что это тут происходит.

Красиво бегущие олени на закате.

Или так. Кстати, рога ценный ресурс. Их продают для лекарственных нужд. Особенно эта тема популярна в Китае. Специально приезжают сюда за закупками.

Через пару дней вернулись на стойбище. Та собака меня узнала и снова не отходила от меня.

А олень выпрашивают вкусняшку уже у Маши (fotomanya).

Какой красавец!

Ездовых собак у этих ненцев нет, для этих целей они всегда использовали оленей. Правда сейчас, конечно, это снегоходы уже. А ездовые собаки есть у ненцев, которые живут на побережье. Они занимаются рыбалкой и оленей у них нет. Вот там используют собак.

Ненцы поразительно управляют большими стадами.

Собаки тут оказывают важнейшую помощь. Я так и не понял, почему один тузик на веревке, а остальные свободны.

Традиционные сани.

Холодно, блин. Летом собаки живут на улице, зимой, когда становится очень холодно, их пускают в чум.

Северный красавец.

И все собаки просто млели от небольшой ласки. А чесать их было сплошным удовольствием.

Несмотря на снегоходы, ненцы поддерживают культуру ездовых оленей. Хотя это уже скорее ради искусства, чем необходимости.

В общем, будете на Мессояхе, зайдите в гости к ненцам. Вам там понравится.

Законы гостеприимства у них соблюдаются строго.

До встречи в тундре!