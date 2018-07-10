Обольстительные красотки из Нидерландов: 18 фото жительниц страны тюльпанов

Один мужчина очень хотел в отпуск. Просто посидеть на травке, сходить по грибы… В конце концов, он уехал в Нидерланды.

@silvy_sirius

Как ни крути, а эта страна хороша с разных сторон. Ведь, кроме легализации работы жриц любви и легких наркотиков, а также достопримечательностей Амстердама, в ней есть еще очень много интересного.

И знойные девушки тоже входят в этот список! Так что, несмотря на то, что на календаре рядовой вторник, Playboy приглашает тебя в увлекательное путешествие по красоткам очаровательного европейского королевства…

Так все-таки Голландия или Нидерланды?

@thisisdo

На тот случай, если на уроках географии ты был занят тем, что дергал за косички симпатичную одноклассницу, напомним: страны под названием Голландия не существует. Есть Нидерланды. Причем это государство включает в себя территорию не только в Западной Европе, но и несколько островов в Карибском бассейне.

А Голландия — это две из 12 провинций Нидерландов. Так что назвать Нидерланды Голландией — то же самое, как назвать Англией всю Великобританию или, чтобы было нагляднее, Сибирью всю Россию.

@1misssmeis

@alixvanlanen

@curatedgirls

@doutzen

@gabiblaaser

Спасибо, Нидерланды!

@artphotoproject

Итак, начнем с очевидного — это страна тюльпанов, сыра и ветряных мельниц. А еще это родина пива Heineken, Amstel и Grolsch, здесь же придумали джин, CD и DVD-диски, wi-fi и bluetooth.

Босх, Рембрандт, Винсент Ван Гог — это только начало весьма объемного списка самых знаменитых художников страны, живших в прошлом. Сейчас начат новый список — всемирно известных нидерландцев-диджеев. В нем уже есть такие имена, как Тиесто, Армин ван Бюрен и Ферри Корстен.

@k2im 1 @lara_stone

@lisannevanstraaten

@misha_juny

@roosjekloek

Идеальное место для…

… в первую очередь — велосипедных прогулок! Это любимый транспорт в стране, и для велосипедистов (как местных, так и туристов) созданы райские условия для проката, путешествий из города в город и ночевок.

А если вдруг велосипеды не для тебя, то вполне можно оседлать Whike — трехколесный транспорт с парусом, на котором ездят полулежа и могут развивать скорость до 50 км\ч, если повезет с ветром. А с ним в Нидерландах обычно проблем нет (вот почему там так много мельниц), так что по ровным дорогам без кочек и эпичных ям вполне можно быстро преодолевать большие расстояния. Острые ощущения гарантированы!

@yolanthecabau 3 @stephanietency

@k2im

@valerievdgraaf

@zoeyivory