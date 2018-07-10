Легко ли быть фермером в Приморье?

В Приморье бывшие врачи, учителя и юристы переезжают в деревни и села, чтобы начать новую, фермерскую жизнь. Однако иллюзии рассеиваются быстро. Переезжая в деревни городские жители сталкиваются не только с отсутствием инфраструктуры, но и с большими затратами на строительство дома и покупку оборудования, пишет KONKURENT.RU

По словам сельхозпроизводителя Дмитрия Панарина, люди думают, что за них все сделает техника, и жизнь фермера не настолько тяжела, как еще 10-20 лет назад.

Действительно, техника пашет, боронит, окучивает, убирает, сажает, косит, сеет, поливает. «Но в России ее не производят, — отмечает Николай Анисимов , глава КФХ „Приморская ягода“. — У нас нет производства для сельского хозяйства. Цена того же оборудования для капельного полива — насосов, рукавов, шлангов — привязана к евро».

Много ли надо в деревне?

Игорь Конюхов , бывший журналист, глава фермерского хозяйство «Экоферма „Николаевское“, точно знает — сэкономить не получится.

»Если говорить о строительстве дома, лучше забыть о быстрых сроках. Вопросы с инженерными сетями нужно решать заранее. Только подведение электричества займет минимум полгода — быстрее вряд ли получится либо нужно очень много денег. А с деньгами зачастую бывает туго — люди рассчитывают на одну сумму, но по факту расходы значительно ее превосходят.

Большое заблуждение думать, что «поставил стены, крышу, и стоит готовый дом», можно жить. На самом деле стены и крыша — всего лишь 30% от стоимости дома, еще 70% составят коммуникации, отделка и т. д. Многие этого не понимают, начинают строиться, деньги у них заканчиваются, люди все бросают и уезжают обратно либо образуется очередной долгострой», — рассказывает Игорь Конюхов.

С ним соглашается и Нина Урюпина, экс-директор известного во Владивостоке гламурного журнала, а ныне совладелица КФХ «Зелень».

«От городского жителя фермер отличается только тем, что каждое его движение исчисляется суммой минимум с пятью нулями. Что бы ты ни затеял, обойдется тебе от 100 тысяч рублей. И тех денег, которые ты потратишь на обустройство своего домика, чтобы жить в нем с городским комфортом, в городе хватит, чтобы купить четыре квартиры».

Человеческий фактор

Следующая проблема, о которой говорят фермеры, не связана с материальным вопросом и относится скорее к русской ментальности и традиционной ксенофобии, свойственной жителям отдаленных муниципальных образований. «Деревенские не любят городских», — это не миф.

По словам Игоря Конюхова, поначалу местное население примет городских жителей в штыки. Однако если вы человек рабочий и трудитесь на совесть — впишетесь.

«Но вообще к городским в деревне относятся не очень хорошо. Следующая проблема, связанная с человеческим фактором, — кадровый голод. Найти работников в деревне, особенно на сезон — задача огромной сложности», — отмечает Конюхов.

И если с неквалифицированными кадрами возникают трудности, то с квалифицированными еще сложнее. «Плачу трактористам по 40 тысяч, но все равно подходящих работников не найти. Их попросту нет», — отмечает фермер Анатолий Тимчишин.

Зачастую начинающий сельхозпроизводитель все делает сам, своими руками и руками своей семьи, довольствуясь небольшим доходом 50-70 тысяч руб. Причем рано или поздно он оказывается в ситуации, когда понимает, что все делал неправильно.

Ошибки «городских»

«У многих горожан есть стереотип о том, что вырастить хороший урожай — не проблема. А по факту оказывается, что каждая культура, хоть табак, хоть малину выращивай, да что угодно, требует большого объема знаний и повышенного внимания. Получить товар должного качества не так-то просто», — говорит Игорь Конюхов.

Действительно, нюансов тысяча — подготовка почвы, выбор материалов, поиск поставщиков, освоение технологий. На каждом шагу можно ошибиться.

И не стоит надеяться на быструю окупаемость, предупреждают собеседники. Рассчитывая заработать первые деньги через пять лет, можно разбить виноградник или посадить жимолость, малинник принесет коммерческий урожай через три года, клубника — в первый же год.

«Но в любом случае капиталовложения в сельское хозяйство окупаются где-то через пять-шесть лет, если, конечно, реально вкладываться и работать не на пяти сотках, и особенно если речь идет о плодово-ягодном хозяйстве, — комментирует Николай Анисимов. Причем, будь то картофель или жимолость, каналы сбыта нужно обдумывать заранее, еще до того, как вы переквалифицировались в новые фермеры».

Смысл в чем?

Фермерство — оно не для всех, но тот, кто находит себя на этой стезе, готов запастись терпением и шаг за шагом преодолевать путь в тысячу ли.

«Фермерская жизнь — она совсем другая. Смысл в чем? Надо просто иметь терпение. Поначалу будет совсем тяжело — работать придется очень много, но если руки у тебя, что называется, из того места и ты грамотно строишь свою работу, с каждым годом будет все легче и легче: объемы товара будут расти, появится хорошая клиентская база, со сбытом станет проще. Первое время надо быть готовым сидеть без денег, вообще дай бог, если на хлеб с маслом хватит. Придется забыть о свободном времени. Если не на кого оставить хозяйство — все, ты невыездной — не то что за границу не съездишь, но и элементарно в выходные с семьей на море, потому что нет времени», — отмечает Игорь Конюхов.