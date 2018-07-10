Прогнозы советских фантастов, которые уже сбылись

Произведения писателе—фантастов вполне можно рассматривать как предсказания. Многие прогнозы, сделанные авторами, сбываются спустя десятилетия и даже годы. А сбылось ли что-то из того, что описывали в фантастических книгах писатели из СССР?

1. «Томление духа» (1961), братья Стругацкие. В рассказе Стругацкие описали невиданных животных, которые появились в результате экспериментов генетиков. К сегодняшнему дню даже клоны животных не вызывают у нас изумления.

2. «Хищные вещи века» (1964), братья Стругацкие. В произведении рассказано про портативное устройство, размещаемое в ухе, которое позволяет принимать и получать звуковые сигналы. Прибор вполне можно считать прототипом bluetooth-гарнитуры.

3. «4338 год» (1835), Владимир Одоевский . В романе прислуга записывает всё сказанное хозяева. Потом камера копирует это нужно число раз и рассылает по знакомым. Фактически это виртуальная газета или даже блог, где появляются любопытные мысли, местные новости и приглашения.