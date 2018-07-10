«Надо быстрее думать и действовать»: сооснователь стартапа OCO Андрей Габисов рассказал о конкуренции в Нью-Йорке

Как оказался в США Я переехал в США в январе 2014 года. До этого много раз летал в Нью-Йорк и был очень впечатлен как городом, так и страной — в основном, с точки зрения профессионального роста. В августе 2013 года я ездил в тур по рекламным агентствам Нью-Йорка, организованным школой ИКРА, и был поражен, насколько здесь все было устроено по-другому с точки зрения процессов, работы в команде и так далее. Но мысль о переезде появилась по личным причинам, три месяца ушло на подготовку.

Андрей Габисов. Фото: RD Каким-то чудесным образом все достаточно быстро сложилось, но пока я не прошел границу, до конца не верил. В местную среду окунулся очень быстро. В студенческие годы у меня был опыт учебы в Канаде — страны похожи, так что сложностей особо не было

Что удивило в Америке

Как я уже говорил, я до этого был много раз в Нью-Йорке и Северной Америке, так что каких-то новых удивительных открытий не было. Были, скорее, чисто бытовые моменты, с которыми по понятным причинам раньше не сталкивался: это медицина в США, местная налоговая система и так далее. Но в этом можно достаточно быстро разобраться.

Сооснователи OCO Андрей Лавров и Андрей Габисов. Фото: личный архив Андрея Габисова

Если говорить в целом, то США, Нью-Йорк в частности, можно охарактеризовать словом «много». Здесь много культур смешано, много людей разных взглядов, много бизнесов иногда с самыми нестандартными идеями, много развлечений, много шума и так далее. После Питера, да и Москвы, контраст радикальный.

Как проект попал в акселератор

В феврале 2016 мы решили, что нам нужен некий social proof (одобрение — прим. ред.) для местного рынка и отправили заявки в четыре акселератора: AngelPad (делят первое место в США на пару с YCombinator), HUX (№1 акселератор по hardware), TechStars и еще какой-то. В YC не подавали, так как не было набора в тот момент. Нас пригласили на собеседование в HUX и AngelPad. Оба были по скайпу, и оба мы успешно прошли, так что выбирали между HUX и AngelPad.

Андрей Габисов в акселераторе. Фото: личный архив Андрея Габисова

HUX силен связями с ритейлерами и помощью в производстве продукта. У нас с этим не было проблем, поэтому мы решили пойти в AngelPad. Плюс это было престижней для проекта — AngelPad берут всего 10 проектов раз в полгода, и мы — первый русский проект, который туда попал.

Что вынесли из AngelPad

Я ничего не знал про венчурные инвестиции до того, как попал туда. Нам все очень доходчиво объяснили, научили работать с инвесторами, представили нужным фондам (от Sequoia до Uncork). Было много интересных встреч и много дельных советов. Стали лучше понятны мотивации ангелов и micro VC и почему они говорят «нет».

Запомнилась фраза think money last в контексте того, что надо в первую очередь фокусироваться на продукте, на его качестве (и это относится как к компании, так и к тебе самому как к бренду), и только после пытаться думать о монетизации и зарабатывать больше.

Что надо знать всем, кто хочет делать бизнес в Америке

Тут есть несколько важных моментов (и про это много кто уже говорил):

Не получится сделать успешный бизнес в США силами наемных менеджеров, если ты сам находишься в России. Надо переезжать самому и тут жить 365 дней в году. Наездами не получится на 99%.

В США нереальная конкуренция. Если тебе кажется, что такого бизнеса еще никто не придумал, по приезде ты найдешь 5-6 таких. Причем если говорить про стартапы, то часть уже будет с хорошим венчурным финансированием и будет заваливать рынок деньгами. Конкуренция во всем запредельная.

Не получится пользоваться услугами юристов, маркетологов, дизайнеров, копирайтеров из России. Эти ресурсы надо покупать тут.

Все очень дорого после РФ. Счет в $20000 от юриста за плевую задачу — это норма. Большинство ребят приезжают в США и, видя такие суммы, пытаются найти альтернативу в России, огребают проблем и идут обратно к местным (если есть деньги, конечно).

Особенности ведения бизнеса в США Самое главное отличие — очень высокая конкуренция во всем. Надо быстрее думать и действовать.

Фото: личный архив Андрея Габисова

Если говорить про культурные особенности ведения бизнеса — все, с кем я работал, нацелены на win-win, очень прямолинейные, упертые (если ты кому-то нужен, он тебя из-под земли достанет). Легко идут на контакт: можно написать напрямую условному директору фонда или крупной компании, и он тебе ответит.

Плюсы и минусы жизни в Нью-Йорке

Из плюсов — огромное культурное разнообразие, очень интересная профессиональная среда. В США круто не только делать бизнес, но и растить детей (хоть многие и говорят, что Нью-Йорк — не семейный город). Город достаточно безопасный, люди дружелюбные. Но у меня с этим и в Питере не было никаких проблем. Не могу сказать, что есть какие-то значимые минусы. Меня в Нью-Йорке все устраивает.

Подключайтесь к прямой трансляции на странице Rusbase в фейсбуке 12 июля, в четверг. В 18:30 по московскому времени Андрей Габисов расскажет, как вывести «хардверный продукт» на международный рынок.

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