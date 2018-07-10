Что такое Французский Иностранный легион и как туда попасть

Их боятся многие туземцы, начиная с Западной Африки и заканчивая Афганистаном; про них ходит много слухов, а образ в массовой культуре донельзя романтизирован. Несведущие люди называют их наемниками, а работавшие с ними бок о бок солдаты НАТО считают их отморозками. Французский иностранный легион — самое боеспособное подразделение армии Франции. Легион возник в 19 веке, когда очередной французский правитель придумал, как одним махом решить сразу две проблемы: расширить владения Франции в Северной Африке и очистить страну от всякого сброда — преступников, нищих, иммигрантов и им подобных. Было объявлено о создании подразделения, в которое стали набирать, помимо французов, еще и иностранцев, а у рекрута даже не спрашивали имя: при поступлении в легион ему давали новое. В легион потекли бывшие наполеоновские офицеры, швейцарцы, испанцы, итальянцы, преступники и крестьяне, а также искатели приключений. Это сейчас легион — элитное подразделение, а тогда легионеры были просто пушечным мясом иностранного производства, которое было не жалко тратить, да и им терять было особо нечего.

Легион участвовал во всех конфликтах и колониальных войнах, где Франция имела свои интересы. Единственное, ему запрещено было вести боевые действия на территории самой Франции. После Второй мировой потребность в легионе только возросла. Старые белогвардейцы, власовцы, эсэсовцы, четники, усташи отстаивали интересы Франции в Алжире, на Мадагаскаре, в Индокитае и прочих банановых республиках. Первый контракт, как и сейчас, составлял пять лет, а отслужив все 10, легионер получал паспорт с новым именем, гражданство и пенсию — Франция не забывала своих героев.

Легион в наши дни Пришло новое время, и легион тоже изменился. Теперь его солдаты занимаются в основном миротворческими операциями под эгидой ООН и НАТО, а из отребья, пускаемого на убой, они превратились в лицо французской армии. По-прежнему в легион набирают иностранцев, и все так же офицером может стать только имеющий французское гражданство. Сейчас в легионе служит около 7,5 тысяч человек из более чем 130 стран. Для сравнения: в период колониальных войн его численность достигала 30-40 тысяч, а за всю историю легиона с 1831 года погибло около 40 тысяч легионеров. Треть легионеров — это выходцы из СНГ (поэтому русский там один из основных языков), другая треть — южноамериканская беднота.

Как попасть в иностранный легион

Причин вступить в легион у тебя может быть сколько угодно. Возможно, тебе надоела твоя серая жизнь или же ты хочешь сбежать из своего захолустья — неважно. Главное, чтобы ты не был романтично настроенным юношей, потому что романтиков легион ломает первыми. А если ты еще не дай бог высоколобый интеллигент, это место точно не для тебя: в легионе железная дисциплина, которая достигается смешением человека с грязью, ломанием его воли и выбиванием из него всех проявлений индивидуализма. Но если ты вдруг все же решишься, мы собрали для тебя несколько рекомендаций.

Для начала приведи в порядок здоровье. Если у тебя есть всякая дрянь типа туберкулеза, венеры, это надо вылечить. Если проблемы со зрением, их тоже лучше решить дома. Обязательно вылечи зубы: к ним на медкомиссии особое внимание. Из-за плохих зубов отсеивают большое количество хитрых африканцев, желающих стрелять по своим соседям из халявной винтовки и получать за это зарплату. В среднем за месяц в легион стучатся около 500 добровольцев, а отбор проходят всего лишь порядка 20. И приведи себя в форму: удели хотя бы пару месяцев подтягиваниям, бегу и тесту Купера — для начала этого хватит. Многие пишут, что физический тест включает в себя только бег, где за 12 минут надо пробежать не менее 2800 метров; кто-то еще упоминает подтягивания. В любом случае будь готов ко всему. Ах, да: в легион принимают с 17,5 до 39,5 лет. Несовершеннолетние должны предъявить письменное разрешение от родителей (но лучше готовься к ЕГЭ, юный воин). Из документов нужен только загранпаспорт, шенгенская виза, медкарта (если есть). Если у тебя есть какие-то квалификации (особенно врача, водителя, спасателя), возьми подтверждающие документы — может сыграть в твою пользу.

Кроме теста на физо и медкомиссии, тебя будет ждать еще тест на логику, внимательность и память, чтобы отсеять совсем уж идиотов. Не волнуйся: все на русском языке. По всей Франции разбросаны вербовочные пункты, на которых с тобой проводят первичную беседу (кто ты такой и зачем пришел), отбирают личные вещи и отправляют в тренировочный лагерь для рекрутов под Обанью, где и будет проходить отбор. Последний этап отбора — общение со службой безопасности легиона, чтобы составить твой портрет. Главное, говори то же, что и на вербовочном пункте, не ври.

Дальше всех счастливчиков обривают наголо, а непрошедшим выплачивают небольшую компенсацию и дают билет до города, из вербовочного пункта которого они попали в лагерь. Прошедших отбор отправляют в тренировочный лагерь под Тулузой, где готовят 4 месяца. После этого легионера с учетом его пожеланий отправляют в один из полков: пехотный, танковый, сапёрный, десантный. Обыватели называют легионеров наемниками, но какая разница, что думают обыватели. Женевские конвенции определяют наёмника как военного преступника с рядом признаков, среди которых гораздо более высокое жалование, чем у солдат в составе вооружённых сил страны в этом конфликте, и невхождение в личный состав подразделений вооруженных сил страны-нанимателя. А легион — такое же подразделение армии Франции, как и все остальные, причем легионеры получают довольно скромные зарплаты.

Условия службы

Оклад составляет около 1000 евро в месяц для рядовых. Естественно, он становится в 2-4 раза выше на время командировок в горячие точки. Первый контракт заключается на 5 лет, после него можно просить гражданство либо вид на жительство. Чтобы получать пенсию легионера, нужно прослужить 19,5 лет. Пенсия составляет около 1000 евро и выплачивается в любой точке земли. Также ходят слухи, что легион помогает своим ветеранам и в более щепетильных вопросах, вплоть до того, что один звонок откуда надо может помочь и с бюрократией, и с усмирением бандитов. Но это все слухи. Ну и последнее. На Корсике есть дом ветеранов легиона, где старые легионеры живут общиной, делают вино и общаются. Так что у тебя всегда будет место, куда ты сможешь приехать в старости, если жизнь сложится так себе. Все-таки стареть на Корсике гораздо приятнее, чем в Магнитогорске.